داخلية سوريا لـ"سبوتنيك": روسيا يمكن أن تضطلع بدور في تنمية قطاع الأمن والشرطة في سوريا
داخلية سوريا لـ"سبوتنيك": روسيا يمكن أن تضطلع بدور في تنمية قطاع الأمن والشرطة في سوريا
صرح المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، بأن "روسيا يمكن أن تضطلع بدور في تنمية الأمن والشرطة في سوريا". 07.11.2025, سبوتنيك عربي
القاهرة - سبوتنيك. وقال نور الدين البابا، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "هناك مجال لعمل اتفاقات أمنية بين روسيا وسوريا عند وجود تهديدات أمنية مشتركة بين الجانبين".وأكد المتحدث باسم الداخلية السورية، أنه "يمكن أن يكون هناك تعاون وتبادل خبرات وتنسيق بين روسيا وسوريا في مجال الأمن بما يحقق مصلحة البلدين".وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، زار روسيا، في 15 تشرين الأول / أكتوبر الماضي، حيث التقى بالرئيس الروسي فلايديمير بوتين، وقال خلال اللقاء: "سوريا الجديدة تعيد ربط العلاقات الاستراتيجية والسياسية مع كافة الدول، وعلى رأسها روسيا"، مؤكدًا أن بلاده "تحترم جميع الاتفاقيات السابقة الموقّعة مع روسيا، وتحاول إعادة تعريف طبيعة العلاقات مع موسكو".وأضاف الشرع: "نحترم كل ما مضى من اتفاقيات مع روسيا، ونحاول أن نعيد ونعرّف بشكل جديد طبيعة هذه العلاقات، على أن يكون هناك استقلال لسيادة سوريا وسلامة ووحدة أراضيها واستقرارها الأمني المرتبط بالاستقرار الإقليمي والعالمي".وتابع: "سوريا الجديدة تعيد ربط العلاقات السياسية الاستراتيجية مع كافة الدول الإقليمية والعالمية على رأسها روسيا الاتحادية"، مشيرًا إلى أن "جزءا من الغذاء السوري معتمد على الإنتاج الروسي، بالإضافة إلى أن الكثير من محطات الطاقة تعتمد على خبرات موسكو".وأكد الرئيس السوري أن "سوريا ستحاول إعادة ضبط علاقاتها مع روسيا، والأهم هو الاستقرار في البلاد والمنطقة"، لافتًا إلى أن "روسيا وسوريا تربطهما جسور تعاون جادة، بما في ذلك التعاون الاقتصادي".
داخلية سوريا لـ"سبوتنيك": روسيا يمكن أن تضطلع بدور في تنمية قطاع الأمن والشرطة في سوريا

02:53 GMT 07.11.2025
صرح المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، بأن "روسيا يمكن أن تضطلع بدور في تنمية الأمن والشرطة في سوريا".
القاهرة - سبوتنيك. وقال نور الدين البابا، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "هناك مجال لعمل اتفاقات أمنية بين روسيا وسوريا عند وجود تهديدات أمنية مشتركة بين الجانبين".
وأكد المتحدث باسم الداخلية السورية، أنه "يمكن أن يكون هناك تعاون وتبادل خبرات وتنسيق بين روسيا وسوريا في مجال الأمن بما يحقق مصلحة البلدين".
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، زار روسيا، في 15 تشرين الأول / أكتوبر الماضي، حيث التقى بالرئيس الروسي فلايديمير بوتين، وقال خلال اللقاء: "سوريا الجديدة تعيد ربط العلاقات الاستراتيجية والسياسية مع كافة الدول، وعلى رأسها روسيا"، مؤكدًا أن بلاده "تحترم جميع الاتفاقيات السابقة الموقّعة مع روسيا، وتحاول إعادة تعريف طبيعة العلاقات مع موسكو".
وأضاف الشرع: "نحترم كل ما مضى من اتفاقيات مع روسيا، ونحاول أن نعيد ونعرّف بشكل جديد طبيعة هذه العلاقات، على أن يكون هناك استقلال لسيادة سوريا وسلامة ووحدة أراضيها واستقرارها الأمني المرتبط بالاستقرار الإقليمي والعالمي".
وتابع: "سوريا الجديدة تعيد ربط العلاقات السياسية الاستراتيجية مع كافة الدول الإقليمية والعالمية على رأسها روسيا الاتحادية"، مشيرًا إلى أن "جزءا من الغذاء السوري معتمد على الإنتاج الروسي، بالإضافة إلى أن الكثير من محطات الطاقة تعتمد على خبرات موسكو".
وشدد الشرع على أن "هناك علاقات تاريخية طويلة تربط ما بين سوريا وروسيا، وعلاقات ثنائية ومصالح مشتركة"، مشيرًا إلى أن "كثيرا من العلاقات الاستراتيجية والسياسية سواء إقليمية ودولية مرتبطة مع روسيا".
وأكد الرئيس السوري أن "سوريا ستحاول إعادة ضبط علاقاتها مع روسيا، والأهم هو الاستقرار في البلاد والمنطقة"، لافتًا إلى أن "روسيا وسوريا تربطهما جسور تعاون جادة، بما في ذلك التعاون الاقتصادي".
