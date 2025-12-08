https://sarabic.ae/20251208/الشرع-يظهر-بـزي-التحرير-ويكشف-عن-هدية-ابن-سلمان-للمسجد-الأموي-1107923492.html

الشرع يظهر بـ"زي التحرير" ويكشف عن هدية ابن سلمان للمسجد الأموي

الشرع يظهر بـ"زي التحرير" ويكشف عن هدية ابن سلمان للمسجد الأموي

سبوتنيك عربي

كشف الرئيس السوري للفترة الانتقالية أحمد الشرع، اليوم الاثنين، عن هدية تسلمها من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة "عيد التحرير". 08.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-08T07:08+0000

2025-12-08T07:08+0000

2025-12-08T07:08+0000

أخبار سوريا اليوم

ولي العهد محمد بن سلمان

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/01/1097387348_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5d56db47304f94dbe224692d8e948d28.jpg

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا)، صباح اليوم الاثنين، عن الشرع، أن ولي العهد السعودي قدم له "قطعة من ستار الكعبة المشرّفة تحمل بعض الآيات القرآنية ليتم وضعها في رحاب المسجد الأموي بالعاصمة دمشق".وأكدت الوكالة أن الشرع قام بإمامة المصلين في الجامع الأموي، وألقى كلمة مرتديا الزي ذاته، الذي ارتداه يوم وصوله إلى العاصمة دمشق، بعد رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول عام 2024، وإلقائه خطبة من المنبر ذاته.وعن القطعة من ستار الكعبة، التي أهداها إليه الأمير محمد بن سلمان، قال الشرع: "آثرنا أن تكون قطعة ستار الكعبة في مسجد بني أمية لتمتد أواصر المحبة والأخوة من مكة المكرمة إلى بلاد الشام".ويذكر أنه في التاسع والعشرين من الشهر الماضي، أعلن الرئيس السوري للفترة الانتقالية، أن "تحرير مدينة حلب لحظة تاريخية تمثل ولادة جديدة لحلب ولسوريا بأكملها".ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا)، عن الشرع في كلمة ألقاها في قلعة حلب بمناسبة الذكرى، مشيرًا إلى أن "الشعب السوري قدم تضحيات جسيمة وسالت دماء غزيرة على أسوار المدينة حتى تحقق التحرير".وقال الشرع: "في مثل هذه اللحظات كانت تختلجنا المشاعر ونحن نرقب دخول الأبطال إلى مدينة حلب لتحرير أهلها من النظام البائد، وفي مثل هذه اللحظات ولدت حلب من جديد".

https://sarabic.ae/20251129/أحمد-الشرع-تحرير-حلب-لحظة-تاريخية-أعادت-ولادة-بلادنا-1107622039.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, ولي العهد محمد بن سلمان, العالم العربي, الأخبار