بعد تصريحات الخط الأصفر.. هل تنجح إسرائيل في تقسيم قطاع غزة؟

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
أمساليوم
بث مباشر
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
أثارت تصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال، إيال زامير، بشأن اعتبار "الخط الأصفر"، يشكل حدودا جديدة لقطاع غزة، الكثير من التساؤلات بشأن الأهداف الإسرائيلية منها، وتوقيتها.
وتطرح هذه التصريحات الكثير من المخاوف باتجاه إمكانية تقسيم قطاع غزة، لا سيما في ظل إفشال حكومة نتنياهو أي محاولة للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، ورفض الانسحاب، وفقا لما تضمنه اتفاق شرم الشيخ.
ويقول مراقبون إن خطة إسرائيلية مطروحة لتقسيم غزة على مراحل، بيد أنها غير ممكنة، على الرغم من إمكانية إحداث تغييرات حقيقية على الأرض، لكن لا يمكن أن تستمر إلى فترات طويلة.
عودة النازحين إلى ركام منازلهم المدمرة تفتح فصلا جديدا للصمود والبقاء في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2025
"الخط الأصفر" حدود إسرائيل الجديدة.. ما أهداف تصريحات "زامير" وتداعياته على اتفاق غزة؟
أمس, 18:27 GMT
وكان زامير قد قال لجنود الاحتياط: "الخط الأصفر، الذي يحدد موقع انسحاب الجيش كجزء من الاتفاق هو خط حدودي جديد"، مؤكدًا استعداد بلاده لما وصفه بـ"سيناريو حرب مفاجئة".
وأوضح القائد العسكري الإسرائيلي أن "الخط الأصفر في غزة خط حدودي جديد وخط دفاعي أمامي للتجمعات السكانية وخط هجومي"، مشيرا بالقول: "نستعد لاندلاع حرب مفاجئة ويجب أن نكون على أهبة الاستعداد في كل الجبهات".
خطة تقسيم إسرائيلية
قال ثائر نوفل أبو عطيوي، مدير مركز العرب للأبحاث والدراسات في فلسطين، إن الخطة الإسرائيلية تهدف لتقسيم غزة إلى منطقتين، حمراء وخضراء، يفصل بينهما خط أصفر ذو طابع عسكري.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، أن المرحلة الأولى من الخطة تقوم على تخصيص منطقة حمراء بنسبة 47% تضم غالبية السكان المدنيين، مقابل منطقة خضراء بنسبة 53% تخضع لسيطرة عسكرية إسرائيلية كاملة، مشيرا إلى أن الخطة تعتمد على نظام فصل جغرافي صارم يقسم القطاع إلى كتل سكانية محاطة بمناطق عسكرية مغلقة.
وحذر مدير مركز العرب من المخاطر الواسعة التي تحتويها الخطة، وأهمها دفع السكان قسرا لمغادرة أماكن إقامتهم الأصلية من خلال تحويل مساحات شاسعة إلى مناطق عسكرية، مؤكدا أن هذا المخطط يستهدف تفتيت وحدة الأرض والشعب الفلسطيني وتكريس فصل دائم بين غزة والضفة الغربية.
قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2025
"حماس" ترفض تصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي بشأن اعتبار "الخط الأصفر" حدود غزة الجديدة
12:12 GMT
وأضاف المتحدث أن الخطة تتضمن إنشاء مدن حاويات أو معسكرات سكنية مغلقة داخل المنطقة الخضراء، حيث تستوعب كل منها نحو 25 ألف نسمة في مساحة ضيقة لا تتجاوز كيلومترا مربعا واحدا، وتكون محاطة بأسوار ونقاط تفتيش لا يسمح باجتيازها إلا بعد إجراءات فحص أمني دقيقة.
ويرى أبو عطيوي أن "مخطط التقسيم يظل مرهونا برؤية ومخططات الاحتلال من جهة، ولضرورة إيجاد حل نهائي يتمثل في الانسحاب الكامل من القطاع لإتاحة المجال لإعادة الإعمار واستعادة الحياة الإنسانية الكريمة ضمن رؤية عربية وعالمية تنجز مشاريع إغاثية وعمرانية كبيرة".
تغييرات جوهرية
من جانبه قال المحلل السياسي الفلسطيني فادي أبو بكر، إن "المعطيات الراهنة تشير إلى قدرة الاحتلال الإسرائيلي على ترسيخ تغييرات جوهرية على الأرض في قطاع غزة".
وأكد في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن "فرض الاحتلال لخطوط فصل ومناطق سيطرة بات أمرًا واقعًا، إلا أن تحويل هذا الواقع إلى ترتيب دائم ومستقر يستلزم تجاوز عقبات سياسية وقانونية ومالية وصفها بالكبيرة جدا".
وأضاف المحلل السياسي أن "السيناريو المرجح والأفضل بالنسبة للاحتلال في الوقت الراهن يتمثل في ترتيب هجين في قطاع غزة، يقوم على فصل جزئي مع وجود هيئة إدارية مؤقتة تعمل تحت إشراف دولي".
وأشار إلى أن "هذا النجاح الجزئي للاحتلال قد يحقق له أهدافا أمنية واستراتيجية، لكنه شدد على أن ذلك لا يعني قبولا فلسطينيا أو دوليا مطلقا لمخطط تقسيم دائم للقطاع".
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2025
رئيس الأركان الإسرائيلي: مستعدون لأي حرب مفاجئة
7 ديسمبر, 18:07 GMT
رد "حماس"
وانتقدت حركة حماس الفلسطينية، بشدة، تصريحات الجنرال إيال زامير، التي زعم فيها أن "الخط الأصفر"، يشكّل حدودًا جديدة لقطاع غزة"، معتبرة أن "هذه الادعاءات تمثل خرقا واضحا لاتفاق وقف إطلاق النار".
وقال عضو المكتب السياسي في حركة حماس، حسام بدران، في تصريحات صحفية، إن "ما ورد على لسان المسؤول العسكري الإسرائيلي يكشف عدم التزام الاحتلال ببنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار"، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي "يواصل هدم منازل الفلسطينيين داخل نطاق الخط الأصفر، في استمرار للأعمال العسكرية التي كان يفترض أن تتوقف فور دخول الاتفاق حيّز التنفيذ".
وأكد بدران أن "أي مناقشة للمرحلة الثانية من الاتفاق لا يمكن أن تتم قبل تنفيذ بنود المرحلة الأولى كاملة، وفي مقدمتها وقف الانتهاكات الميدانية ووقف العمليات العسكرية داخل المناطق المحددة في الاتفاق".
وقال عضو المكتب السياسي في حركة حماس إن "تصريحات رئيس الأركان تمثل مؤشرا خطيرا على نوايا الاحتلال ومحاولاته فرض وقائع جديدة على الأرض"، محذّرا من أن "ذلك يهدد الاتفاق الهش ويقوّض الجهود المبذولة لضمان استقراره".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، وفي الـ13 من الشهر ذاته، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلانًا بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.
وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن الـ 20، الذين بقيوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.
