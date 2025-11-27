https://sarabic.ae/20251127/الشرع-الساحل-السوري-سيشكل-ربطا-اقتصاديا-قويا-جدا-بيننا-وبين-دول-المنطقة-بأكملها-1107565307.html
الشرع: الساحل السوري سيشكل ربطا اقتصاديا قويا جدا بيننا وبين دول المنطقة بأكملها
الشرع: الساحل السوري سيشكل ربطا اقتصاديا قويا جدا بيننا وبين دول المنطقة بأكملها
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، اليوم الخميس، أن "الجغرافيا السورية تعيش على بعضها، ويستحيل أن تكون للساحل السوري سلطة قائمة بذاتها منعزلة عن... 27.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-27T18:21+0000
2025-11-27T18:21+0000
2025-11-27T18:21+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/04/1104518539_0:0:1676:943_1920x0_80_0_0_2dcdc35c1652b9101031eddc65550682.jpg
وقال الشرع، خلال مشاركته في اجتماع موسع في مدينة اللاذقية الساحلية عبر الفيديو، إن "الجغرافيا السورية تعيش على بعضها ويستحيل أن تكون للساحل سلطة قائمة بذاتها منعزلة عن البقية، الساحل السوري يشكل أولوية بالنسبة لنا لأنه يطل على الممرات التجارية عالميا".وأوضح الشرع: "أتفهم المطالب المحقة للناس خلال اليومين الماضيين وبعضها مسيس"، تعليقًا على المظاهرات التي شهدها الساحل السوري خلال اليومين الماضيين.وأكد الرئيس السوري أن الفيدرالية هي إدارة محلية والقوانين الحالية قريبة من هذا الطرح، مشددًا على أن "مؤسسات الدفاع والأمن والخارجية والاقتصاد غير قابلة للتجزئة".ويمتد الساحل السوري من محافظة طرطوس جنوباً حتى رأس البسيط شمالاً في محافظتين رئيستين هما: اللاذقية وطرطوس، وبطول يمتد 180 كلم، ويساوي 35 ميلًا بحريًا (65 كلم) تقريبًا من شاطئ البحر الأبيض المتوسط.
https://sarabic.ae/20251127/عراقجي-المناطق-التي-احتلتها-إسرائيل-في-سوريا-أكبر-من-غزة-1107539489.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/04/1104518539_0:0:1490:1117_1920x0_80_0_0_1c9d0081900f5fdcf7b5976edd3c9f5a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
الشرع: الساحل السوري سيشكل ربطا اقتصاديا قويا جدا بيننا وبين دول المنطقة بأكملها
أكد الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، اليوم الخميس، أن "الجغرافيا السورية تعيش على بعضها، ويستحيل أن تكون للساحل السوري سلطة قائمة بذاتها منعزلة عن البقية".
وقال الشرع، خلال مشاركته في اجتماع موسع في مدينة اللاذقية الساحلية عبر الفيديو، إن "الجغرافيا السورية تعيش على بعضها ويستحيل أن تكون للساحل سلطة قائمة بذاتها منعزلة عن البقية، الساحل السوري يشكل أولوية بالنسبة لنا لأنه يطل على الممرات التجارية عالميا".
وأضاف الرئيس السوري أن "الساحل السوري سيشكل ربطا اقتصاديا قويا جدا بيننا وبين دول المنطقة بأكملها، ومن المستحيل أن يكون للساحل سلطة قائمة بذاتها منعزلة عن البقية".
وأوضح الشرع: "أتفهم المطالب المحقة للناس خلال اليومين الماضيين وبعضها مسيس"، تعليقًا على المظاهرات التي شهدها الساحل السوري خلال اليومين الماضيين.
وأكد الرئيس السوري أن الفيدرالية هي إدارة محلية والقوانين الحالية قريبة من هذا الطرح، مشددًا على أن "مؤسسات الدفاع والأمن والخارجية والاقتصاد غير قابلة للتجزئة".
وشهدت المنطقة الساحلية وحمص وحماة، أول أمس الثلاثاء، عدة مظاهرات، رفع خلالها المحتجون شعارات تطالب بالأمان ووقف الهجمات المتصاعدة ضدهم، وسط توتر متجدد عقب أحداث عنف دامية في حمص، كما طالب بعض المتظاهرين بمنح الساحل حكما ذاتيا.
ويمتد الساحل السوري من محافظة طرطوس جنوباً حتى رأس البسيط شمالاً في محافظتين رئيستين هما: اللاذقية وطرطوس، وبطول يمتد 180 كلم، ويساوي 35 ميلًا بحريًا (65 كلم) تقريبًا من شاطئ البحر الأبيض المتوسط.