وزير الخارجية الروسي يجري مع نظيره السوري محادثات في موسكو
وأكد لافروف خلال اللقاء، أن "روسيا ملتزمة بسيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقلالها".ونوه لافروف، إلى أن "الرئيس بوتين التقى وزير الخارجية السوري أمس والمحادثات كانت جيدة، حيث ناقشا القضايا الثنائية والوضع في المنطقة خلال اجتماع أمس في موسكو".وصرح الشيباني، أن "العلاقات السورية - الروسية تدخل عهدا جديدا هذا العام".وأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، يوم أمس الثلاثاء، عن وصول وفد وزاري سوري إلى العاصمة الروسية موسكو لإجراء مباحثات مع المسؤولين الروس.وأفادت إدارة الإعلام في وزارة الخارجية والمغتربين السورية، بأن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، ووزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، وعدد من المسؤولين في الاستخبارات العامة وصلوا إلى موسكو لإجراء مباحثات مع مسؤولين روس.
وزير الخارجية الروسي يجري مع نظيره السوري محادثات في موسكو
07:12 GMT 24.12.2025 (تم التحديث: 07:23 GMT 24.12.2025)
يجري وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والسوري أسعد الشيباني محادثات في العاصمة الروسية موسكو، اليوم الأربعاء.
وأكد لافروف خلال اللقاء، أن "روسيا ملتزمة بسيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقلالها".
ونوه لافروف، إلى أن "الرئيس بوتين التقى وزير الخارجية السوري أمس والمحادثات كانت جيدة، حيث ناقشا القضايا الثنائية والوضع في المنطقة خلال اجتماع أمس في موسكو".
وأضاف لافروف: روسيا ستطور علاقاتها مع سوريا استنادا إلى الأسس التي تم إرسائها سابقا.
وصرح الشيباني، أن "العلاقات السورية - الروسية تدخل عهدا جديدا هذا العام".
وأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، يوم أمس الثلاثاء، عن وصول وفد وزاري سوري إلى العاصمة الروسية موسكو لإجراء مباحثات مع المسؤولين الروس.
وأفادت إدارة الإعلام في وزارة الخارجية والمغتربين السورية، بأن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، ووزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، وعدد من المسؤولين في الاستخبارات العامة وصلوا إلى موسكو لإجراء مباحثات مع مسؤولين روس.