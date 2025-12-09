عربي
"حماس" ترفض تصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي بشأن اعتبار "الخط الأصفر" حدود غزة الجديدة
وقال عضو المكتب السياسي في حركة حماس، حسام بدران، في تصريحات صحفية، إن "ما ورد على لسان المسؤول العسكري الإسرائيلي يكشف عدم التزام الاحتلال ببنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار"، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي "يواصل هدم منازل الفلسطينيين داخل نطاق الخط الأصفر، في استمرار للأعمال العسكرية التي كان يفترض أن تتوقف فور دخول الاتفاق حيّز التنفيذ".وأكد بدران أن "أي مناقشة للمرحلة الثانية من الاتفاق لا يمكن أن تتم قبل تنفيذ بنود المرحلة الأولى كاملة، وفي مقدمتها وقف الانتهاكات الميدانية ووقف العمليات العسكرية داخل المناطق المحددة في الاتفاق".وقال عضو المكتب السياسي في حركة حماس إن "تصريحات رئيس الأركان تمثل مؤشرًا خطيرًا على نوايا الاحتلال ومحاولاته فرض وقائع جديدة على الأرض"، محذّرًا من أن "ذلك يهدد الاتفاق الهش ويقوّض الجهود المبذولة لضمان استقراره".وذكر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان له، مساء أول أمس الأحد، أن تصريحات الجنرال زامير، جاءت خلال جولة وتقييم للوضع في غزة، برفقة قائد المنطقة الجنوبية الجنرال يانيف آسور، وقادة آخرين.وقال زامير لجنود الاحتياط: "الخط الأصفر الذي يحدد موقع انسحاب الجيش كجزء من الاتفاق هو خط حدودي جديد"، مؤكدًا استعداد بلاده لما وصفه بـ"سيناريو حرب مفاجئة".وأضاف أن "المناورات السنوية ستحاكي احتمال وقوع حرب مفاجئة"، مشددًا: "نحن نعمل على إحباط وإزالة التهديدات في جميع الساحات. سنواصل التقدم إلى الأمام وتعزيز قدرات الجيش في مواجهة تحديات المستقبل".وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن الـ 20، الذين بقيوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.
"حماس" ترفض تصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي بشأن اعتبار "الخط الأصفر" حدود غزة الجديدة

© AP Photo / Maya Levinقوات الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة
انتقدت حركة حماس الفلسطينية، بشدة، تصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال إيال زامير، التي زعم فيها أن "الخط الأصفر"، يشكّل حدودًا جديدة لقطاع غزة"، معتبرة أن "هذه الادعاءات تمثل خرقًا واضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار".
وقال عضو المكتب السياسي في حركة حماس، حسام بدران، في تصريحات صحفية، إن "ما ورد على لسان المسؤول العسكري الإسرائيلي يكشف عدم التزام الاحتلال ببنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار"، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي "يواصل هدم منازل الفلسطينيين داخل نطاق الخط الأصفر، في استمرار للأعمال العسكرية التي كان يفترض أن تتوقف فور دخول الاتفاق حيّز التنفيذ".
وأكد بدران أن "أي مناقشة للمرحلة الثانية من الاتفاق لا يمكن أن تتم قبل تنفيذ بنود المرحلة الأولى كاملة، وفي مقدمتها وقف الانتهاكات الميدانية ووقف العمليات العسكرية داخل المناطق المحددة في الاتفاق".
وقال عضو المكتب السياسي في حركة حماس إن "تصريحات رئيس الأركان تمثل مؤشرًا خطيرًا على نوايا الاحتلال ومحاولاته فرض وقائع جديدة على الأرض"، محذّرًا من أن "ذلك يهدد الاتفاق الهش ويقوّض الجهود المبذولة لضمان استقراره".

وكان رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال إيال زامير، ذكر أن ما يعرف بـ"الخط الأصفر" في قطاع غزة، يشكل الآن "خطا حدوديا جديدا" لإسرائيل.

وذكر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان له، مساء أول أمس الأحد، أن تصريحات الجنرال زامير، جاءت خلال جولة وتقييم للوضع في غزة، برفقة قائد المنطقة الجنوبية الجنرال يانيف آسور، وقادة آخرين.
وقال زامير لجنود الاحتياط: "الخط الأصفر الذي يحدد موقع انسحاب الجيش كجزء من الاتفاق هو خط حدودي جديد"، مؤكدًا استعداد بلاده لما وصفه بـ"سيناريو حرب مفاجئة".

وأوضح القائد العسكري الإسرائيلي أن "الخط الأصفر في قطاع غزة خط حدودي جديد وخط دفاعي أمامي للتجمعات السكانية وخط هجومي"، مشيرًا بالقول: "نستعد لاندلاع حرب مفاجئة ويجب أن نكون على أهبة الاستعداد في كل الجبهات".

وأضاف أن "المناورات السنوية ستحاكي احتمال وقوع حرب مفاجئة"، مشددًا: "نحن نعمل على إحباط وإزالة التهديدات في جميع الساحات. سنواصل التقدم إلى الأمام وتعزيز قدرات الجيش في مواجهة تحديات المستقبل".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، وفي الـ13 من الشهر ذاته، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلانًا بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.
وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن الـ 20، الذين بقيوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.
