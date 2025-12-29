https://sarabic.ae/20251229/ترامب-يعرب-عن-أمله-في-تفاهم-بين-إسرائيل-وسوريا-ويؤكد-بحث-الملف-مع-نتنياهو-1108706032.html

ترامب يعرب عن أمله في تفاهم بين إسرائيل وسوريا ويؤكد بحث الملف مع نتنياهو

ترامب يعرب عن أمله في تفاهم بين إسرائيل وسوريا ويؤكد بحث الملف مع نتنياهو

سبوتنيك عربي

صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أنه يأمل في التوصل إلى تفاهم بين إسرائيل وسوريا، مشيراً إلى أنه سيبحث هذا الملف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي... 29.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-29T19:40+0000

2025-12-29T19:40+0000

2025-12-29T19:40+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار سوريا اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/04/1099227927_0:0:1561:878_1920x0_80_0_0_418b8558ed34c279b74c0daa9798481c.jpg

موسكو- سبوتنيك. وأوضح ترامب، في تصريحات للصحفيين، أنه يأمل أن يتصالح نتنياهو مع سوريا، معتبراً أن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع "يعمل بجد للقيام بعمل جيد"، واصفاً إياه بالقوي، ومعبّراً عن أمله في أن يتوصل الطرفان إلى تفاهم. وكانت وسائل إعلام سورية قد ذكرت، أمس الأحد، أن القوات الإسرائيلية توغلت غرب قرية صيدا الحانوت في ريف القنيطرة الجنوبي.وأفادت وكالة الأخبار السورية "سانا"، مساء أمس الأحد، بأن "قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 4 آليات عسكرية توغلت من تلة أبو غيتار باتجاه قرية صيدا الحانوت في ريف القنيطرة الجنوبي، وقامت باعتقال الشاب إبراهيم غازي الشنور أثناء قيامه برعي الأغنام في المنطقة".وأكدت أن قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت، في وقت سابق من أمس الأحد، أيضا، خمسة شبان من محافظة درعا، أثناء قيامهم بالبحث عن الفطر البري في الأراضي الزراعية القريبة من بلدة كودنة في ريف القنيطرة الجنوبي.وقال المصدر لإحدى تلك الوسائل: "هذا الاختراق الأخير يُعزى إلى الجهود الكبيرة، التي بذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب"، مشيرًا إلى أنه "من المحتمل أن يتم توقيع الاتفاق، الذي سيتضمن ملحقًا دبلوماسيًا، خلال اجتماع سوري إسرائيلي رفيع المستوى في إحدى الدول الأوروبية في المستقبل القريب".وبحسب المصدر، فإنه "لا يُستبعد إمكانية توقيعه في اجتماع بين الشرع ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".وبحسب قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية، فإن إسرائيل ترفض مطلب سوريا بانسحاب إسرائيلي من جميع النقاط، التي سيطر عليها الجيش الإسرائيلي في سوريا، بعد رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد.وقالت مصادر إسرائيلية للإعلام الإسرائيلي، إن الجيش الإسرائيلي "سينسحب من بعض النقاط التسع، التي يسيطر عليها حاليًا في الأراضي السورية فقط، مقابل اتفاق سلام كامل مع سوريا، وليس اتفاقًا أمنيًا".

https://sarabic.ae/20251228/الجيش-الإسرائيلي-يتوغل-في-ريف-القنيطرة-الجنوبي-ويعتقل-سوريا-1108667773.html

https://sarabic.ae/20251221/قوة-إسرائيلية-تتوغل-في-ريف-القنيطرة-جنوبي-سوريا-وتنصب-حواجز-عدة-1108409465.html

https://sarabic.ae/20251219/إسرائيل-تطالب-بمنطقة-منزوعة-السلاح-تمتد-من-دمشق-إلى-المنطقة-العازلة-وسوريا-ترد-1108330838.html

https://sarabic.ae/20251216/ما-تداعيات-ومخاطر-خطوط-إسرائيل-الأمنية-في-سوريا-ولبنان-وغزة-1108249139.html

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية