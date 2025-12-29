https://sarabic.ae/20251229/ترامب-يتوعد-حماس-بـعواقب-وخيمة-إذا-لم-تنزع-سلاحها-ويؤكد-التزام-إسرائيل-بالاتفاق-1108709723.html

ترامب يتوعد حماس بـ"عواقب وخيمة" إذا لم تنزع سلاحها ويؤكد التزام إسرائيل بالاتفاق

ترامب يتوعد حماس بـ"عواقب وخيمة" إذا لم تنزع سلاحها ويؤكد التزام إسرائيل بالاتفاق

توعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاثنين، حركة حماس بـ"عواقب وخيمة" في حال عدم التزامها بنزع سلاحها ضمن اتفاق غزة، مؤكدا في الوقت نفسه أن إسرائيل تلتزم... 29.12.2025

وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في فلوريدا، إن "عدم نزع السلاح كما تم الاتفاق عليه سيقابل بعواقب وخيمة"، مشددا على أن تنفيذ هذا البند يجب أن يتم "خلال فترة زمنية قصيرة نسبيا".وأعلن الرئيس الأمريكي دعمه العلني لنتنياهو، الذي يتبنى موقفا متشددا بشأن الانتقال إلى المرحلة التالية من خطة وقف إطلاق النار في قطاع غزة.وأضاف ترامب: "لا أشعر بالقلق حيال أي خطوة تتخذها إسرائيل"، موضحا أن "القلق ينصب على تصرفات الأطراف الأخرى أو تقاعسها"، ومؤكدا أن إسرائيل "أوفت بالتزاماتها وفق الخطة المتفق عليها".ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الاثنين، عن مصدر سياسي أن الإسرائيليين يخشون أن تجبر الولايات المتحدة على الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق في قطاع غزة، دون عودة آخر جثمان لدى حركة "حماس"، وهو ران غويلي.وأوضحت الصحيفة ان تل أبيب تتخوف من أن واشنطن تريد الدخول في المرحلة الثانية من اتفاق غزة دون التزامات حقيقية بنزع سلاح "حماس" وتجريد القطاع من السلاح.واندلعت الحرب في قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعدما أعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإعلان حالة الحرب، وبدأت حملة عسكرية واسعة النطاق شملت قصفاً مكثفاً ثم عمليات برية داخل القطاع.ومع تصاعد العمليات العسكرية واتّساع الكارثة الإنسانية في غزة، نشطت الوساطات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، للوصول إلى تفاهمات تُمهِّد لوقف إطلاق النار.وأسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية، دخلت مرحلته الأولى حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، وتضمن وقفًا مؤقتًا للعمليات القتالية وإطلاق دفعات من المحتجزين من الجانبين، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع.وتم التوصل إلى هذه الهدنة بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها أكثر من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

