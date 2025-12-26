https://sarabic.ae/20251226/إعلام-اجتماع-محتمل-بين-الشرع-ونتنياهو-1108587640.html

إعلام: اجتماع محتمل بين الشرع ونتنياهو

إعلام: اجتماع محتمل بين الشرع ونتنياهو

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلًا عن مصدر سوري مقرّب من الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، بأن المحادثات بين إسرائيل وسوريا، حول اتفاق أمني "أحرزت... 26.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-26T04:42+0000

2025-12-26T04:42+0000

2025-12-26T04:42+0000

أخبار سوريا اليوم

العالم

العالم العربي

إسرائيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/09/1106896666_0:18:1501:862_1920x0_80_0_0_c14cf9cc35c5a3cd45ab69d2d3d90d8c.jpg

وقال المصدر لإحدى تلك الوسائل: "هذا الاختراق الأخير يُعزى إلى الجهود الكبيرة، التي بذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب"، مشيرًا إلى أنه "من المحتمل أن يتم توقيع الاتفاق، الذي سيتضمن ملحقًا دبلوماسيًا، خلال اجتماع سوري إسرائيلي رفيع المستوى في إحدى الدول الأوروبية في المستقبل القريب".وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إن "دمشق تتوقع التوصل إلى اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل، على أساس اتفاقية الهدنة لعام 1974، مع بعض التعديلات الطفيفة ودون مناطق عازلة، بحلول نهاية العام (2025)".وقالت مصادر إسرائيلية للإعلام الإسرائيلي، إن الجيش الإسرائيلي "سينسحب من بعض النقاط التسع، التي يسيطر عليها حاليًا في الأراضي السورية فقط، مقابل اتفاق سلام كامل مع سوريا، وليس اتفاقًا أمنيًا".لافروف خلال اجتماع مع الشيباني يؤكد حرص روسيا على وحدة الأراضي السورية واستقلالهامصادر لـ"سبوتنيك": اشتباكات عنيفة بين "الأسايش" والقوات السورية

https://sarabic.ae/20251225/إسرائيل-توسع-الخط-الأصفر-في-قطاع-غزة-ونتنياهو-يريد-اعتراف-ترامب-به-حدودا-جديدة-لإسرائيل-1108543284.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي, إسرائيل