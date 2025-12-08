https://sarabic.ae/20251208/كاتب-سياسي-نتنياهو-يريد-فرض-منطقة-عازلة-من-خلال-الخط-الأصفر-وتحويل-مسار-الحرب-1107954188.html

كاتب سياسي: نتنياهو يريد فرض منطقة عازلة من خلال الخط الأصفر وتحويل مسار الحرب

كاتب سياسي: نتنياهو يريد فرض منطقة عازلة من خلال الخط الأصفر وتحويل مسار الحرب

سبوتنيك عربي

تطرق الكاتب والسياسي الفلسطيني من القاهرة، الدكتور شفيق التلولي، إلى الحدود الجديدة لقطاع غزة، لافتا إلى أن "نتنياهو فرض واقع حدودي بالقوة، يريد من خلاله تحويل... 08.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-08T20:23+0000

2025-12-08T20:23+0000

2025-12-08T20:23+0000

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

حركة حماس

حصري

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0f/1104877147_0:0:1446:813_1920x0_80_0_0_e671b0f5400774a6550e178da41b941f.jpg

وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أكد التلولي أن "الخط الأصفر بالنسبة لنتنياهو هو فرض منطقة عازلة بفعل هذه القوة والتهام الأراضي الفلسطينية وتقليص المساحة الممكنة للفلسطينيين"، معتبرا أن "هذا الواقع الاحتلالي الجديد الذي خلقته الحرب، يعطي نتنياهو فرصة أخرى لتكون هذه الورقة ذريعة للتفاوض عليها مستقبلا عوضا عن التفاوض على عملية سياسية أساسها حل الدولتين، وبالتالي يقوم بعملية إشغال لكل من يضغط عليه دوليا واستمرار استقطاب الشارع الإسرائيلي لصالح سرديته".وأكد أن "الهدف الأعمق من كل الحرب الدائرة في عموم فلسطين، هو سياسي لضرب مشروع الدولة الفلسطينية وتقويض فرص السلام والحل".وردا على سؤال حول سعي إسرائيل لبناء جدار أمني ضخم على حدود الأردن، شدد على أن "هذه الخطوة بمثابة ضرب لكل الاتفاقيات الدولية التي وقعتها تل ابيب مع الدول العربية من بينها منظمة التحرير الفلسطينية ونتنياهو يقوم بعملية هدم لكل الاتفاقيات الدولية"، مؤكدا رفض الأردن، كما الدول العربية، بناء الجدار".وكشف ضيف "سبوتنيك"، أن "نتنياهو الذي أجبر على اتفاق وقف إطلاق النار، لا يستطيع أن يقول لا لأمريكا ترامب"، مؤكدا أنه "يريد التشكيك في إمكانية القوة الدولية من إتمام مهامها ويفرض السيطرة الأمنية الإسرائيلية، وأن لا تمر هذه القوة إلا من خلال إسرائيل وهذا كله منافي لخطة ترامب والاتفاق".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، وفي الـ13 من الشهر ذاته، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلانًا بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن الـ 20، الذين بقيوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.

https://sarabic.ae/20251208/الخط-الأصفر-حدود-إسرائيل-الجديدة-ما-أهداف-تصريحات-زامير-وتداعياته-على-اتفاق-غزة-1107950620.html

https://sarabic.ae/20251122/خروقات-الخط-الأصفر-وقتل-الفلسطينيين-هل-تتعمد-إسرائيل-إفشال-الانتقال-للمرحلة-الثانية-من-اتفاق-غزة-1107407904.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي