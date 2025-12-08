"الخط الأصفر" حدود إسرائيل الجديدة.. ما أهداف تصريحات "زامير" وتداعياته على اتفاق غزة؟

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:18 GMT
21 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:46 GMT
13 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
12:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل للأضراب في الحادي والعشرين من يناير
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
17:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
مصر وقطر تؤكدان سرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية بشأن غزة
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اشتباكات عنيفة بين بوروندي وحركة إم 23 بعد اتهام بوروندي للحركة بقصف حدودي
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: الشعب السوري قوي ويستطيع أن يخرج من الأزمات بسهولة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما تقوم به إسرائيل لا يمكن أن يؤسس لسلام حقيقي لا في غزة ولا في المنطقة
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
"الخط الأصفر" حدود إسرائيل الجديدة.. ما أهداف تصريحات "زامير" وتداعياته على اتفاق غزة؟
"الخط الأصفر" حدود إسرائيل الجديدة.. ما أهداف تصريحات "زامير" وتداعياته على اتفاق غزة؟

في خطوة وصفها مراقبون بـ "الخطيرة"، ذكر رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال إيال زامير، أن ما يعرف بـ "الخط الأصفر" في قطاع غزة، يشكل الآن "خطا حدوديا جديدا" لإسرائيل.
وأوضح أفيخاي أدرعي، المتحدث السابق باسم الجيش الإسرائيلي في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي، إن "تصريحات الجنرال زامير، جاءت خلال جولة وتقييم للوضع في غزة، برفقة قائد المنطقة الجنوبية الجنرال يانيف آسور، وقادة آخرين".
وقال زامير لجنود الاحتياط: "الخط الأصفر، الذي يحدد موقع انسحاب الجيش كجزء من الاتفاق هو خط حدودي جديد"، مؤكدًا استعداد بلاده لما وصفه بـ"سيناريو حرب مفاجئة".
وأوضح القائد العسكري الإسرائيلي أن "الخط الأصفر في قطاع غزة خط حدودي جديد وخط دفاعي أمامي للتجمعات السكانية وخط هجومي"، مشيرا بالقول: "نستعد لاندلاع حرب مفاجئة ويجب أن نكون على أهبة الاستعداد في كل الجبهات".
وطرح البعض تساؤلات بشأن أهداف التصريحات الإسرائيلية حول الخط الأصفر، وما إن كانت تدل على تمسك إسرائيلي بالتواجد في هذه النقاط، وهو ما يعني نسف اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لا سيما وأن إسرائيل لا تزال تضع العراقيل لمنع الانتقال للمرحلة الثانية والتي تتضمن انسحاب تل أبيب من القطاع.

نسف الاتفاق

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2025
رئيس الأركان الإسرائيلي: مستعدون لأي حرب مفاجئة
أمس, 18:07 GMT
أكد الدكتور أحمد فؤاد أنور، الخبير المصري في الشؤون الإسرائيلية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن الجانب الإسرائيلي يتعامل مع القوة الدولية المزمع تشكيلها في قطاع غزة وكأنها وكيل سينوب عنه في تنفيذ المهام التي فشل في تحقيقها عسكريًا، مشددًا على أن هذا المنطق لا يستقيم ومرفوض تماما من قبل الوسطاء والضامنين لأنه يضرب جوهر الاتفاق في مقتل.
وقال في حديثه لـ "سبوتنيك"، إن "حكومة الاحتلال تنتهك كافة بنود اتفاق إنهاء الحرب الذي تم التوقيع عليه في شرم الشيخ، ولا تطالب إلا بتنفيذ بند واحد تمنحه الأولوية القصوى وهو نزع سلاح المقاومة"، واصفًا قيام إسرائيل بوضع "الخط الأصفر" كحد نهائي أو طويل المدى للفصل بين شرق وغرب قطاع غزة بالأمر المستفز للغاية، والذي ينسف الاتفاق من أساسه.
وأضاف عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن تل أبيب تحاول التمهيد للتفاوض مجددا على ما سبق وتم حسمه والتوقيع عليه، وهو مسار خطير يهدد بانهيار الاتفاق نتيجة الانتهاكات المستمرة التي تشبه ما يحدث في الملف اللبناني، مشيراً إلى أن إسرائيل تسعى لفرض سيناريو "لبننة قطاع غزة" عبر محاولة البقاء لأطول فترة ممكنة كما تحتل مناطق في لبنان وسوريا.
وأوضح أن "المقاومة لم تستسلم ولا تزال تمتلك شبكة أنفاق تكبد الاحتلال خسائر فادحة، مما يضع إسرائيل تحت ضغط من رعاة الاتفاق لعدم التزامها بفتح المعابر، وزعمها فتحها من جانب واحد لأغراض التهجير"، لافتًا إلى أن "جيش الاحتلال غير قادر على فرض واقع جديد على الأرض نظرا لانتشار المقاومة وسيطرتها الميدانية".
وأشار أنور إلى "دلالات اختفاء ياسر أبو شباب من المشهد، وقدرة المقاومة على الوصول إلى الجثامين، ومنها ما مر عليه أحد عشر عاما"، معتبرا أن هذه المعطيات تؤثر سلبا على المشهد الإسرائيلي، وتدفع نحو تنفيذ المرحلة الثانية التي تعني القضاء على الخط الأصفر، تماماً كما تم محو خط نتساريم ومن قبله الرصيف البحري الأمريكي.

مرحلة رمادية

وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2025
"قد تفكك الجيش".. إعلام إسرائيلي: تصاعد الأزمة بين كاتس وزامير
أمس, 21:05 GMT
أكد الدكتور خليل أبو كرش، خبير الشؤون الإسرائيلية، أن ما يُعرف بـ الخط الأصفر هو مجرد خط حدودي وهمي نابع من الاتفاق الحالي، مشيرا إلى أن استمرار الاتفاق وانتقاله إلى المرحلتين الثانية والثالثة يعني حكما انتهاء وجود هذا الخط.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، إسرائيل تُعول فعليا على عدم اكتمال الاتفاق لضمان بقاء هذا الخط، مما يتيح لقواتها العسكرية البقاء داخل قطاع غزة، موضحا أن الجيش الإسرائيلي يسيطر عمليا بالنار والقوة على ما يزيد قليلاً عن 50% من جغرافيا القطاع.
وأضاف خبير الشؤون الإسرائيلية أن هناك ضغطا أمريكيا كبيرا للدفع بالاتفاق قدما، إلا أن المعيقات على الأرض لا تزال كبيرة، لافتا إلى أن المرحلة الثانية تواجه عقبتين رئيسيتين، هما نزع سلاح حماس، والانسحاب الإسرائيلي إلى منطقة الغلاف استنادًا للاتفاق ومخرجات قمة شرم الشيخ.
وشدد أبو كرش على أن المؤسسة العسكرية في إسرائيل ليست صاحبة القرار فيما يتعلق بالذهاب إلى الحرب، بل هو قرار سياسي في المقام الأول، موضحًا أنه لا يمكن تخيل صدور قرار إسرائيلي بالعودة للحرب دون رغبة أمريكية، وهي رغبة غير متوفرة حاليا، حيث تضغط واشنطن لاستمرار الاتفاق وتنفيذه.
وفي سياق متصل، أشار إلى أن زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو المرتقبة إلى واشنطن تأتي في إطار تعزيز هذا الاتفاق، معتبرا أن العفو الذي قدمه نتنياهو لرئيس إسرائيل، جاء نتاجا لتوافقات أو ضغوط أمريكية.
ووصف المرحلة الثانية بأنها مرحلة رمادية، خاصة فيما يتعلق بمصطلح نزع السلاح الذي تعتبره إسرائيل مفهومًا واسعًا يشمل الأنفاق ومراكز التدريب والمقاتلين، مضيفا أن إسرائيل أدخلت مصطلحا جديدا وفضفاضًا وهو نزع التطرف، الذي تحدث عنه نتنياهو مؤخرا مع المستشار الألماني، بهدف المماطلة.
وأوضح أبو كرش أن الوسطاء يمارسون ضغوطا يومية لصيانة الاتفاق وترميمه لمنع انهياره، رغم اقتناعهم بصعوبة الواقع الميداني.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2025
نتنياهو: نقترب من استكمال المرحلة الأولى من خطة ترامب ونركز على نزع سلاح حماس
18:00 GMT
وفيما يتعلق بحركة حماس، اعتبر أن موقفها يتسم بالالتباس، حيث تصرح بعدم رغبتها في أن تكون جزءا من مشهد اليوم التالي، بينما تتمسك بالسيطرة على الأرض في المناطق التي انسحبت منها إسرائيل، منوها إلى وجود تضارب وإشارات حول عدم وجود اتفاق داخلي في الحركة بشأن قضية السلاح، ومدى قدرة المستوى السياسي على إلزام الجناح العسكري بتسليمه أو تخزينه.
وختم أبو كرش حديثه بالإشارة إلى أن الطرفين، إسرائيل وحماس، ذهبا إلى هذا الاتفاق وهما مجبران، وأن لكليهما مصلحة ضمنية في عدم استمراره.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، وفي الـ13 من الشهر ذاته، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلانًا بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.
وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن الـ 20، الذين بقيوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.
