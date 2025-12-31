https://sarabic.ae/20251231/نتنياهو-لدى-حماس-20-ألف-مسلح-ويجب-نزع-سلاحها-بنفسها-1108754549.html

نتنياهو: لدى حماس 20 ألف مسلح ويجب نزع سلاحها بنفسها

سبوتنيك عربي

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن حركة حماس الفلسطينية لا تزال تمتلك نحو 20 ألف مسلح، رغم العمليات العسكرية التي نفذها الجيش الإسرائيلي، وأشار... 31.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-31T05:02+0000

وقال نتنياهو: "هؤلاء المقاتلين ما زالوا يحتفظون بحوالي 60 ألف بندقية مخزنة، أهداف الحرب لم تتحقق بالكامل، وعلى رأسها القضاء التام على حماس".في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، معلقاً على نزع السلاح: "علينا أن نمنح الأمر فرصة. لم يحدث ذلك بعد، لكننا سنمنحه فرصة. لأنه إذا أمكن القيام بذلك، كما ناقشت أنا والرئيس ( دونالد ترامب )، إذا أمكن القيام بذلك بالطريقة السهلة، فهذا رائع. أما إذا لم يكن ذلك ممكناً، فسيتم القيام به بطريقة أخرى"، هكذا قال في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، معلقاً على نزع السلاح.وتابع: "لا يمكن تشكيل حكومة جديدة في غزة إلا إذا تم نزع سلاح حماس ... إذا نزعنا سلاح حماس، سواء عن طريق القوات الدولية أو بأي وسيلة أخرى، فحينها نعم، أرى مستقبلاً مختلفاً لغزة".وزعم نتنياهو أنه يبذل جهدا خاصا لوقف الأعمال العدائية في الضفة الغربية المحتلة، وأنه يريد تعايشا سلميا بين الإسرائيليين والفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة، لافتا إلى أنه يجب أن تسيطر إسرائيل عسكريا على الضفة الغربية في نهاية المطاف.وصرح ترامب، في اجتماع مع نتنياهو مطلع هذا الأسبوع، أن خطة السلام في غزة لا يمكن تنفيذها إلا بعد نزع سلاح حماس، وأضاف أن هذا ضروري للانتقال إلى تنفيذ الجزء الثاني من خطة السلام، والذي ينبغي أن يبدأ "في أقرب وقت ممكن".كما تم الاتفاق على أن نزع سلاح حماس وتجريد غزة من السلاح يشمل تدمير الأنفاق، وإذا لم تنزع حماس سلاحها، كما هو متوقع، فستعود الكرة إلى إسرائيل والجيش الإسرائيلي.يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس"، دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول، وكما صرح عضو المكتب السياسي في حماس، غازي حمد، في وقت سابق، أن الجيش الإسرائيلي انتهك الاتفاق أكثر من 900 مرة. ووفقا للسلطات المحلية في غزة، أسفرت هذه الانتهاكات عن مقتل أكثر من 400 شخص وإصابة ما يزيد على 1100 آخرين.إعلام: ترامب طالب نتنياهو بتغيير سياسته في الضفة الغربية10 دول غربية تحذر من الوضع الكارثي في غزة

