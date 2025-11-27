https://sarabic.ae/20251127/الرئيس-السوري-يدعو-أطياف-شعبه-للنزول-إلى-الساحات-والميادين-1107570373.html
الرئيس السوري يدعو أطياف شعبه للنزول إلى الساحات والميادين
ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن الشرع تهنئته إلى الشعب السوري في كلمة ألقاها بمناسبة ذكرى انطلاق "عملية ردع العدوان".وقال الرئيس السوري في كلمته: "أيها الشعب السوري العظيم أبارك لكم اليوم ذكرى بدء معركة تحرير سوريا بأكملها معركة ردع العدوان التي عملت على إسقاط النظام المجرم بكامل أركانه"، على حد تعبيره.وتابع الشرع: "أدعو في هذه المناسبة العظيمة كامل أطياف الشعب السوري بكل فئاته ومكوناته للنزول إلى الساحات والميادين للتعبير عن فرحتهم بهذه المعركة العظيمة وإظهار اللحمة والوحدة الوطنية وسلامة التراب السوري".وفي وقت سابق، أكد الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، اليوم الخميس، أن "الجغرافيا السورية تعيش على بعضها، ويستحيل أن تكون للساحل السوري سلطة قائمة بذاتها منعزلة عن البقية".وقال الشرع، خلال مشاركته في اجتماع موسع في مدينة اللاذقية الساحلية عبر الفيديو، إن "الجغرافيا السورية تعيش على بعضها ويستحيل أن تكون للساحل سلطة قائمة بذاتها منعزلة عن البقية، الساحل السوري يشكل أولوية بالنسبة لنا لأنه يطل على الممرات التجارية عالميا".يذكر أنه في مثل هذا اليوم من العام الماضي، انطلقت عملية "ردع العدوان"، التي أصبحت رمزا لنهاية عصر الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وأنهت هذه العملية حكم الأسد في غضون 12 يوماً فقط.
