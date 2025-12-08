https://sarabic.ae/20251208/الشرع-يشهد-عرضا-عسكريا-في-دمشق-احتفالا-بـذكرى-التحرير-صور-1107929994.html

الشرع يشهد عرضا عسكريا في دمشق احتفالا بـ"ذكرى التحرير"... صور

حضر الرئيس السوري للفترة الانتقالية أحمد الشرع، اليوم الاثنين، عرضا عسكريا في العاصمة السورية دمشق احتفالا بذكرى "عيد التحرير". 08.12.2025, سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن العرض العسكري أقامته وزارة الدفاع السورية على أوتوستراد المزة في دمشق، وتزامن مع العرض العسكري تحليق طيران مروحي في سماء العاصمة دمشق".وأوضحت "سانا" أن "الاحتفالات أتت وسط استعدادات أمنية مكثفة في ساحة الأمويين ومحيطها بدمشق لتأمين الاحتفالات".ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن الشرع، أن ولي العهد السعودي قدم له "قطعة من ستار الكعبة المشرّفة تحمل بعض الآيات القرآنية ليتم وضعها في رحاب المسجد الأموي بالعاصمة دمشق".وقال الشرع: "نتذكر حشود الثوار والمقاتلين الأبطال وكيف عنونوا تاريخًا جديدًا للأمة بأسرها لحظة دخولهم دمشق".

2025

الأخبار

أخبار سوريا اليوم