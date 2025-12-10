https://sarabic.ae/20251210/دمشق-تكشف-عن-حالة-مفتي-سوريا-السابق-الشيخ-أحمد-بدر-الدين-حسون-1108013290.html

دمشق تكشف عن حالة مفتي سوريا السابق الشيخ أحمد بدر الدين حسون

دمشق تكشف عن حالة مفتي سوريا السابق الشيخ أحمد بدر الدين حسون

أثارت موجة جديدة من الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، حالة من الجدل الواسع حول مصير المفتي السابق لسوريا الشيخ أحمد بدر الدين حسون، إذ... 10.12.2025, سبوتنيك عربي

لكن وزير العدل السوري مظهر الويس، شدد في تصريحات لقناة "العربية"، على أن هذه الادعاءات مجرد "إشاعات تهدف إلى إثارة الفتنة وتشويه استقلال القضاء"، مؤكدًا أن "حسون ما زال قيد التحقيق القانوني دون أي حكم نهائي". وأوضح الويس أن "ملف حسون، الذي أُوقِف في مارس (آذار) الماضي، أثناء محاولته مغادرة مطار دمشق الدولي، متجهًا إلى الأردن لإجراء عملية جراحية، قد حُوِلَ من وزارة الداخلية إلى قاضي التحقيق، الذي بدأ إجراءاته القانونية فورًا". وتأتي هذه الشائعات في إطار حملة إعلامية متكررة، حيث نفت وزارة العدل السورية، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، صدور أي أحكام إعدام بحق حسون. وأضاف الوزير السوري بأن "وزارة العدل ردت مرارًا على هذه الشائعات حتى أصبحت أسطوانة مشروخة، لذلك لم نعد نلتفت إليها"، محذّرًا من أن "مثل هذه الحملات تهدف إلى التأثير على استقلالية القضاء في مرحلة انتقالية حساسة".وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.

