دمشق تكشف عن حالة مفتي سوريا السابق الشيخ أحمد بدر الدين حسون

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
اشتباكات عنيفة بين بوروندي وحركة إم 23 بعد اتهام بوروندي للحركة بقصف حدودي
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
10:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
11:03 GMT
40 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
11:43 GMT
17 د
من الملعب
قراءة في نتائج قرعة "كأس العالم" 2026.. المغرب تصطدم بالبرازيل ومجموعات متابينة
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
13:03 GMT
31 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
13:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
17:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:40 GMT
20 د
بلا قيود
هل ستعود الخدمة العسكرية الإلزامية في ألمانيا؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تبدأ بناء جدار على الحدود الأردنية، ما تداعياته على حل الدولتين؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:52 GMT
7 د
من الملعب
قراءة في نتائج قرعة "كأس العالم" 2026.. المغرب تصطدم بالبرازيل ومجموعات متابينة
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تبدأ بناء جدار على الحدود الأردنية، ما تداعياته على حل الدولتين؟
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
12:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:46 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
13:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
17:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:39 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251210/دمشق-تكشف-عن-حالة-مفتي-سوريا-السابق-الشيخ-أحمد-بدر-الدين-حسون-1108013290.html
دمشق تكشف عن حالة مفتي سوريا السابق الشيخ أحمد بدر الدين حسون
دمشق تكشف عن حالة مفتي سوريا السابق الشيخ أحمد بدر الدين حسون
سبوتنيك عربي
أثارت موجة جديدة من الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، حالة من الجدل الواسع حول مصير المفتي السابق لسوريا الشيخ أحمد بدر الدين حسون، إذ... 10.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-10T10:22+0000
2025-12-10T10:22+0000
أخبار سوريا اليوم
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104080/33/1040803359_0:285:5472:3363_1920x0_80_0_0_cdecbee69e0359ab2173a969acee8988.jpg
لكن وزير العدل السوري مظهر الويس، شدد في تصريحات لقناة "العربية"، على أن هذه الادعاءات مجرد "إشاعات تهدف إلى إثارة الفتنة وتشويه استقلال القضاء"، مؤكدًا أن "حسون ما زال قيد التحقيق القانوني دون أي حكم نهائي". وأوضح الويس أن "ملف حسون، الذي أُوقِف في مارس (آذار) الماضي، أثناء محاولته مغادرة مطار دمشق الدولي، متجهًا إلى الأردن لإجراء عملية جراحية، قد حُوِلَ من وزارة الداخلية إلى قاضي التحقيق، الذي بدأ إجراءاته القانونية فورًا". وتأتي هذه الشائعات في إطار حملة إعلامية متكررة، حيث نفت وزارة العدل السورية، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، صدور أي أحكام إعدام بحق حسون. وأضاف الوزير السوري بأن "وزارة العدل ردت مرارًا على هذه الشائعات حتى أصبحت أسطوانة مشروخة، لذلك لم نعد نلتفت إليها"، محذّرًا من أن "مثل هذه الحملات تهدف إلى التأثير على استقلالية القضاء في مرحلة انتقالية حساسة".وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.
https://sarabic.ae/20251208/تصويت-كيف-تقرأ-الوضع-في-سوريا-بعد-عام-على-رحيل-الأسد-1107942464.html
https://sarabic.ae/20250530/سوريا-تبدأ-إجراءات-إعادة-موظفين-مفصولين-في-عهد-الأسد-1101128065.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104080/33/1040803359_304:0:5168:3648_1920x0_80_0_0_f80443b27e5dffa09cf75c05f3c4d53d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار سوريا اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم

دمشق تكشف عن حالة مفتي سوريا السابق الشيخ أحمد بدر الدين حسون

10:22 GMT 10.12.2025
© Sputnik . Majed Badawiالمفتي العام للجمهورية العربية السورية الدكتور أحمد بدر الدين حسون
المفتي العام للجمهورية العربية السورية الدكتور أحمد بدر الدين حسون - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2025
© Sputnik . Majed Badawi
تابعنا عبر
أثارت موجة جديدة من الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، حالة من الجدل الواسع حول مصير المفتي السابق لسوريا الشيخ أحمد بدر الدين حسون، إذ زعمت أن "السلطات السورية الحالية تنوي تنفيذ حكم إعدام بحقه".
لكن وزير العدل السوري مظهر الويس، شدد في تصريحات لقناة "العربية"، على أن هذه الادعاءات مجرد "إشاعات تهدف إلى إثارة الفتنة وتشويه استقلال القضاء"، مؤكدًا أن "حسون ما زال قيد التحقيق القانوني دون أي حكم نهائي".
وأوضح الويس أن "ملف حسون، الذي أُوقِف في مارس (آذار) الماضي، أثناء محاولته مغادرة مطار دمشق الدولي، متجهًا إلى الأردن لإجراء عملية جراحية، قد حُوِلَ من وزارة الداخلية إلى قاضي التحقيق، الذي بدأ إجراءاته القانونية فورًا".
قوات الأمن لدى السلطات السورية الجديدة تنتشر في ضواحي مدينة اللاذقية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2025
تصويت... كيف تقرأ الوضع في سوريا بعد عام على رحيل الأسد؟
8 ديسمبر, 14:26 GMT

وأكد وزير العدل السوري، أنه "في حال ثبتت التهم ضده بجرائم تدينه قانونيًا، سيُعدِّ القاضي قراره ويحيله إلى قاضي الإحالة للمحاكمة، أما إذا بُرِّئ، فسيُطلَق سراحه فورًا"، مشددًا على أن "أي حكم إعدام مسألة كبيرة جدًا تتطلب محاكمة علنية وإجراءات قضائية شفافة، خلافا لما يُروَّج له".

وتأتي هذه الشائعات في إطار حملة إعلامية متكررة، حيث نفت وزارة العدل السورية، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، صدور أي أحكام إعدام بحق حسون.

أما عن حالة حسون الصحية، فقد أكد الويس أنها "جيدة تمامًا"، وأنه "يتلقى الرعاية الطبية الكاملة داخل السجن، مماثلة لما يحصل عليه باقي السجناء".

وأضاف الوزير السوري بأن "وزارة العدل ردت مرارًا على هذه الشائعات حتى أصبحت أسطوانة مشروخة، لذلك لم نعد نلتفت إليها"، محذّرًا من أن "مثل هذه الحملات تهدف إلى التأثير على استقلالية القضاء في مرحلة انتقالية حساسة".
العاصمة السورية دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2025
سوريا تبدأ إجراءات إعادة موظفين مفصولين في عهد الأسد
30 مايو, 11:04 GMT

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، سيطرت مجموعة من المسلحين على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала