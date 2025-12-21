https://sarabic.ae/20251221/إعلام-إسرائيلي-الجيش-أوشك-على-الانتهاء-من-نزع-السلاح-بمنطقة-الخط-الأصفر-في-غزة-1108409010.html
إعلام إسرائيلي: الجيش أوشك على الانتهاء من نزع السلاح بمنطقة "الخط الأصفر" في غزة
إعلام إسرائيلي: الجيش أوشك على الانتهاء من نزع السلاح بمنطقة "الخط الأصفر" في غزة
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته أوشكت على استكمال عملية نزع السلاح وتطهير المنطقة الواقعة على طول ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، والذي يمثّل نحو 52% من مساحة قطاع... 21.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-21T07:19+0000
2025-12-21T07:19+0000
2025-12-21T07:19+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
حركة حماس
أخبار فلسطين اليوم
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1b/1104176733_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_92e0a3206f2e659b9c5ee543bf6f1ed9.jpg
ونقلت القناة "12" الإسرائيلية، عن مصدر أمني قوله إن "القوات العاملة في المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، أنهت عمليًا تطهير معظم المساحة بين "الخط الأصفر" والسياج الحدودي، بعد نحو شهرين ونصف من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ".وأوضح الجيش، بحسب إعلام محلي، أن "6 ألوية شاركت خلال الأشهر الماضية في تنفيذ عمليات واسعة شملت تدمير عشرات الكيلومترات من البنى التحتية فوق الأرض وتحتها، بما في ذلك أنفاق تابعة لفصائل مسلحة في قطاع غزة"، مشيرًا إلى أنّه "خلال الأسبوع الماضي فقط، جرى استهداف نحو 90 موقعًا ضمن نطاق هذه المنطقة".في المقابل، حذّر جهاز الـ"شاباك" (الأمن الداخلي) من تطورات داخل قطاع غزة خارج نطاق "الخط الأصفر"، معتبرًا أن حركة حماس الفلسطينية تفرض، وفق تقديره، "حالة من الخوف وتعيد ترسيخ نفوذها، رغم ما ينصّ عليه اتفاق وقف إطلاق النار بشأن نزع السلاح وعدم مشاركتها في إدارة القطاع".وكان رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال إيال زامير، ذكر أن ما يعرف بـ"الخط الأصفر" في قطاع غزة، يشكل الآن "خطا حدوديا جديدا" لإسرائيل.وذكر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أن تصريحات الجنرال زامير، جاءت خلال جولة وتقييم للوضع في غزة، برفقة قائد المنطقة الجنوبية الجنرال يانيف آسور، وقادة آخرين.وأوضح القائد العسكري الإسرائيلي أن "الخط الأصفر في قطاع غزة خط حدودي جديد وخط دفاعي أمامي للتجمعات السكانية وخط هجومي"، مشيرًا بالقول: "نستعد لاندلاع حرب مفاجئة ويجب أن نكون على أهبة الاستعداد في كل الجبهات".وأضاف زامير أن "المناورات السنوية ستحاكي احتمال وقوع حرب مفاجئة"، مشددًا: "نحن نعمل على إحباط وإزالة التهديدات في جميع الساحات. سنواصل التقدم إلى الأمام وتعزيز قدرات الجيش في مواجهة تحديات المستقبل".وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن الـ20، الذين بقيوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.
https://sarabic.ae/20251215/إعلام-إسرائيلي-نتنياهو-يماطل-في-الانتقال-للمرحلة-الثانية-من-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1108167945.html
https://sarabic.ae/20251209/بعد-تصريحات-الخط-الأصفر-هل-تنجح-إسرائيل-في-تقسيم-قطاع-غزة-1107996002.html
https://sarabic.ae/20251208/كاتب-سياسي-نتنياهو-يريد-فرض-منطقة-عازلة-من-خلال-الخط-الأصفر-وتحويل-مسار-الحرب-1107954188.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1b/1104176733_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_693f327e813b5b8d89085c4f02a163b2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
إعلام إسرائيلي: الجيش أوشك على الانتهاء من نزع السلاح بمنطقة "الخط الأصفر" في غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته أوشكت على استكمال عملية نزع السلاح وتطهير المنطقة الواقعة على طول ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، والذي يمثّل نحو 52% من مساحة قطاع غزة، وذلك بعد أشهر من العمليات الميدانية المتواصلة، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.
ونقلت القناة
"12" الإسرائيلية، عن مصدر أمني قوله إن "القوات العاملة في المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، أنهت عمليًا تطهير معظم المساحة بين "الخط الأصفر" والسياج الحدودي، بعد نحو شهرين ونصف من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ".
وأوضح الجيش، بحسب إعلام محلي، أن "6 ألوية شاركت خلال الأشهر الماضية في تنفيذ عمليات واسعة شملت تدمير عشرات الكيلومترات من البنى التحتية فوق الأرض وتحتها، بما في ذلك أنفاق تابعة لفصائل مسلحة في قطاع غزة"، مشيرًا إلى أنّه "خلال الأسبوع الماضي فقط، جرى استهداف نحو 90 موقعًا ضمن نطاق هذه المنطقة".
في المقابل، حذّر جهاز الـ"شاباك" (الأمن الداخلي) من تطورات داخل قطاع غزة خارج نطاق "الخط الأصفر"، معتبرًا أن حركة حماس الفلسطينية تفرض، وفق تقديره، "حالة من الخوف وتعيد ترسيخ نفوذها، رغم ما ينصّ عليه اتفاق وقف إطلاق النار بشأن نزع السلاح وعدم مشاركتها في إدارة القطاع".
وأكد مصدر في الـ"شاباك"، لوسيلة إعلام إسرائيلية، أن "إسرائيل ترفض الانتقال إلى المرحلة التالية أو الانسحاب من "الخط الأصفر"، ما لم يتم نزع سلاح قطاع غزة بشكل كامل".
وكان رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال إيال زامير، ذكر أن ما يعرف بـ"الخط الأصفر" في قطاع غزة، يشكل الآن "خطا حدوديا جديدا
" لإسرائيل.
وذكر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أن تصريحات الجنرال زامير، جاءت خلال جولة وتقييم للوضع في غزة، برفقة قائد المنطقة الجنوبية الجنرال يانيف آسور، وقادة آخرين.
وقال زامير لجنود الاحتياط: "الخط الأصفر"، الذي يحدد موقع انسحاب الجيش كجزء من الاتفاق، هو خط حدودي جديد"، مؤكدًا استعداد بلاده لما وصفه بـ"سيناريو حرب مفاجئة".
وأوضح القائد العسكري الإسرائيلي أن "الخط الأصفر في قطاع غزة خط حدودي جديد وخط دفاعي أمامي للتجمعات السكانية وخط هجومي"، مشيرًا بالقول: "نستعد لاندلاع حرب مفاجئة ويجب أن نكون على أهبة الاستعداد في كل الجبهات".
وأضاف زامير أن "المناورات السنوية ستحاكي احتمال وقوع حرب مفاجئة"، مشددًا: "نحن نعمل على إحباط وإزالة التهديدات في جميع الساحات. سنواصل التقدم إلى الأمام وتعزيز قدرات الجيش في مواجهة تحديات المستقبل".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، وفي الـ13 من الشهر ذاته، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلانًا بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.
وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن
الـ20، الذين بقيوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.