الشرع يشهد عرضا عسكريا في دمشق احتفالا بـ"ذكرى التحرير"... صور

حضر الرئيس السوري للفترة الانتقالية أحمد الشرع، اليوم الاثنين، عرضا عسكريا في العاصمة السورية دمشق احتفالا بذكرى "عيد التحرير". 08.12.2025, سبوتنيك عربي
وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن العرض العسكري أقامته وزارة الدفاع السورية على أوتوستراد المزة في دمشق، وتزامن مع العرض العسكري تحليق طيران مروحي في سماء العاصمة دمشق".وأوضحت "سانا" أن "الاحتفالات أتت وسط استعدادات أمنية مكثفة في ساحة الأمويين ومحيطها بدمشق لتأمين الاحتفالات".ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن الشرع، أن ولي العهد السعودي قدم له "قطعة من ستار الكعبة المشرّفة تحمل بعض الآيات القرآنية ليتم وضعها في رحاب المسجد الأموي بالعاصمة دمشق".وقال الشرع: "نتذكر حشود الثوار والمقاتلين الأبطال وكيف عنونوا تاريخًا جديدًا للأمة بأسرها لحظة دخولهم دمشق".
حضر الرئيس السوري للفترة الانتقالية أحمد الشرع، اليوم الاثنين، عرضا عسكريا في العاصمة السورية دمشق احتفالا بذكرى "عيد التحرير".
وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن العرض العسكري أقامته وزارة الدفاع السورية على أوتوستراد المزة في دمشق، وتزامن مع العرض العسكري تحليق طيران مروحي في سماء العاصمة دمشق".
وأوضحت "سانا" أن "الاحتفالات أتت وسط استعدادات أمنية مكثفة في ساحة الأمويين ومحيطها بدمشق لتأمين الاحتفالات".
وكان الرئيس السوري للفترة الانتقالية أحمد الشرع، اليوم الاثنين، قد أدى صلاة الفجر في المسجد الأموي في العاصمة دمشق، حيث قال في كلمة بذكرى التحرير: "لن يقف في وجهنا أي أحد مهما كبر أو عظم، ولن تقف في وجهنا العقبات، وسنواجه جميعاً كل التحديات".
وكشف الرئيس السوري للفترة الانتقالية أحمد الشرع، في وقت سابق من اليوم، عن هدية تسلمها من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة "عيد التحرير".
ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن الشرع، أن ولي العهد السعودي
قدم له "قطعة من ستار الكعبة المشرّفة تحمل بعض الآيات القرآنية ليتم وضعها في رحاب المسجد الأموي بالعاصمة دمشق".
وأكدت الوكالة أن الشرع قام بإمامة المصلين في الجامع الأموي، وألقى كلمة مرتديا الزي ذاته، الذي ارتداه يوم وصوله إلى العاصمة دمشق، بعد رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول عام 2024، وإلقائه خطبة من المنبر ذاته.
وقال الشرع: "نتذكر حشود الثوار والمقاتلين الأبطال وكيف عنونوا تاريخًا جديدًا للأمة بأسرها لحظة دخولهم دمشق".