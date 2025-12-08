https://sarabic.ae/20251208/الشرع-يظهر-بـزي-التحرير-ويكشف-عن-هدية-ابن-سلمان-للمسجد-الأموي-1107923492.html
الشرع يظهر بـ"زي التحرير" ويكشف عن هدية ابن سلمان للمسجد الأموي
كشف الرئيس السوري للفترة الانتقالية أحمد الشرع، اليوم الاثنين، عن هدية تسلمها من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة "عيد التحرير". 08.12.2025, سبوتنيك عربي
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا)، صباح اليوم الاثنين، عن الشرع، أن ولي العهد السعودي قدم له "قطعة من ستار الكعبة المشرّفة تحمل بعض الآيات القرآنية ليتم وضعها في رحاب المسجد الأموي بالعاصمة دمشق".وأكدت الوكالة أن الشرع قام بإمامة المصلين في الجامع الأموي، وألقى كلمة مرتديا الزي ذاته، الذي ارتداه يوم وصوله إلى العاصمة دمشق، بعد رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول عام 2024، وإلقائه خطبة من المنبر ذاته.وعن القطعة من ستار الكعبة، التي أهداها إليه الأمير محمد بن سلمان، قال الشرع: "آثرنا أن تكون قطعة ستار الكعبة في مسجد بني أمية لتمتد أواصر المحبة والأخوة من مكة المكرمة إلى بلاد الشام".ويذكر أنه في التاسع والعشرين من الشهر الماضي، أعلن الرئيس السوري للفترة الانتقالية، أن "تحرير مدينة حلب لحظة تاريخية تمثل ولادة جديدة لحلب ولسوريا بأكملها".ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا)، عن الشرع في كلمة ألقاها في قلعة حلب بمناسبة الذكرى، مشيرًا إلى أن "الشعب السوري قدم تضحيات جسيمة وسالت دماء غزيرة على أسوار المدينة حتى تحقق التحرير".وقال الشرع: "في مثل هذه اللحظات كانت تختلجنا المشاعر ونحن نرقب دخول الأبطال إلى مدينة حلب لتحرير أهلها من النظام البائد، وفي مثل هذه اللحظات ولدت حلب من جديد".
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا)، صباح اليوم الاثنين، عن الشرع، أن ولي العهد السعودي قدم له "قطعة من ستار الكعبة المشرّفة تحمل بعض الآيات القرآنية ليتم وضعها في رحاب المسجد الأموي بالعاصمة دمشق".
وأكدت الوكالة أن الشرع قام بإمامة المصلين في الجامع الأموي، وألقى كلمة مرتديا الزي ذاته، الذي ارتداه يوم وصوله إلى العاصمة دمشق، بعد رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول عام 2024، وإلقائه خطبة من المنبر ذاته.
وقال الشرع: "نتذكر حشود الثوار والمقاتلين الأبطال وكيف عنونوا تاريخًا جديدًا للأمة بأسرها لحظة دخولهم دمشق".
وعن القطعة من ستار الكعبة، التي أهداها إليه الأمير محمد بن سلمان، قال الشرع: "آثرنا أن تكون قطعة ستار الكعبة في مسجد بني أمية لتمتد أواصر المحبة والأخوة من مكة المكرمة إلى بلاد الشام".
وكان الشرع، أصدر في وقت سابق من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مرسوما رئاسيا ينص على أن يكون يوم 8 ديسمبر من كل عام، وهو تاريخ رحيل حكومة الأسد، عطلة رسمية تسمى "عيد التحرير".
ويذكر أنه في التاسع والعشرين من الشهر الماضي، أعلن الرئيس السوري للفترة الانتقالية، أن "تحرير مدينة حلب لحظة تاريخية تمثل ولادة جديدة لحلب ولسوريا بأكملها".
الأنباء السورية (سانا)، عن الشرع في كلمة ألقاها في قلعة حلب بمناسبة الذكرى، مشيرًا إلى أن "الشعب السوري قدم تضحيات جسيمة وسالت دماء غزيرة على أسوار المدينة حتى تحقق التحرير".
وقال الشرع: "في مثل هذه اللحظات كانت تختلجنا المشاعر ونحن نرقب دخول الأبطال إلى مدينة حلب لتحرير أهلها من النظام البائد، وفي مثل هذه اللحظات ولدت حلب من جديد".