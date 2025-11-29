https://sarabic.ae/20251129/أحمد-الشرع-تحرير-حلب-لحظة-تاريخية-أعادت-ولادة-بلادنا-1107622039.html

أحمد الشرع: تحرير حلب لحظة تاريخية أعادت ولادة بلادنا

أكد الرئيس السوري للفترة الانتقالية، أحمد الشرع، اليوم السبت، أن تحرير مدينة حلب لحظة تاريخية تمثل ولادة جديدة لحلب ولسوريا بأكملها.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا)، مساء اليوم السبت، عن الشرع في كلمة ألقاها في قلعة حلب بمناسبة ذكرى تحرير المدينة، مشيرا إلى أن الشعب السوري قدم تضحيات جسيمة وسالت دماء غزيرة على أسوار المدينة حتى تحقق التحرير.وقال الشرع: "في مثل هذه اللحظات كانت تختلجنا المشاعر ونحن نرقب دخول الأبطال إلى مدينة حلب لتحرير أهلها من النظام البائد، وفي مثل هذه اللحظات ولدت حلب من جديد".وأضاف الرئيس السوري للفترة الانتقالية "ومع ولادتها ولدت سوريا بأكملها، ومن أسوار هذه القلعة الشامخة رأينا الشام محررة ورأينا المجاهدين في قلب دمشق، فحلب كانت بالنسبة لنا البوابة لدخول سوريا بأكملها".وتابع الرئيس الشرع: "إن تحرير حلب أعاد الأمل إلى الأمة كلها، فبعد أن كُسر قيد حلب حررت السجون وعادت البسمة إلى أطفال سوريا، وبعد أن حررت حلب عاد الأمل للأمة بعودة سوريا إلى أحضانها، واليوم ليس مجرد احتفال بحلب فحسب بل هو عنوان لتاريخ جديد يرسم لسوريا بأكملها وللمنطقة برمتها".وأشار إلى أن تحرير المدينة يفتح الطريق أمام إعادة البناء والإعمار، منوها إلى أنه حررت حلب وشُق أمامنا طريق طويل ببنائها وإعمارها، وإعمار حلب جزء رصين وأساسي في بناء سوريا بأكملها، فالواجب على المجاهدين في تحريرها قد مضى، وبات العبء عليكم أيها الشعب لإعادة بناء سوريا من جديد، حلب منارة للاقتصاد ومنارة للعمران ومنارة للبناء والازدهار”.ولم يكتف الرئيس الشرع بذلك، بل عبر عن سعادته بوجوده بين أهالي مدينة حلب قائلا: "أنتم اليوم تكتبون التاريخ بأيديكم يا أهل حلب، سوريا كلها تنظر إليكم اليوم".يذكر أنه في مثل هذا الأيام من العام الماضي، انطلقت عملية "ردع العدوان"، التي أصبحت رمزا لنهاية عصر الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وأنهت هذه العملية حكم الأسد في غضون 12 يوماً فقط.

