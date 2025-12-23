https://sarabic.ae/20251223/وزارة-الاقتصاد-السورية-تدرس-عروضا-من-شركات-روسية-لتوريد-القمح-1108483356.html

وزارة الاقتصاد السورية تدرس عروضا من شركات روسية لتوريد القمح

وأفادت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية في بيان، اليوم الثلاثاء، أن نائب وزير الاقتصاد والصناعة السوري ماهر خليل الحسن، بحث عبر تقنية الاتصال المرئي، مع نائب وزير الزراعة الروسي مكسيم ماركوفيتش "سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال التعاقد على توريد القمح الروسي إلى سوريا".وأضاف البيان أن الحسن أكد خلال اللقاء أن "الجهات المختصة في وزارة الاقتصاد والصناعة تدرس حالياً العروض المقدمة من الشركات الروسية المتخصصة بتوريد القمح، بما يحقق أفضل الشروط الفنية والاقتصادية، ويسهم في دعم الأمن الغذائي في سوريا".وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن روسيا تأمل في أن تستمر العلاقات الثنائية بين روسيا وسوريا في التطور بشكل مستقل.وأجاب بيسكوف، ردا على سؤال حول رأي الكرملين فيما إذا كانت زيارة الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع إلى واشنطن، قد تسبب بعض العرقلات في المحادثات الروسية مع السلطات السورية، قائلا: "لا أعتقد أن هذه الأمور مترابطة، نحن نبني علاقاتنا مع القيادة السورية الجديدة. تعلمون أن زيارة السيد الشرع الأخيرة إلى موسكو كانت جوهرية وناجحة للغاية، وكانت محادثاته مع بوتين، بالمناسبة، مطولة جدا".وفي وقت سابق، أكد الشرع أن "سوريا ستحاول إعادة ضبط علاقاتها مع روسيا، والأهم هو الاستقرار في البلاد والمنطقة"، لافتًا إلى أن "روسيا وسوريا تربطهما جسور تعاون جادة، بما في ذلك التعاون الاقتصادي".داخلية سوريا لـ"سبوتنيك": روسيا يمكن أن تضطلع بدور في تنمية قطاع الأمن والشرطة في سوريا

