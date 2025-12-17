https://sarabic.ae/20251217/مجلس-الشيوخ-الأمريكي-يقر-إلغاء-قانون-قيصر-على-سوريا-1108281888.html
مجلس الشيوخ الأمريكي يقر إلغاء "قانون قيصر" على سوريا
سبوتنيك عربي
صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء، لصالح قانون موازنة وزارة الدفاع، الذي يتضمن بنودا تتعلق بالعقوبات المفروضة على سوريا بموجب ما يعرف بـ"قانون قيصر". 17.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-17T18:46+0000
2025-12-17T18:46+0000
2025-12-17T18:46+0000
اقتصاد
أخبار سوريا اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
وأوضحت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن مجلس الشيوخ الأمريكي أحال المشروع للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للتوقيع عليه ليصبح نافذا.وتضمن القانون ما مفاده أن إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر يخضع لشروط معينة، منها أن يقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقريرا أوليا إلى لجان الكونغرس خلال 90 يوما، ثم تقارير كل 180 يوما لمدة 4 سنوات.ونوه البيان إلى أنه على سوريا أن تؤكد أنها تتخذ خطوات ملموسة في مجالات عدة، وهي:وذكر أنه في حال عدم استيفاء هذه الشروط خلال فترتين متتاليتين من التقارير، يمكن إعادة فرض عقوبات محددة على جهات معينة.الخارجية السورية ترحب بتصويت مجلس النواب الأمريكي لصالح إلغاء قانون "عقوبات قيصر"تصويت... كيف ترى مستقبل اقتصاد سوريا بعد إلغاء "قانون قيصر"؟
https://sarabic.ae/20251213/ما-تأثير-إلغاء-عقوبات-قانون-قيصر-على-الاقتصاد-السوري؟-1108126347.html
الأخبار
ar_EG
مجلس الشيوخ الأمريكي يقر إلغاء "قانون قيصر" على سوريا
صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء، لصالح قانون موازنة وزارة الدفاع، الذي يتضمن بنودا تتعلق بالعقوبات المفروضة على سوريا بموجب ما يعرف بـ"قانون قيصر".
وأوضحت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن مجلس الشيوخ الأمريكي أحال المشروع للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للتوقيع عليه ليصبح نافذا.
وفي وقت سابق، أقر مجلس النواب الأمريكي إلغاء "قانون قيصر" الذي فرضت بموجبه عقوبات من قبل واشنطن على سوريا، وجاء ذلك بعد تصويت المجلس، بالأغلبية على مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني ومن ضمن بنوده قانون قيصر.
وتضمن القانون ما مفاده أن إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر يخضع لشروط معينة، منها أن يقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقريرا أوليا إلى لجان الكونغرس خلال 90 يوما، ثم تقارير كل 180 يوما لمدة 4 سنوات.
ونوه البيان إلى أنه على سوريا أن تؤكد أنها تتخذ خطوات ملموسة في مجالات عدة، وهي:
مكافحة التنظيمات الإرهابية
احترام حقوق الأقليات الدينية والعرقية
الامتناع عن العمل العسكري الأحادي الجانب ضد دول الجوار بما في ذلك إسرائيل
مكافحة إنتاج المخدرات وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب
ملاحقة الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في عهد النظام السابق
وذكر أنه
في حال عدم استيفاء هذه الشروط خلال فترتين متتاليتين من التقارير، يمكن إعادة فرض عقوبات محددة على جهات معينة.