https://sarabic.ae/20251211/الخارجية-السورية-ترحب-بتصويت-مجلس-النواب-الأمريكي-لصالح-إلغاء-قانون-عقوبات-قيصر-1108044893.html
الخارجية السورية ترحب بتصويت مجلس النواب الأمريكي لصالح إلغاء قانون "عقوبات قيصر"
الخارجية السورية ترحب بتصويت مجلس النواب الأمريكي لصالح إلغاء قانون "عقوبات قيصر"
سبوتنيك عربي
احتفت وزارة الخارجية السورية، بتصويت مجلس النواب الأمريكي، الليلة الماضية، على إلغاء القانون المعروف باسم "عقوبات قيصر" ضد سوريا، مشددة على أنه يمهد لمرحلة من... 11.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-11T11:28+0000
2025-12-11T11:28+0000
2025-12-11T11:28+0000
أخبار سوريا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/05/1107859534_0:24:1270:738_1920x0_80_0_0_74fd26bcd35efbf4c859df658bb594ca.jpg
وقالت الخارجية السورية في بيان، اليوم الخميس: "ترحب الجمهورية العربية السورية بالتصويت الذي أجراه مجلس النواب الأمريكي اليوم، لصالح إلغاء ما يعرف بقانون قيصر ضمن ميزانية الدفاع الوطني، وتعتبره خطوة مباشرة ناتجة عن الانخراط الدبلوماسي البنّاء الذي قادته الحكومة السورية مع الولايات المتحدة خلال الأشهر الماضية برؤية الرئيس أحمد الشرع".وتابعت: "يمثل هذا التطور محطة محورية في إعادة بناء الثقة وفتح مسار جديد للتعاون، بما يمهد لتعاف اقتصادي أوسع وعودة الفرص التي حُرم منها الشعب السوري لسنوات بفعل العقوبات، كما سيؤسس هذا التصويت وما سيليه من تصويت مرتقب في مجلس الشيوخ الأسبوع القادم، لمرحلة من التحسن الملموس في حركة الاستيراد وتوافر المواد الأساسية والمستلزمات الطبية، وتهيئة الظروف لمشاريع إعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد الوطني".وتضمن القانون ما مفاده أن إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر يخضع لشروط معينة، منها أن يقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقريرا أوليا إلى لجان الكونغرس خلال 90 يوما، ثم تقارير كل 180 يوما لمدة 4 سنوات.وذكر أنه في حال عدم استيفاء هذه الشروط خلال فترتين متتاليتين من التقارير، يمكن إعادة فرض عقوبات محددة على جهات معينة.تصويت... كيف ترى مستقبل اقتصاد سوريا بعد إلغاء "قانون قيصر"؟
https://sarabic.ae/20251031/الخارجية-الأمريكية-ندعم-رفع-عقوبات-قانون-قيصر-عن-سوريا-1106611703.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/05/1107859534_128:0:1143:761_1920x0_80_0_0_a250708d83423c469554885c69850b2c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
الخارجية السورية ترحب بتصويت مجلس النواب الأمريكي لصالح إلغاء قانون "عقوبات قيصر"
احتفت وزارة الخارجية السورية، بتصويت مجلس النواب الأمريكي، الليلة الماضية، على إلغاء القانون المعروف باسم "عقوبات قيصر" ضد سوريا، مشددة على أنه يمهد لمرحلة من التحسن في حركة الاستيراد ويهيء الظروف لمشاريع إعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد السوري.
وقالت الخارجية السورية في بيان، اليوم الخميس: "ترحب الجمهورية العربية السورية بالتصويت الذي أجراه مجلس النواب الأمريكي اليوم، لصالح إلغاء ما يعرف بقانون قيصر ضمن ميزانية الدفاع الوطني، وتعتبره خطوة مباشرة ناتجة عن الانخراط الدبلوماسي البنّاء الذي قادته الحكومة السورية مع الولايات المتحدة خلال الأشهر الماضية برؤية الرئيس أحمد الشرع".
وتابعت: "يمثل هذا التطور محطة محورية في إعادة بناء الثقة وفتح مسار جديد للتعاون، بما يمهد لتعاف اقتصادي أوسع وعودة الفرص التي حُرم منها الشعب السوري لسنوات بفعل العقوبات، كما سيؤسس هذا التصويت وما سيليه من تصويت مرتقب في مجلس الشيوخ الأسبوع القادم، لمرحلة من التحسن الملموس في حركة الاستيراد وتوافر المواد الأساسية والمستلزمات الطبية، وتهيئة الظروف لمشاريع إعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد الوطني".
وأقر مجلس النواب الأمريكي إلغاء "قانون قيصر" الذي فرضت بموجبه عقوبات من قبل واشنطن على سوريا، وجاء ذلك بعد تصويت المجلس، يوم أمس الأربعاء، بالأغلبية على مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني ومن ضمن بنوده قانون قيصر.
وتضمن القانون ما مفاده أن إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر يخضع لشروط معينة، منها أن يقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقريرا أوليا إلى لجان الكونغرس خلال 90 يوما، ثم تقارير كل 180 يوما لمدة 4 سنوات.
ونوه البيان إلى أنه على سوريا أن تؤكد أنها تتخذ خطوات ملموسة في مجالات عدة وهي:
مكافحة التنظيمات الإرهابية
احترام حقوق الأقليات الدينية والعرقية
الامتناع عن العمل العسكري الأحادي الجانب ضد دول الجوار بما في ذلك إسرائيل
مكافحة إنتاج المخدرات وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب
ملاحقة الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في عهد النظام السابق
وذكر أنه
في حال عدم استيفاء هذه الشروط خلال فترتين متتاليتين من التقارير، يمكن إعادة فرض عقوبات محددة على جهات معينة.