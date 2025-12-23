وفد سوري يصل إلى روسيا على رأسه وزيرا الخارجية والدفاع

عربي
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، اليوم الثلاثاء، عن وصول وفد وزراي سوري إلى العاصمة الروسية موسكو لإجراء مباحثات مع المسؤولين الروس.
وأفادت إدارة الإعلام في وزارة الخارجية والمغتربين السورية، بأن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، ووزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، وعدد من المسؤولين في الاستخبارات العامة وصلوا إلى موسكو لإجراء مباحثات مع مسؤولين روس.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، صرحت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية أنها تدرس حاليا عروضًا من شركات روسية لتوريد القمح، بما يحقق أفضل الشروط الفنية والاقتصادية ويسهم في دعم الأمن الغذائي في سوريا.

حبوب القمح - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2025
وزارة الاقتصاد السورية تدرس عروضا من شركات روسية لتوريد القمح
10:56 GMT
وأفادت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية في بيان، أن نائب وزير الاقتصاد والصناعة السوري ماهر خليل الحسن، بحث عبر تقنية الاتصال المرئي، مع نائب وزير الزراعة الروسي مكسيم ماركوفيتش "سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال التعاقد على توريد القمح الروسي إلى سوريا".

وفي وقت سابق، صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن روسيا تأمل في أن تستمر العلاقات الثنائية بين روسيا وسوريا في التطور بشكل مستقل.

من جانبه، أكد الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في وقت سابق، أن "سوريا ستحاول إعادة ضبط علاقاتها مع روسيا، والأهم هو الاستقرار في البلاد والمنطقة"، لافتًا إلى أن "روسيا وسوريا تربطهما جسور تعاون جادة، بما في ذلك التعاون الاقتصادي".
