الشرع يظهر بـ"زي التحرير" ويكشف عن هدية ابن سلمان للمسجد الأموي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:18 GMT
21 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:46 GMT
13 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
12:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل للأضراب في الحادي والعشرين من يناير
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
17:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
مصر وقطر تؤكدان سرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية بشأن غزة
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اشتباكات عنيفة بين بوروندي وحركة إم 23 بعد اتهام بوروندي للحركة بقصف حدودي
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:30 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
الشرع يظهر بـ"زي التحرير" ويكشف عن هدية ابن سلمان للمسجد الأموي
الشرع يظهر بـ"زي التحرير" ويكشف عن هدية ابن سلمان للمسجد الأموي

08.12.2025
كشف الرئيس السوري للفترة الانتقالية أحمد الشرع، اليوم الاثنين، عن هدية تسلمها من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة "عيد التحرير".
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا)، صباح اليوم الاثنين، عن الشرع، أن ولي العهد السعودي قدم له "قطعة من ستار الكعبة المشرّفة تحمل بعض الآيات القرآنية ليتم وضعها في رحاب المسجد الأموي بالعاصمة دمشق".
وأكدت الوكالة أن الشرع قام بإمامة المصلين في الجامع الأموي، وألقى كلمة مرتديا الزي ذاته، الذي ارتداه يوم وصوله إلى العاصمة دمشق، بعد رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول عام 2024، وإلقائه خطبة من المنبر ذاته.
وقال الشرع: "نتذكر حشود الثوار والمقاتلين الأبطال وكيف عنونوا تاريخًا جديدًا للأمة بأسرها لحظة دخولهم دمشق".
وعن القطعة من ستار الكعبة، التي أهداها إليه الأمير محمد بن سلمان، قال الشرع: "آثرنا أن تكون قطعة ستار الكعبة في مسجد بني أمية لتمتد أواصر المحبة والأخوة من مكة المكرمة إلى بلاد الشام".

وكان الشرع، أصدر في وقت سابق من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مرسوما رئاسيا ينص على أن يكون يوم 8 ديسمبر من كل عام، وهو تاريخ رحيل حكومة الأسد، عطلة رسمية تسمى "عيد التحرير".

ويذكر أنه في التاسع والعشرين من الشهر الماضي، أعلن الرئيس السوري للفترة الانتقالية، أن "تحرير مدينة حلب لحظة تاريخية تمثل ولادة جديدة لحلب ولسوريا بأكملها".
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا)، عن الشرع في كلمة ألقاها في قلعة حلب بمناسبة الذكرى، مشيرًا إلى أن "الشعب السوري قدم تضحيات جسيمة وسالت دماء غزيرة على أسوار المدينة حتى تحقق التحرير".
وقال الشرع: "في مثل هذه اللحظات كانت تختلجنا المشاعر ونحن نرقب دخول الأبطال إلى مدينة حلب لتحرير أهلها من النظام البائد، وفي مثل هذه اللحظات ولدت حلب من جديد".
