الشرع: الساحل السوري سيشكل ربطا اقتصاديا قويا جدا بيننا وبين دول المنطقة بأكملها

وقال الشرع، خلال مشاركته في اجتماع موسع في مدينة اللاذقية الساحلية عبر الفيديو، إن "الجغرافيا السورية تعيش على بعضها ويستحيل أن تكون للساحل سلطة قائمة بذاتها منعزلة عن البقية، الساحل السوري يشكل أولوية بالنسبة لنا لأنه يطل على الممرات التجارية عالميا".وأوضح الشرع: "أتفهم المطالب المحقة للناس خلال اليومين الماضيين وبعضها مسيس"، تعليقًا على المظاهرات التي شهدها الساحل السوري خلال اليومين الماضيين.وأكد الرئيس السوري أن الفيدرالية هي إدارة محلية والقوانين الحالية قريبة من هذا الطرح، مشددًا على أن "مؤسسات الدفاع والأمن والخارجية والاقتصاد غير قابلة للتجزئة".ويمتد الساحل السوري من محافظة طرطوس جنوباً حتى رأس البسيط شمالاً في محافظتين رئيستين هما: اللاذقية وطرطوس، وبطول يمتد 180 كلم، ويساوي 35 ميلًا بحريًا (65 كلم) تقريبًا من شاطئ البحر الأبيض المتوسط.

