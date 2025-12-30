https://sarabic.ae/20251230/لقاء-نتنياهو-وترامب-هل-يدفع-إسرائيل-لتغيير-سياساتها-في-غزة-والضفة؟-1108746062.html

لقاء نتنياهو وترامب.. هل يدفع إسرائيل لتغيير سياساتها في غزة والضفة؟

لقاء نتنياهو وترامب.. هل يدفع إسرائيل لتغيير سياساتها في غزة والضفة؟

سبوتنيك عربي

أفاد مراقبون بأن لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم أمس الاثنين، "لن يقدم أي جديد لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر... 30.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-30T20:44+0000

2025-12-30T20:44+0000

2025-12-30T20:44+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

العالم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1e/1108746509_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_4acfc2f5020ada5c083a6a8031615fa4.jpg

ويرى المراقبون أن اللقاء أكد على الدعم الأمريكي غير المتناهي لإسرائيل، ومنح نتنياهو دعاية انتخابة مجانية، فيما كشف عن انسداد الأفق السياسي أمام أي حل للقضية الفلسطينية.ونقلت مصادر أمريكية مطلعة، أن البيت الأبيض يرى أن أي تصعيد عنيف في الضفة الغربية قد يعيق جهود تنفيذ اتفاق السلام في غزة ويؤثر على إمكانية توسيع اتفاقيات إبراهيم قبل انتهاء ولاية ترامب.وأشار المسؤولون، إلى أن ترامب وفريقه أعربوا عن قلقهم من تصاعد العنف هناك، مطالبين نتنياهو بتجنب خطوات استفزازية والعمل على تهدئة الأوضاع.وفي تصريح لمؤتمر صحفي مشترك عقب الاجتماع، قال ترامب: "ناقشنا الضفة الغربية بشكل مطوّل، ولا أستطيع القول إننا متفقون بالكامل، لكننا سنعمل للوصول إلى حل في هذا الملف".دعم نتنياهو المطلققال نعمان توفيق العابد، المحلل السياسي الفلسطيني، إن لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع نتنياهو لم يقدم أي جديد سوى تكريس الدعم المطلق لنتنياهو وحكومته وخططه الميدانية.وأضاف أن استمرار ترامب في تهديد حركة حماس بضرورة نزع سلاحها يعكس تبنيا كاملا للمطالب الجوهرية التي يطرحها نتنياهو.وأكد أن تصريحات الرئيس الأمريكي حول رغبة نصف سكان قطاع غزة في الهجرة هي إعادة طرح لمخططات التهجير بأسلوب غير مباشر، مشيرًا إلى أن خطاب ترامب يتماهى كليا مع طموحات حكومة الاحتلال الرامية لتغيير الديموغرافيا في قطاع غزة والضفة الغربية.وبالانتقال إلى ملف الضفة الغربية، أوضح العابد أن أي حديث عن تقليل حدة التوتر أو لجم عنف المستوطنين لن يترتب عليه وقف سياسة الاستيلاء على الأراضي أو بناء المستوطنات ونشر الحواجز، معتبرا هذه الممارسات ثوابت استراتيجية لدى الحكومة الحالية.وأكد أن التوقعات تشير إلى إمكانية حدوث انفراجات اقتصادية محدودة أو تخفيف طفيف للضغوط المالية على السلطة الوطنية الفلسطينية، لكن دون الوصول إلى رفع الحصار المالي الشامل أو وقف التوسع الاستيطاني.واعتبر أن العقائد التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية الحالية لا يمكن أن تتغير بمجرد عقد لقاءات ثنائية أو صدور بيانات شجب واستنكار، مؤكدا أن هزيمة هذه العقائد تتطلب حصارا دوليا ومقاطعة شاملة على كافة الأصعدة الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية، لفتح الطريق أمام حلول سياسية تنهي العدوان والاحتلال.وشدد العابد على عدم توقع حدوث أي تغييرات دراماتيكية أو تحولات جذرية في الأوضاع القائمة بقطاع غزة والضفة الغربية عقب لقاء ترامب ونتنياهو الأخير، مشددا على أن الأمور لا تزال تسير في ذات المسار التصعيدي.ضوء أخضر أمريكيمن جانبه، أكد الأكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور ماهر صافي، أن اللقاء الذي جمع بين بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب في الولايات المتحدة الأمريكية منح رئيس وزراء الاحتلال ضوءا أخضرا ودعاية انتخابية مبكرة.وأشار في حديثه مع "سبوتنيك"، إلى أن هذا الدعم المطلق يهدف إلى تعزيز موقف نتنياهو السياسي والعمل على العفو عنه في قضايا الفساد التي تلاحقه.وأضاف صافي أن عمليات بناء المستوطنات وتوسيعها على حساب الأراضي الفلسطينية تستهدف بشكل مباشر تقويض حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، موضحا أن الاحتلال يسعى بشكل حثيث للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة جغرافيًا وديموغرافيا لتمزيق وحدة الكيان الفلسطيني.وأكد المحلل السياسي أن تقاعس الإدارة الأمريكية عن معالجة الصراع بشكل جدي وإنهاء العدوان سيزيد من معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة.ووصل نتنياهو، يوم أمس الاثنين إلى مارالاغو، إلى مقر إقامة الرئيس الأمريكي دونلد ترامب في بالم بيتش بولاية فلوريدا، لعقد لقاء بينهما، هو الخامس في الولايات المتحدة بين الحليفين المقربين منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض قبل نحو عام.

https://sarabic.ae/20251230/إعلام-إسرائيلي-نتنياهو-وترامب-اتفقا-على-الانتقال-للمرحلة-الثانية-داخل-الخط-الأصفر-في-غزة-1108740955.html

https://sarabic.ae/20251230/إعلام-ترامب-طالب-نتنياهو-بتغيير-سياسته-في-الضفة-الغربية--1108715809.html

https://sarabic.ae/20251229/ترامب-يتوعد-حماس-بـعواقب-وخيمة-إذا-لم-تنزع-سلاحها-ويؤكد-التزام-إسرائيل-بالاتفاق-1108709723.html

https://sarabic.ae/20251229/ترامب-يؤكد-رغبته-في-الانتقال-السريع-إلى-المرحلة-الثانية-من-اتفاق-غزة---1108708126.html

https://sarabic.ae/20251229/ترامب-يعرب-عن-أمله-في-تفاهم-بين-إسرائيل-وسوريا-ويؤكد-بحث-الملف-مع-نتنياهو-1108706032.html

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية