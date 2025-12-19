https://sarabic.ae/20251219/إسرائيل-تطالب-بمنطقة-منزوعة-السلاح-تمتد-من-دمشق-إلى-المنطقة-العازلة-وسوريا-ترد-1108330838.html
إسرائيل تطالب بمنطقة منزوعة السلاح تمتد من دمشق إلى المنطقة العازلة.. وسوريا ترد
إسرائيل تطالب بمنطقة منزوعة السلاح تمتد من دمشق إلى المنطقة العازلة.. وسوريا ترد
طالب مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة، داني دانون، بإنشاء منطقة منزوعة السلاح واسعة في جنوب سوريا، تمتد من العاصمة دمشق وصولاً إلى المنطقة العازلة
2025-12-19T10:00+0000
2025-12-19T10:00+0000
2025-12-19T10:01+0000
جاءت تصريحات دانون خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، حيث أكد أن إسرائيل لن تسمح "بإعادة تمركز إيران أو حزب الله أو حماس أو أي جماعات أخرى شمالاً عند الحدود الإسرائيلية"، بحسب ماذكرت وسائل إعلام عربية. من جانبها، ردت سوريا بشدة على التصريحات الإسرائيلية، إذ أكد مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، في الجلسة نفسها، التزام دمشق الكامل باتفاقية فض الاشتباك الموقعة مع إسرائيل عام 1974. وقال علبي: "في الوقت الذي تلتزم فيه سوريا باتفاق فض الاشتباك لعام 1974، لا تتوقف إسرائيل عن انتهاكه". وبعد رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، توغل الجيش الإسرائيلي في المحافظات السورية الجنوبية، ومنها درعا.وذكرت وسائل إعلام سورية، نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن القوات الإسرائيلية استهدفت بالقذائف أطراف قرية كويا في ريف درعا جنوب غربي سوريا.وأفادت قناة "الإخبارية" السورية، بأن "قوات الاحتلال قصفت بثلاث قذائف متنوعة شمال غرب قرية كويا، وتزامن القصف مع إطلاق رشقات نارية في المنطقة".وأكدت القناة أن "الانتهاك الإسرائيلي الجديد يأتي ضمن سلسلة انتهاكات متكررة ينفّذها الاحتلال الإسرائيلي منذ أسابيع داخل الأراضي السورية في مناطق الجنوب، خاصة في ريفي القنيطرة ودرعا، في انتهاك واضح لاتفاقية فصل القوات لعام 1974، وقرارات مجلس الأمن ومبادئ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها"
طالب مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة، داني دانون، بإنشاء منطقة منزوعة السلاح واسعة في جنوب سوريا، تمتد من العاصمة دمشق وصولاً إلى المنطقة العازلة الحالية على حدود هضبة الجولان المحتلة.
جاءت تصريحات دانون خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، حيث أكد أن إسرائيل لن تسمح "بإعادة تمركز إيران أو حزب الله أو حماس
أو أي جماعات أخرى شمالاً عند الحدود الإسرائيلية"، بحسب ماذكرت وسائل إعلام عربية.
وشدد على أن تل أبيب "ستدافع" عن حدودها الشمالية، محذراً من السماح لمن وصفهم بـ"الإرهابيين والمسلحين" بالعمل قرب الحدود، وفق تعبيره.
من جانبها، ردت سوريا بشدة على التصريحات الإسرائيلية، إذ أكد مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، في الجلسة نفسها، التزام دمشق الكامل باتفاقية فض الاشتباك الموقعة مع إسرائيل
عام 1974.
وقال علبي: "في الوقت الذي تلتزم فيه سوريا
باتفاق فض الاشتباك لعام 1974، لا تتوقف إسرائيل عن انتهاكه".
وأضاف علبي أن دمشق بحاجة إلى نشر قواتها الأمنية على الحدود مع إسرائيل "لبسط سيطرتها عليها"، مشدداً على احترام سوريا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، في حين "تضرب إسرائيل بهذا القانون عرض الحائط".
وبعد رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، توغل الجيش الإسرائيلي في المحافظات السورية الجنوبية، ومنها درعا.
وذكرت وسائل إعلام سورية
، نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن القوات الإسرائيلية استهدفت بالقذائف أطراف قرية كويا في ريف درعا جنوب غربي سوريا.
وأفادت قناة "الإخبارية" السورية، بأن "قوات الاحتلال قصفت بثلاث قذائف متنوعة شمال غرب قرية كويا، وتزامن القصف مع إطلاق رشقات نارية في المنطقة".
وأكدت القناة أن "الانتهاك الإسرائيلي الجديد يأتي ضمن سلسلة انتهاكات متكررة ينفّذها الاحتلال الإسرائيلي منذ أسابيع داخل الأراضي السورية في مناطق الجنوب، خاصة في ريفي القنيطرة ودرعا، في انتهاك واضح لاتفاقية فصل القوات لعام 1974، وقرارات مجلس الأمن ومبادئ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها"