https://sarabic.ae/20251230/باحث-في-الشأن-الفلسطيني-غزة-ليست-في-الحسابات-والمرحلة-الثانية-خطيرة-جدا-بالنسبة-لإسرائيل-1108725488.html

باحث في الشأن الفلسطيني: غزة ليست في الحسابات والمرحلة الثانية خطيرة جدا بالنسبة لإسرائيل

باحث في الشأن الفلسطيني: غزة ليست في الحسابات والمرحلة الثانية خطيرة جدا بالنسبة لإسرائيل

سبوتنيك عربي

قال الباحث في الشأن الفلسطيني من رام الله، الدكتور محمد القيق، إن "ترامب ونتنياهو، اتفق، تحت إطار السلام ومن خلال القوة، على أنه لا خلاف بينهما في ثلاث ملفات... 30.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-30T11:42+0000

2025-12-30T11:42+0000

2025-12-30T11:42+0000

أخبار فلسطين اليوم

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

حصري

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1c/1108653808_0:169:1626:1084_1920x0_80_0_0_25b0eaf20018eb25de55a7d5b4ee70ba.jpg

ورأى القيق، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الحديث مع الفلسطينيين هو لطمس معالمهم وإبقائهم تحت حالة ضعف"، كاشفا أنه "من خلال هذه الزيارة اتفق الجانبان على أن تكون الضفة جزءا أساسيا من إسرائيل"، مؤكدا أن "غزة ليست في الحسابات والمرحلة الثانية خطيرة جدا بالنسبة لإسرائيل". وأوضح أن "الوسطاء بما فيهم تركيا اقنعوا حماس بالمصادقة على وقف إطلاق النار، لأن المرحلة الأولى تسليم الأسرى وجثامين الأسرى، وقد سلمت، ولكن المرحلة الثانية المهمة للفلسطينيين تضم لجنة فلسطينية وقوات دولية بما فيها القوات التركية والمصرية، وهذا مرفوض من قبل نتنياهو".وتابع: "المرحلة الثانية من الصعب جدا أن يذهب اليها الإسرائيلي لأن تحالف نتنياهو سيقع"، لافتا إلى أن "إسرائيل تغذي الانقسام الفلسطيني، لأن أي وحدة وطنية فلسطينية سترغم العالم الذي اعترف بدولة فلسطين، أن يعطوا الاعتراف الحقيقي وليس الشكلي الذي رأيناه في الأمم المتحدة".وأضاف: "في حال دخول القوات التركية والمصرية إلى غزة، ستمنع التوسع وتجديد الحرب في أي وقت يريده نتنياهو حسب برنامجه السياسي"، معتبرا أن "المرحلة الثانية ممكن الذهاب إليها شكليا مع مماطلة شديدة في دخول التفاصيل".وتوقع أن "تقسيم اليمن والصومال والسودان إضافة الى التحالف الذي عقد بين إسرائيل واليونان وقبرص، وما يجري في ملف جنوب سوريا ولبنان، كل هذه الملفات الساخنة، كانت سائدة في اجتماع ترامب ونتنياهو ، على أساس أن يروا شيئا عمليا من الشرق الأوسط الجديد، لانه لم يُحقق ولم يُرسم بعد". وقال القيق "لن نسمع ولن يعقد اتفاق أمني او سياسي مع سوريا، لأن نتانياهو لديه عقلية التوسع وعقد اتفاق سيلزمه بهذا البند السىء بالنسبة إليه، حتى أنه يريد تغيير الاتفاقيات التقليدية".واندلعت الحرب في قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعدما أعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإعلان حالة الحرب، وبدأت حملة عسكرية واسعة النطاق شملت قصفاً مكثفاً ثم عمليات برية داخل القطاع.ومع تصاعد العمليات العسكرية واتساع الكارثة الإنسانية في غزة، نشطت الوساطات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، للوصول إلى تفاهمات تُمهِّد لوقف إطلاق النار.وأسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية، دخلت مرحلته الأولى حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، وتضمّن وقفًا مؤقتًا للعمليات القتالية وإطلاق دفعات من المحتجزين من الجانبين، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع.وتم التوصل إلى هذه الهدنة بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها أكثر من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

https://sarabic.ae/20251229/وزيرة-الخارجية-الفلسطينية-لـسبوتنيك-السيادة-في-غزة-حق-أصيل-للسلطة-وعلاقتنا-بموسكو-تاريخية-فيديو-1108696747.html

https://sarabic.ae/20251229/طاهر-النونو-نأمل-أن-يسفر-لقاء-ترامب-ونتنياهو-عن-الانتقال-نحو-المرحلة-الثانية-من-اتفاق-غزة-1108697548.html

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي