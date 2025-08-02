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https://sarabic.ae/20250802/مصدر-لـسبوتنيك-تركيا-لم-تطالب-حماس-بإطلاق-سراح-المحتجزين-الإسرائيليين-1103299720.html
مصدر لـ"سبوتنيك": تركيا لم تطالب "حماس" بإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين
مصدر لـ"سبوتنيك": تركيا لم تطالب "حماس" بإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين
سبوتنيك عربي
ذكر مصدر دبلوماسي في أنقرة أن تركيا لم تطالب خلال محادثات مع ممثلي حركة حماس الفلسطينية، بإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين ونزع سلاحهم. 02.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-02T12:56+0000
2025-08-02T12:56+0000
إسرائيل
غزة
أخبار فلسطين اليوم
حركة حماس
أخبار تركيا اليوم
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وقال المصدر، لوكالة "سبوتنيك"، إن الادعاء بأن تركيا "طالبت حماس بإطلاق سراح الرهائن" غير صحيح. فرغم أن المادة الثامنة (من إعلان المؤتمر) تنص على وجوب إطلاق "حماس" سراح الرهائن، إلا أن هذه الخطوة مذكورة في الفقرة نفسها مع اتفاق وقف إطلاق النار.ويعرب الإعلان عن دعمه لجهود مصر وقطر والولايات المتحدة، لتنفيذ جميع مراحل اتفاق وقف إطلاق النار، مما سيقود الطرفين إلى نهاية نهائية للصراع، والإفراج عن جميع الرهائن، وتبادل الأسرى الفلسطينيين، وإعادة جميع جثث القتلى، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة، وفي هذا السياق، ينص الإعلان على وجوب إطلاق "حماس" سراح جميع الرهائن.وبيّن المصدر لـ"سبوتنيك"، أن هذا التوقع جزء من المفاوضات الجارية، كما نفى المصدر عددا من الادعاءات بأن تركيا تريد نزع سلاح "حماس".وأضاف المصدر: "بمبادرة من بلادنا، ورغم أن عبارة "نزع السلاح" وردت سابقا في نص الإعلان وفي الملحق، فقد تم استبعادها، وربط نقل حماس للأسلحة بهدف إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة".وانطلق يوم الاثنين الماضي، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك مؤتمر التسوية في الشرق الأوسط وآفاق الاعتراف بدولة فلسطينية، برئاسة فرنسا والمملكة العربية السعودية.ومثل تركيا في المؤتمر نائب وزير الخارجية، نوح يلماز، وذكرت عدة وسائل إعلام أن تركيا ضغطت على "حماس" لإطلاق سراح الرهائن ونزع سلاحها.وأعربت حركة حماس عن استغرابها من التصريحات السلبية للمبعوث الأمريكي بشأن موقف الحركة، مؤكدة حرصها على تجاوز جميع العقبات. وقالت مصر وقطر في بيان مشترك إن بعض التقدم تحقق في الجولة الأخيرة من محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بين "حماس" وإسرائيل.الجيش الإسرائيلي يهدد باستمرار الحرب بلا هوادة ما لم تطلق "حماس" سراح الأسرى
https://sarabic.ae/20250802/حماس-تنشر-فيديو-جديد-لمحتجز-إسرائيلي-في-غزة-1103289800.html
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إسرائيل, غزة, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, أخبار تركيا اليوم
إسرائيل, غزة, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, أخبار تركيا اليوم

مصدر لـ"سبوتنيك": تركيا لم تطالب "حماس" بإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين

12:56 GMT 02.08.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hanaتسليم الأسرى لدى حماس
تسليم الأسرى لدى حماس - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
تابعنا عبر
ذكر مصدر دبلوماسي في أنقرة أن تركيا لم تطالب خلال محادثات مع ممثلي حركة حماس الفلسطينية، بإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين ونزع سلاحهم.
وقال المصدر، لوكالة "سبوتنيك"، إن الادعاء بأن تركيا "طالبت حماس بإطلاق سراح الرهائن" غير صحيح. فرغم أن المادة الثامنة (من إعلان المؤتمر) تنص على وجوب إطلاق "حماس" سراح الرهائن، إلا أن هذه الخطوة مذكورة في الفقرة نفسها مع اتفاق وقف إطلاق النار.
ويعرب الإعلان عن دعمه لجهود مصر وقطر والولايات المتحدة، لتنفيذ جميع مراحل اتفاق وقف إطلاق النار، مما سيقود الطرفين إلى نهاية نهائية للصراع، والإفراج عن جميع الرهائن، وتبادل الأسرى الفلسطينيين، وإعادة جميع جثث القتلى، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة، وفي هذا السياق، ينص الإعلان على وجوب إطلاق "حماس" سراح جميع الرهائن.
وبيّن المصدر لـ"سبوتنيك"، أن هذا التوقع جزء من المفاوضات الجارية، كما نفى المصدر عددا من الادعاءات بأن تركيا تريد نزع سلاح "حماس".

وأضاف: "هذا غير صحيح، المادة 11 تدعو حماس إلى إنهاء حكمها في غزة وتسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية، بما يتوافق مع هدف إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، بمشاركة ودعم دوليين".

جندي يقف في ما يقول الجيش الإسرائيلي إنه نفق حفره مقاتلو حماس داخل مجمع مستشفى الشفاء في مدينة غزة شمال قطاع غزة، وسط معارك مستمرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية المسلحة ، في 22 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2025
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05:57 GMT
وأضاف المصدر: "بمبادرة من بلادنا، ورغم أن عبارة "نزع السلاح" وردت سابقا في نص الإعلان وفي الملحق، فقد تم استبعادها، وربط نقل حماس للأسلحة بهدف إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة".
وانطلق يوم الاثنين الماضي، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك مؤتمر التسوية في الشرق الأوسط وآفاق الاعتراف بدولة فلسطينية، برئاسة فرنسا والمملكة العربية السعودية.
وكما أفادت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان صادر عنها، دعا وزراء خارجية 15 دولة غربية، عقب المؤتمر، إلى الاعتراف بدولة فلسطين في نيويورك، بناء على التسوية في الشرق الأوسط.
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ومثل تركيا في المؤتمر نائب وزير الخارجية، نوح يلماز، وذكرت عدة وسائل إعلام أن تركيا ضغطت على "حماس" لإطلاق سراح الرهائن ونزع سلاحها.

في الأسبوع الماضي، سحبت الولايات المتحدة وإسرائيل وفديهما من الدوحة، حيث كانت تعقد جولة محادثات حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد تلقيهما رد "حماس" على مقترح اتفاق الهدنة وإطلاق سراح الرهائن. ووفقًا للمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، فإن رد حماس "لا يشير" إلى رغبة في التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في القطاع.

وأعربت حركة حماس عن استغرابها من التصريحات السلبية للمبعوث الأمريكي بشأن موقف الحركة، مؤكدة حرصها على تجاوز جميع العقبات. وقالت مصر وقطر في بيان مشترك إن بعض التقدم تحقق في الجولة الأخيرة من محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بين "حماس" وإسرائيل.
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