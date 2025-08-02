https://sarabic.ae/20250802/مصدر-لـسبوتنيك-تركيا-لم-تطالب-حماس-بإطلاق-سراح-المحتجزين-الإسرائيليين-1103299720.html

مصدر لـ"سبوتنيك": تركيا لم تطالب "حماس" بإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين

مصدر لـ"سبوتنيك": تركيا لم تطالب "حماس" بإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين

سبوتنيك عربي

ذكر مصدر دبلوماسي في أنقرة أن تركيا لم تطالب خلال محادثات مع ممثلي حركة حماس الفلسطينية، بإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين ونزع سلاحهم. 02.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-02T12:56+0000

2025-08-02T12:56+0000

2025-08-02T12:56+0000

إسرائيل

غزة

أخبار فلسطين اليوم

حركة حماس

أخبار تركيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0b/1097677221_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b62e69f876465c1fd9dbe8d14b4eede4.jpg

وقال المصدر، لوكالة "سبوتنيك"، إن الادعاء بأن تركيا "طالبت حماس بإطلاق سراح الرهائن" غير صحيح. فرغم أن المادة الثامنة (من إعلان المؤتمر) تنص على وجوب إطلاق "حماس" سراح الرهائن، إلا أن هذه الخطوة مذكورة في الفقرة نفسها مع اتفاق وقف إطلاق النار.ويعرب الإعلان عن دعمه لجهود مصر وقطر والولايات المتحدة، لتنفيذ جميع مراحل اتفاق وقف إطلاق النار، مما سيقود الطرفين إلى نهاية نهائية للصراع، والإفراج عن جميع الرهائن، وتبادل الأسرى الفلسطينيين، وإعادة جميع جثث القتلى، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة، وفي هذا السياق، ينص الإعلان على وجوب إطلاق "حماس" سراح جميع الرهائن.وبيّن المصدر لـ"سبوتنيك"، أن هذا التوقع جزء من المفاوضات الجارية، كما نفى المصدر عددا من الادعاءات بأن تركيا تريد نزع سلاح "حماس".وأضاف المصدر: "بمبادرة من بلادنا، ورغم أن عبارة "نزع السلاح" وردت سابقا في نص الإعلان وفي الملحق، فقد تم استبعادها، وربط نقل حماس للأسلحة بهدف إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة".وانطلق يوم الاثنين الماضي، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك مؤتمر التسوية في الشرق الأوسط وآفاق الاعتراف بدولة فلسطينية، برئاسة فرنسا والمملكة العربية السعودية.ومثل تركيا في المؤتمر نائب وزير الخارجية، نوح يلماز، وذكرت عدة وسائل إعلام أن تركيا ضغطت على "حماس" لإطلاق سراح الرهائن ونزع سلاحها.وأعربت حركة حماس عن استغرابها من التصريحات السلبية للمبعوث الأمريكي بشأن موقف الحركة، مؤكدة حرصها على تجاوز جميع العقبات. وقالت مصر وقطر في بيان مشترك إن بعض التقدم تحقق في الجولة الأخيرة من محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بين "حماس" وإسرائيل.الجيش الإسرائيلي يهدد باستمرار الحرب بلا هوادة ما لم تطلق "حماس" سراح الأسرى

https://sarabic.ae/20250802/حماس-تنشر-فيديو-جديد-لمحتجز-إسرائيلي-في-غزة-1103289800.html

https://sarabic.ae/20250802/ويتكوف-بعد-زيارته-إلى-غزة-لا-توجد-مجاعة-1103298258.html

إسرائيل

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, غزة, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, أخبار تركيا اليوم