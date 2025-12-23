https://sarabic.ae/20251223/وفد-سوري-يصل-إلى-روسيا-على-رأسه-وزيرا-الخارجية-والدفاع--1108484327.html
وفد سوري يصل إلى روسيا على رأسه وزيرا الخارجية والدفاع
وفد سوري يصل إلى روسيا على رأسه وزيرا الخارجية والدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، اليوم الثلاثاء، عن وصول وفد وزراي سوري إلى العاصمة الروسية موسكو لإجراء مباحثات مع المسؤولين الروس. 23.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-23T11:29+0000
2025-12-23T11:29+0000
2025-12-23T11:29+0000
أخبار سوريا اليوم
روسيا
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/05/1107859534_0:24:1270:738_1920x0_80_0_0_74fd26bcd35efbf4c859df658bb594ca.jpg
وأفادت إدارة الإعلام في وزارة الخارجية والمغتربين السورية، بأن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، ووزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، وعدد من المسؤولين في الاستخبارات العامة وصلوا إلى موسكو لإجراء مباحثات مع مسؤولين روس.وأفادت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية في بيان، أن نائب وزير الاقتصاد والصناعة السوري ماهر خليل الحسن، بحث عبر تقنية الاتصال المرئي، مع نائب وزير الزراعة الروسي مكسيم ماركوفيتش "سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال التعاقد على توريد القمح الروسي إلى سوريا".من جانبه، أكد الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في وقت سابق، أن "سوريا ستحاول إعادة ضبط علاقاتها مع روسيا، والأهم هو الاستقرار في البلاد والمنطقة"، لافتًا إلى أن "روسيا وسوريا تربطهما جسور تعاون جادة، بما في ذلك التعاون الاقتصادي".وزارة الاقتصاد السورية تدرس عروضا من شركات روسية لتوريد القمحقبيل أيام من انتهاء مهلته... ما مصير "اتفاق مارس" بين الحكومة السورية و"قسد"؟
https://sarabic.ae/20251223/وزارة-الاقتصاد-السورية-تدرس-عروضا-من-شركات-روسية-لتوريد-القمح-1108483356.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/05/1107859534_128:0:1143:761_1920x0_80_0_0_a250708d83423c469554885c69850b2c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, روسيا, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, روسيا, أخبار العالم الآن, العالم العربي
وفد سوري يصل إلى روسيا على رأسه وزيرا الخارجية والدفاع
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، اليوم الثلاثاء، عن وصول وفد وزراي سوري إلى العاصمة الروسية موسكو لإجراء مباحثات مع المسؤولين الروس.
وأفادت إدارة الإعلام في وزارة الخارجية والمغتربين السورية، بأن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، ووزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، وعدد من المسؤولين في الاستخبارات العامة وصلوا إلى موسكو لإجراء مباحثات مع مسؤولين روس.
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، صرحت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية أنها تدرس حاليا عروضًا من شركات روسية لتوريد القمح، بما يحقق أفضل الشروط الفنية والاقتصادية ويسهم في دعم الأمن الغذائي في سوريا.
وأفادت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية في بيان، أن نائب وزير الاقتصاد والصناعة السوري ماهر خليل الحسن، بحث عبر تقنية الاتصال المرئي، مع نائب وزير الزراعة الروسي مكسيم ماركوفيتش "سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال التعاقد على توريد القمح الروسي إلى سوريا".
وفي وقت سابق، صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن روسيا تأمل في أن تستمر العلاقات الثنائية بين روسيا وسوريا في التطور بشكل مستقل.
من جانبه، أكد الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في وقت سابق، أن "سوريا ستحاول إعادة ضبط علاقاتها مع روسيا
، والأهم هو الاستقرار في البلاد والمنطقة"، لافتًا إلى أن "روسيا وسوريا تربطهما جسور تعاون جادة، بما في ذلك التعاون الاقتصادي".