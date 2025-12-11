عربي
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251211/مجلس-النواب-الأمريكي-يصادق-على-إلغاء-قانون-قيصر-بشأن-سوريا-1108036261.html
مجلس النواب الأمريكي يصادق على إلغاء "قانون قيصر" بشأن سوريا
سبوتنيك عربي
أقر مجلس النواب الأمريكي إلغاء "قانون قيصر" الذي فرضت بموجبه عقوبات من قبل واشنطن على سوريا، وجاء ذلك بعد تصويت المجلس، يوم أمس الأربعاء، بالأغلبية على مشروع... 11.12.2025
2025-12-11T04:16+0000
2025-12-11T04:46+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار سوريا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106571635_0:0:1359:764_1920x0_80_0_0_ed487ec5361593a2da3cfb5b6041adb4.jpg
وتضمن القانون ما مفاده أن إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر يخضع لشروط معينة، منها أن يقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقريرا أوليا إلى لجان الكونغرس خلال 90 يوما، ثم تقارير كل 180 يوما لمدة 4 سنوات.ونوه البيان إلى أنه على سوريا أن تؤكد أنها تتخذ خطوات ملموسة في مجالات عدة وهي:وذكر أنه في حال عدم استيفاء هذه الشروط خلال فترتين متتاليتين من التقارير، يمكن إعادة فرض عقوبات محددة على جهات معينة.وحاز مشروع القانون على 312 صوتا بالموافقة مقابل 112 بالرفض في مجلس النواب.يذكر أن الكونغرس الأمريكي كان قد أقر "قانون قيصر"، في 11 ديسمبر/كانون الأول 2019، لمعاقبة أركان نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد على تهم تتعلق بجرائم حرب ضد المدنيين في سوريا.ومن شأن إلغاء القانون أن يمهد الطريق لعودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم الإدارة السورية الجديدة.دمشق تكشف عن حالة مفتي سوريا السابق الشيخ أحمد بدر الدين حسون
https://sarabic.ae/20250912/قانون-قيصر-مستمر-من-العهد-القديم-إلى-العهد-الجديد-1104781376.html
أقر مجلس النواب الأمريكي إلغاء "قانون قيصر" الذي فرضت بموجبه عقوبات من قبل واشنطن على سوريا، وجاء ذلك بعد تصويت المجلس، يوم أمس الأربعاء، بالأغلبية على مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني ومن ضمن بنوده قانون قيصر.
وتضمن القانون ما مفاده أن إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر يخضع لشروط معينة، منها أن يقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقريرا أوليا إلى لجان الكونغرس خلال 90 يوما، ثم تقارير كل 180 يوما لمدة 4 سنوات.
ونوه البيان إلى أنه على سوريا أن تؤكد أنها تتخذ خطوات ملموسة في مجالات عدة وهي:
مكافحة التنظيمات الإرهابية
احترام حقوق الأقليات الدينية والعرقية
الامتناع عن العمل العسكري الأحادي الجانب ضد دول الجوار بما في ذلك إسرائيل
مكافحة إنتاج المخدرات وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب
ملاحقة الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في عهد النظام السابق
وذكر أنه في حال عدم استيفاء هذه الشروط خلال فترتين متتاليتين من التقارير، يمكن إعادة فرض عقوبات محددة على جهات معينة.
وحاز مشروع القانون على 312 صوتا بالموافقة مقابل 112 بالرفض في مجلس النواب.
سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2025
"قانون قيصر"... مستمر من العهد القديم إلى العهد الجديد
12 سبتمبر, 09:54 GMT

وبعد تصويت مجلس النواب، من المتوقع أن يصوّت مجلس الشيوخ على مشروع القانون الأسبوع المقبل، ثم يقدم إلى الرئيس دونالد ترامب الذي يسيطر أقرانه الجمهوريون على الأغلبية في المجلسين، ويقودون اللجان التي صاغت مشروع القانون ليصادق عليه وبعد ذلك يعتبر قانونا نافذا.

يذكر أن الكونغرس الأمريكي كان قد أقر "قانون قيصر"، في 11 ديسمبر/كانون الأول 2019، لمعاقبة أركان نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد على تهم تتعلق بجرائم حرب ضد المدنيين في سوريا.
ومن شأن إلغاء القانون أن يمهد الطريق لعودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم الإدارة السورية الجديدة.
دمشق تكشف عن حالة مفتي سوريا السابق الشيخ أحمد بدر الدين حسون
