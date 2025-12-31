عربي
قائد الأركان الروسية: تحرير أكثر من 700 كيلومتر مربع من الأراضي في ديسمبر
نتنياهو: لدى حماس 20 ألف مسلح ويجب نزع سلاحها بنفسها
نتنياهو: لدى حماس 20 ألف مسلح ويجب نزع سلاحها بنفسها
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن حركة حماس الفلسطينية لا تزال تمتلك نحو 20 ألف مسلح، رغم العمليات العسكرية التي نفذها الجيش الإسرائيلي، وأشار إلى منحها فرصة نزع سلاحها بشكل مستقل.
وقال نتنياهو: "هؤلاء المقاتلين ما زالوا يحتفظون بحوالي 60 ألف بندقية مخزنة، أهداف الحرب لم تتحقق بالكامل، وعلى رأسها القضاء التام على حماس".

وتابع: "إسرائيل خرجت من حرب الجبهات السبع التي فُرضت علينا كأقوى دولة في الشرق الأوسط.

في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، معلقاً على نزع السلاح: "علينا أن نمنح الأمر فرصة. لم يحدث ذلك بعد، لكننا سنمنحه فرصة. لأنه إذا أمكن القيام بذلك، كما ناقشت أنا والرئيس ( دونالد ترامب )، إذا أمكن القيام بذلك بالطريقة السهلة، فهذا رائع. أما إذا لم يكن ذلك ممكناً، فسيتم القيام به بطريقة أخرى"، هكذا قال في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، معلقاً على نزع السلاح.
وتابع: "لا يمكن تشكيل حكومة جديدة في غزة إلا إذا تم نزع سلاح حماس ... إذا نزعنا سلاح حماس، سواء عن طريق القوات الدولية أو بأي وسيلة أخرى، فحينها نعم، أرى مستقبلاً مختلفاً لغزة".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2025
لقاء نتنياهو وترامب.. هل يدفع إسرائيل لتغيير سياساتها في غزة والضفة؟
أمس, 20:44 GMT
وزعم نتنياهو أنه يبذل جهدا خاصا لوقف الأعمال العدائية في الضفة الغربية المحتلة، وأنه يريد تعايشا سلميا بين الإسرائيليين والفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة، لافتا إلى أنه يجب أن تسيطر إسرائيل عسكريا على الضفة الغربية في نهاية المطاف.

وأشار إلى أنه والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزمان ضمان انضمام المزيد من الدول إلى اتفاقيات إبراهيم في الشرق الأوسط وخارجه.

وصرح ترامب، في اجتماع مع نتنياهو مطلع هذا الأسبوع، أن خطة السلام في غزة لا يمكن تنفيذها إلا بعد نزع سلاح حماس، وأضاف أن هذا ضروري للانتقال إلى تنفيذ الجزء الثاني من خطة السلام، والذي ينبغي أن يبدأ "في أقرب وقت ممكن".

وذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتفقا على مدة زمنية تبلغ شهرين لنزع سلاح الحركة، وذلك خلال اللقاء الذي جمع ترامب بنتنياهو، في فلوريدا بالولايات المتحدة.

كما تم الاتفاق على أن نزع سلاح حماس وتجريد غزة من السلاح يشمل تدمير الأنفاق، وإذا لم تنزع حماس سلاحها، كما هو متوقع، فستعود الكرة إلى إسرائيل والجيش الإسرائيلي.
يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس"، دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول، وكما صرح عضو المكتب السياسي في حماس، غازي حمد، في وقت سابق، أن الجيش الإسرائيلي انتهك الاتفاق أكثر من 900 مرة. ووفقا للسلطات المحلية في غزة، أسفرت هذه الانتهاكات عن مقتل أكثر من 400 شخص وإصابة ما يزيد على 1100 آخرين.
إعلام: ترامب طالب نتنياهو بتغيير سياسته في الضفة الغربية
10 دول غربية تحذر من الوضع الكارثي في غزة
