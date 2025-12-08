كاتب سياسي: نتنياهو يريد فرض منطقة عازلة من خلال الخط الأصفر وتحويل مسار الحرب

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
ملفات ساخنة
دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل للأضراب في الحادي والعشرين من يناير
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
عالم سبوتنيك
مصر وقطر تؤكدان سرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية بشأن غزة
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
نبض افريقيا
اشتباكات عنيفة بين بوروندي وحركة إم 23 بعد اتهام بوروندي للحركة بقصف حدودي
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
بلا قيود
خبير: الشعب السوري قوي ويستطيع أن يخرج من الأزمات بسهولة
شؤون عسكرية
خبير: ما تقوم به إسرائيل لا يمكن أن يؤسس لسلام حقيقي لا في غزة ولا في المنطقة
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
أمساليوم
بث مباشر
تطرق الكاتب والسياسي الفلسطيني من القاهرة، الدكتور شفيق التلولي، إلى الحدود الجديدة لقطاع غزة، لافتا إلى أن "نتنياهو فرض واقع حدودي بالقوة، يريد من خلاله تحويل مسار الحرب من واقع سياسي إلى واقع جغرافي جديد تفرضه الاستحقاقات العسكرية التي خلفها على الأرض".
وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أكد التلولي أن "الخط الأصفر بالنسبة لنتنياهو هو فرض منطقة عازلة بفعل هذه القوة والتهام الأراضي الفلسطينية وتقليص المساحة الممكنة للفلسطينيين"، معتبرا أن "هذا الواقع الاحتلالي الجديد الذي خلقته الحرب، يعطي نتنياهو فرصة أخرى لتكون هذه الورقة ذريعة للتفاوض عليها مستقبلا عوضا عن التفاوض على عملية سياسية أساسها حل الدولتين، وبالتالي يقوم بعملية إشغال لكل من يضغط عليه دوليا واستمرار استقطاب الشارع الإسرائيلي لصالح سرديته".
وأكد أن "الهدف الأعمق من كل الحرب الدائرة في عموم فلسطين، هو سياسي لضرب مشروع الدولة الفلسطينية وتقويض فرص السلام والحل".
وردا على سؤال حول سعي إسرائيل لبناء جدار أمني ضخم على حدود الأردن، شدد على أن "هذه الخطوة بمثابة ضرب لكل الاتفاقيات الدولية التي وقعتها تل ابيب مع الدول العربية من بينها منظمة التحرير الفلسطينية ونتنياهو يقوم بعملية هدم لكل الاتفاقيات الدولية"، مؤكدا رفض الأردن، كما الدول العربية، بناء الجدار".

وأشار إلى أن "نتنياهو يريد تصدير الأزمة الفلسطينية إلى الأردن لخلق واقع غير مقبول للعرب"، مضيفا أن "هذه ليست قضية مصر والأردن، بل قضية تعدي على القانون الدولي برمته، والدول المجاورة لن ترضى بذلك وستذهب إلى الدبلوماسية الدولية".

وكشف ضيف "سبوتنيك"، أن "نتنياهو الذي أجبر على اتفاق وقف إطلاق النار، لا يستطيع أن يقول لا لأمريكا ترامب"، مؤكدا أنه "يريد التشكيك في إمكانية القوة الدولية من إتمام مهامها ويفرض السيطرة الأمنية الإسرائيلية، وأن لا تمر هذه القوة إلا من خلال إسرائيل وهذا كله منافي لخطة ترامب والاتفاق".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، وفي الـ13 من الشهر ذاته، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلانًا بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.
وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن الـ 20، الذين بقيوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.
