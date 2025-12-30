عربي
لقاء نتنياهو وترامب.. هل يدفع إسرائيل لتغيير سياساتها في غزة والضفة؟
لقاء نتنياهو وترامب.. هل يدفع إسرائيل لتغيير سياساتها في غزة والضفة؟
أفاد مراقبون بأن لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم أمس الاثنين، "لن يقدم أي جديد لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر... 30.12.2025
ويرى المراقبون أن اللقاء أكد على الدعم الأمريكي غير المتناهي لإسرائيل، ومنح نتنياهو دعاية انتخابة مجانية، فيما كشف عن انسداد الأفق السياسي أمام أي حل للقضية الفلسطينية.ونقلت مصادر أمريكية مطلعة، أن البيت الأبيض يرى أن أي تصعيد عنيف في الضفة الغربية قد يعيق جهود تنفيذ اتفاق السلام في غزة ويؤثر على إمكانية توسيع اتفاقيات إبراهيم قبل انتهاء ولاية ترامب.وأشار المسؤولون، إلى أن ترامب وفريقه أعربوا عن قلقهم من تصاعد العنف هناك، مطالبين نتنياهو بتجنب خطوات استفزازية والعمل على تهدئة الأوضاع.وفي تصريح لمؤتمر صحفي مشترك عقب الاجتماع، قال ترامب: "ناقشنا الضفة الغربية بشكل مطوّل، ولا أستطيع القول إننا متفقون بالكامل، لكننا سنعمل للوصول إلى حل في هذا الملف".دعم نتنياهو المطلققال نعمان توفيق العابد، المحلل السياسي الفلسطيني، إن لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع نتنياهو لم يقدم أي جديد سوى تكريس الدعم المطلق لنتنياهو وحكومته وخططه الميدانية.وأضاف أن استمرار ترامب في تهديد حركة حماس بضرورة نزع سلاحها يعكس تبنيا كاملا للمطالب الجوهرية التي يطرحها نتنياهو.وأكد أن تصريحات الرئيس الأمريكي حول رغبة نصف سكان قطاع غزة في الهجرة هي إعادة طرح لمخططات التهجير بأسلوب غير مباشر، مشيرًا إلى أن خطاب ترامب يتماهى كليا مع طموحات حكومة الاحتلال الرامية لتغيير الديموغرافيا في قطاع غزة والضفة الغربية.وبالانتقال إلى ملف الضفة الغربية، أوضح العابد أن أي حديث عن تقليل حدة التوتر أو لجم عنف المستوطنين لن يترتب عليه وقف سياسة الاستيلاء على الأراضي أو بناء المستوطنات ونشر الحواجز، معتبرا هذه الممارسات ثوابت استراتيجية لدى الحكومة الحالية.وأكد أن التوقعات تشير إلى إمكانية حدوث انفراجات اقتصادية محدودة أو تخفيف طفيف للضغوط المالية على السلطة الوطنية الفلسطينية، لكن دون الوصول إلى رفع الحصار المالي الشامل أو وقف التوسع الاستيطاني.واعتبر أن العقائد التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية الحالية لا يمكن أن تتغير بمجرد عقد لقاءات ثنائية أو صدور بيانات شجب واستنكار، مؤكدا أن هزيمة هذه العقائد تتطلب حصارا دوليا ومقاطعة شاملة على كافة الأصعدة الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية، لفتح الطريق أمام حلول سياسية تنهي العدوان والاحتلال.وشدد العابد على عدم توقع حدوث أي تغييرات دراماتيكية أو تحولات جذرية في الأوضاع القائمة بقطاع غزة والضفة الغربية عقب لقاء ترامب ونتنياهو الأخير، مشددا على أن الأمور لا تزال تسير في ذات المسار التصعيدي.ضوء أخضر أمريكيمن جانبه، أكد الأكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور ماهر صافي، أن اللقاء الذي جمع بين بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب في الولايات المتحدة الأمريكية منح رئيس وزراء الاحتلال ضوءا أخضرا ودعاية انتخابية مبكرة.وأشار في حديثه مع "سبوتنيك"، إلى أن هذا الدعم المطلق يهدف إلى تعزيز موقف نتنياهو السياسي والعمل على العفو عنه في قضايا الفساد التي تلاحقه.وأضاف صافي أن عمليات بناء المستوطنات وتوسيعها على حساب الأراضي الفلسطينية تستهدف بشكل مباشر تقويض حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، موضحا أن الاحتلال يسعى بشكل حثيث للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة جغرافيًا وديموغرافيا لتمزيق وحدة الكيان الفلسطيني.وأكد المحلل السياسي أن تقاعس الإدارة الأمريكية عن معالجة الصراع بشكل جدي وإنهاء العدوان سيزيد من معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة.ووصل نتنياهو، يوم أمس الاثنين إلى مارالاغو، إلى مقر إقامة الرئيس الأمريكي دونلد ترامب في بالم بيتش بولاية فلوريدا، لعقد لقاء بينهما، هو الخامس في الولايات المتحدة بين الحليفين المقربين منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض قبل نحو عام.
لقاء نتنياهو وترامب.. هل يدفع إسرائيل لتغيير سياساتها في غزة والضفة؟

20:44 GMT 30.12.2025
وائل مجدي
أفاد مراقبون بأن لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم أمس الاثنين، "لن يقدم أي جديد لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر في الضفة العربية وغزة، بيد أنه منح إسرائيل ضوء أخضرا لمتابعة جرائمها".
ويرى المراقبون أن اللقاء أكد على الدعم الأمريكي غير المتناهي لإسرائيل، ومنح نتنياهو دعاية انتخابة مجانية، فيما كشف عن انسداد الأفق السياسي أمام أي حل للقضية الفلسطينية.

وأفادت وسائل إعلام غربية، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكبار مستشاريه طلبوا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إعادة النظر في سياسات إسرائيل بالضفة الغربية المحتلة خلال اجتماعهم.

ونقلت مصادر أمريكية مطلعة، أن البيت الأبيض يرى أن أي تصعيد عنيف في الضفة الغربية قد يعيق جهود تنفيذ اتفاق السلام في غزة ويؤثر على إمكانية توسيع اتفاقيات إبراهيم قبل انتهاء ولاية ترامب.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2025
إعلام إسرائيلي: نتنياهو وترامب اتفقا على الانتقال للمرحلة الثانية داخل الخط الأصفر في غزة
19:39 GMT
وأشار المسؤولون، إلى أن ترامب وفريقه أعربوا عن قلقهم من تصاعد العنف هناك، مطالبين نتنياهو بتجنب خطوات استفزازية والعمل على تهدئة الأوضاع.
وفي تصريح لمؤتمر صحفي مشترك عقب الاجتماع، قال ترامب: "ناقشنا الضفة الغربية بشكل مطوّل، ولا أستطيع القول إننا متفقون بالكامل، لكننا سنعمل للوصول إلى حل في هذا الملف".

دعم نتنياهو المطلق

قال نعمان توفيق العابد، المحلل السياسي الفلسطيني، إن لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع نتنياهو لم يقدم أي جديد سوى تكريس الدعم المطلق لنتنياهو وحكومته وخططه الميدانية.

وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، إعلان الرئيس الأمريكي عن تطبيق دولة الاحتلال للمتطلبات المتعلقة بالمرحلة الثانية يمثل تزييفا للواقع السياسي، مؤكدا أن سلطات الاحتلال لم تلتزم بما هو مطلوب منها في ملفات عديدة داخل قطاع غزة.

وأضاف أن استمرار ترامب في تهديد حركة حماس بضرورة نزع سلاحها يعكس تبنيا كاملا للمطالب الجوهرية التي يطرحها نتنياهو.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2025
إعلام: ترامب طالب نتنياهو بتغيير سياسته في الضفة الغربية
07:16 GMT
وأكد أن تصريحات الرئيس الأمريكي حول رغبة نصف سكان قطاع غزة في الهجرة هي إعادة طرح لمخططات التهجير بأسلوب غير مباشر، مشيرًا إلى أن خطاب ترامب يتماهى كليا مع طموحات حكومة الاحتلال الرامية لتغيير الديموغرافيا في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأكد العابد أن المشهد الميداني ما بعد هذا اللقاء يلفه الغموض، نظرا للتضارب الكبير في مفاهيم المرحلة التالية بين الأطراف المختلفة، سواء كانت أمريكية أو إسرائيلية أو فلسطينية، وصولًا إلى الوسطاء والضامنين.

وبالانتقال إلى ملف الضفة الغربية، أوضح العابد أن أي حديث عن تقليل حدة التوتر أو لجم عنف المستوطنين لن يترتب عليه وقف سياسة الاستيلاء على الأراضي أو بناء المستوطنات ونشر الحواجز، معتبرا هذه الممارسات ثوابت استراتيجية لدى الحكومة الحالية.
وأكد أن التوقعات تشير إلى إمكانية حدوث انفراجات اقتصادية محدودة أو تخفيف طفيف للضغوط المالية على السلطة الوطنية الفلسطينية، لكن دون الوصول إلى رفع الحصار المالي الشامل أو وقف التوسع الاستيطاني.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2025
ترامب يتوعد حماس بـ"عواقب وخيمة" إذا لم تنزع سلاحها ويؤكد التزام إسرائيل بالاتفاق
أمس, 22:17 GMT
واعتبر أن العقائد التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية الحالية لا يمكن أن تتغير بمجرد عقد لقاءات ثنائية أو صدور بيانات شجب واستنكار، مؤكدا أن هزيمة هذه العقائد تتطلب حصارا دوليا ومقاطعة شاملة على كافة الأصعدة الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية، لفتح الطريق أمام حلول سياسية تنهي العدوان والاحتلال.
وشدد العابد على عدم توقع حدوث أي تغييرات دراماتيكية أو تحولات جذرية في الأوضاع القائمة بقطاع غزة والضفة الغربية عقب لقاء ترامب ونتنياهو الأخير، مشددا على أن الأمور لا تزال تسير في ذات المسار التصعيدي.

ضوء أخضر أمريكي

من جانبه، أكد الأكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور ماهر صافي، أن اللقاء الذي جمع بين بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب في الولايات المتحدة الأمريكية منح رئيس وزراء الاحتلال ضوءا أخضرا ودعاية انتخابية مبكرة.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2025
ترامب يؤكد رغبته في الانتقال السريع إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة
أمس, 20:46 GMT
وأشار في حديثه مع "سبوتنيك"، إلى أن هذا الدعم المطلق يهدف إلى تعزيز موقف نتنياهو السياسي والعمل على العفو عنه في قضايا الفساد التي تلاحقه.

وقال صافي إن إسرائيل لن تغير سياساتها تجاه قطاع غزة والضفة الغربية رغم المتغيرات الراهنة، مؤكدا استمرار سلطات الاحتلال في تنفيذ مخططاتها التوسعية في الضفة، وتطبيق مخطط التهجير في غزة كهدف استراتيجي يعمل ترامب على مساعدة حليفه نتنياهو لتحقيقه.

وأضاف صافي أن عمليات بناء المستوطنات وتوسيعها على حساب الأراضي الفلسطينية تستهدف بشكل مباشر تقويض حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، موضحا أن الاحتلال يسعى بشكل حثيث للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة جغرافيًا وديموغرافيا لتمزيق وحدة الكيان الفلسطيني.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أثناء استعدادهما للمغادرة بعد حفل توقيع اتفاقيات إبراهيم في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، 15 سبتمبر/ أيلول 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2025
ترامب يعرب عن أمله في تفاهم بين إسرائيل وسوريا ويؤكد بحث الملف مع نتنياهو
أمس, 19:40 GMT
وأكد المحلل السياسي أن تقاعس الإدارة الأمريكية عن معالجة الصراع بشكل جدي وإنهاء العدوان سيزيد من معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة.

وأضاف أن استمرار سياسات التوسع الاستيطاني والتهجير، المسنودة بالدعم الأمريكي المستمر، يغلق الأفق أمام أي حلول سياسية ويدفع المنطقة نحو مزيد من التأزم.

ووصل نتنياهو، يوم أمس الاثنين إلى مارالاغو، إلى مقر إقامة الرئيس الأمريكي دونلد ترامب في بالم بيتش بولاية فلوريدا، لعقد لقاء بينهما، هو الخامس في الولايات المتحدة بين الحليفين المقربين منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض قبل نحو عام.
