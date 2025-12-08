https://sarabic.ae/20251208/كاتب-سياسي-نتنياهو-يريد-فرض-منطقة-عازلة-من-خلال-الخط-الأصفر-وتحويل-مسار-الحرب-1107954188.html
تطرق الكاتب والسياسي الفلسطيني من القاهرة، الدكتور شفيق التلولي، إلى الحدود الجديدة لقطاع غزة، لافتا إلى أن "نتنياهو فرض واقع حدودي بالقوة، يريد من خلاله تحويل
وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أكد التلولي أن "الخط الأصفر بالنسبة لنتنياهو هو فرض منطقة عازلة بفعل هذه القوة والتهام الأراضي الفلسطينية وتقليص المساحة الممكنة للفلسطينيين"، معتبرا أن "هذا الواقع الاحتلالي الجديد الذي خلقته الحرب، يعطي نتنياهو فرصة أخرى لتكون هذه الورقة ذريعة للتفاوض عليها مستقبلا عوضا عن التفاوض على عملية سياسية أساسها حل الدولتين، وبالتالي يقوم بعملية إشغال لكل من يضغط عليه دوليا واستمرار استقطاب الشارع الإسرائيلي لصالح سرديته".وأكد أن "الهدف الأعمق من كل الحرب الدائرة في عموم فلسطين، هو سياسي لضرب مشروع الدولة الفلسطينية وتقويض فرص السلام والحل".وردا على سؤال حول سعي إسرائيل لبناء جدار أمني ضخم على حدود الأردن، شدد على أن "هذه الخطوة بمثابة ضرب لكل الاتفاقيات الدولية التي وقعتها تل ابيب مع الدول العربية من بينها منظمة التحرير الفلسطينية ونتنياهو يقوم بعملية هدم لكل الاتفاقيات الدولية"، مؤكدا رفض الأردن، كما الدول العربية، بناء الجدار".
تطرق الكاتب والسياسي الفلسطيني من القاهرة، الدكتور شفيق التلولي، إلى الحدود الجديدة لقطاع غزة، لافتا إلى أن "نتنياهو فرض واقع حدودي بالقوة، يريد من خلاله تحويل مسار الحرب من واقع سياسي إلى واقع جغرافي جديد تفرضه الاستحقاقات العسكرية التي خلفها على الأرض".
وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك
"، أكد التلولي أن "الخط الأصفر بالنسبة لنتنياهو هو فرض منطقة عازلة بفعل هذه القوة والتهام الأراضي الفلسطينية وتقليص المساحة الممكنة للفلسطينيين"، معتبرا أن "هذا الواقع الاحتلالي الجديد الذي خلقته الحرب، يعطي نتنياهو فرصة أخرى لتكون هذه الورقة ذريعة للتفاوض عليها مستقبلا عوضا عن التفاوض على عملية سياسية أساسها حل الدولتين، وبالتالي يقوم بعملية إشغال لكل من يضغط عليه دوليا واستمرار استقطاب الشارع الإسرائيلي لصالح سرديته".
وأكد أن "الهدف الأعمق من كل الحرب الدائرة في عموم فلسطين، هو سياسي لضرب مشروع الدولة الفلسطينية وتقويض فرص السلام والحل".
وردا على سؤال حول سعي إسرائيل لبناء جدار أمني ضخم على حدود الأردن، شدد على أن "هذه الخطوة بمثابة ضرب لكل الاتفاقيات الدولية التي وقعتها تل ابيب مع الدول العربية من بينها منظمة التحرير الفلسطينية ونتنياهو يقوم بعملية هدم لكل الاتفاقيات الدولية"، مؤكدا رفض الأردن، كما الدول العربية، بناء الجدار".
وأشار إلى أن "نتنياهو يريد تصدير الأزمة الفلسطينية إلى الأردن لخلق واقع غير مقبول للعرب"، مضيفا أن "هذه ليست قضية مصر والأردن، بل قضية تعدي على القانون الدولي برمته، والدول المجاورة لن ترضى بذلك وستذهب إلى الدبلوماسية الدولية".
وكشف ضيف "سبوتنيك"، أن "نتنياهو الذي أجبر على اتفاق وقف إطلاق النار، لا يستطيع أن يقول لا لأمريكا ترامب"، مؤكدا أنه "يريد التشكيك في إمكانية القوة الدولية من إتمام مهامها ويفرض السيطرة الأمنية الإسرائيلية، وأن لا تمر هذه القوة إلا من خلال إسرائيل وهذا كله منافي لخطة ترامب والاتفاق".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس
"، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، وفي الـ13 من الشهر ذاته، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلانًا بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.
وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن
الـ 20، الذين بقيوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.