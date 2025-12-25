https://sarabic.ae/20251225/إسرائيل-توسع-الخط-الأصفر-في-قطاع-غزة-ونتنياهو-يريد-اعتراف-ترامب-به-حدودا-جديدة-لإسرائيل-1108543284.html

إسرائيل توسع "الخط الأصفر" في قطاع غزة.. ونتنياهو يريد اعتراف ترامب به "حدودا جديدة" لإسرائيل

كشفت تقارير إسرائيلة بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يعتزم عند لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع المقبل، "طلب دعم رسمي لاعتماد ما يُعرف... 25.12.2025, سبوتنيك عربي

ويعتزم نتنياهو السفر إلى الولايات المتحدة، الأسبوع المقبل للقاء ترامب، وفي الوقت ذاته، تجري مناقشات سياسية وأمنية مكثفة بشأن مستقبل قطاع غزة وإمكانية إعادة ترسيم حدوده. الفكرة المطروحة تقوم على ضم مناطق حتى "الخط الأصفر"، بالتوازي مع العمل على "تجفيف" حركة حماس، اقتصاديًا إلى أن تفقد سيطرتها على القطاع، بحسب موقع "واللا" الإسرائيلي.وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وصف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير، "الخط الأصفر" بأنه "الحدود الجديدة" مع إسرائيل."الخط الأصفر""الخط الأصفر" الخاضع لسيطرة إسرائيل، هو خط ترسيم بموجب الهدنة بين حركة حماس وإسرائيل، التي دخلت حيّز التنفيذ منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.في البداية، تم تقديم الخط بوصفه "إجراءً مؤقتًا"، يهدف إلى "الفصل المرحلي بين القوات، تمهيدًا للانتقال إلى مراحل لاحقة تشمل انسحابًا أوسع وترتيبات حكم وإعادة إعمار بإشراف دولي"."الخط الأصفر" يشمل نحو 58% من مساحة قطاعيشمل "الخط الأصفر" نحو 58% من مساحة قطاع غزة، بما في ذلك مناطق مركزية مثل بيت حانون وبيت لاهيا وخان يونس، إضافة إلى جزء كبير من مدينة رفح جنوبًا.تعارض تثبيته مع المرحلة الثانية من خطة ترامبالمرحلة الثانية وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تفترض أن تنسحب إسرائيل شرقًا إلى خط الحدود الحالي، ويتعارض تثبيت "الخط الأصفر" مع المرحلة الثانية من خطة وقف النار، التي تقوم على انسحاب تدريجي وفتح أفق لإعادة الإعمار.رفض عربيخروقات إسرائيليةوقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إنه "منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار، خرق الاحتلال الإسرائيلي الاتفاق 875 مرة، مخلفا 411 شهيدا".ومنذ سريان وقف إطلاق النار، يتبادل الطرفان بانتظام الاتهامات بخرقه.واندلعت الحرب في غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عقب هجوم غير مسبوق شنّته حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل، وأسفر عن مقتل 1221 شخصًا؟ ومنذ اندلاع الحرب، قُتل أكثر من 70 ألف شخص في غزة، وفق وزارة الصحة في القطاع، في حين نزح معظم سكانه البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة."حماس" ترفض تصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي بشأن اعتبار "الخط الأصفر" حدود غزة الجديدةإعلام إسرائيلي: الجيش أوشك على الانتهاء من نزع السلاح بمنطقة "الخط الأصفر" في غزة

