https://sarabic.ae/20251208/نتنياهو-نقترب-من-استكمال-المرحلة-الأولى-من-خطة-ترامب-ونركز-على-نزع-سلاح-حماس-1107949824.html
نتنياهو: نقترب من استكمال المرحلة الأولى من خطة ترامب ونركز على نزع سلاح حماس
نتنياهو: نقترب من استكمال المرحلة الأولى من خطة ترامب ونركز على نزع سلاح حماس
سبوتنيك عربي
أدلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتصريحات جديدة تناولت مسار العمليات الجارية في قطاع غزة، مشيراً إلى أن حكومته على وشك الانتهاء من المرحلة الأولى... 08.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-08T18:00+0000
2025-12-08T18:00+0000
2025-12-08T18:00+0000
بنيامين نتنياهو
حركة حماس
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العدوان الإسرائيلي على غزة
غزة
قطاع غزة
أخبار فلسطين اليوم
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1e/1107643851_0:0:1183:665_1920x0_80_0_0_264c8fc52ccf1e8b7fbec89c2cae9a87.jpg
وأوضح نتنياهو أن "الجهات المختصة في إسرائيل تبذل جهوداً لاستعادة جثمان آخر مخطوف من قطاع غزة"، مؤكداً أن هذا الملف لا يزال يحظى بأولوية لدى الحكومة.واتهم حركة "حماس" بـ"خرق وقف إطلاق النار"، مضيفاً أن إسرائيل "لن تسمح لعناصر الحركة بإعادة التسلح أو تشكيل تهديد جديد"، على حدّ قوله.وكشفت تقارير إسرائيلية عن وجود مقترح قطري – تركي جديد، يتعلق بنزع سلاح حركة "حماس" الفلسطينية، ضمن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.وحذر المسؤولون الإسرائيليون من "أي بدائل لنزع سلاح "حماس"، تهدف إلى الحفاظ على نفوذها في قطاع غزة"، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.وأضافت مصادر الصحيفة أن "تل أبيب تعارض مشاركة القوات التركية في قوة الاستقرار الدولية، وتدرس بدء إعادة إعمار نموذج مدني في رفح خال من "حماس".وتشير تقديرات استخبارية إسرائيلية إلى أن "75% من سكان غزة لم يعودوا يؤيدون "حماس"، لكنها تعيد تنظيم صفوفها، وتعزز سيطرتها، مستغلة الفراغ الأمني الناجم عن الهدنة الهشة"، بحسب الصحيفة الإسرائيلية.وشدد المسؤولون على ضرورة اعتماد خطة إسرائيلية مستقلة لنزع السلاح، دون الاعتماد على مبادرات دولية قد تكون "ناعمة" تجاه الحركة.ويأتي التقرير الإسرائيلي بعدما أعلن رئيس حركة حماس في غزة، خليل الحية، أول أمس السبت، استعداد الحركة لتسليم سلاحها لـ"الدولة الفلسطينية المستقبلية ذات السيادة" بعد انتهاء الاحتلال الإسرائيلي.ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سلمت "حماس" الأسرى الإسرائيليين الأحياء لإسرائيل وعددا من الجثامين، بينما أطلقت إسرائيل نحو ألفي أسير فلسطيني وجثامين لأسرى فلسطينيين.وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة التي استمرت أكثر من عامين، بمقتل نحو 68 ألف فلسطيني وإصابة نحو 170 ألفا آخرين، بحسب بيانات رسمية.واستضافت مصر، في أكتوبر/ تشرين الأول 2025، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دُمّر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.
https://sarabic.ae/20251206/حماس-نقبل-القوات-الأممية-كقوات-فصل-ومراقبة-للحدود-ومتابعة-لوقف-إطلاق-النار-في-قطاع-غزة--1107891594.html
https://sarabic.ae/20251205/إعلام-حماس-تعلن-موافقتها-على-تشكيل-لجنة-تكنوقراط-لحكم-غزة-1107849073.html
https://sarabic.ae/20251129/باكستان-مستعدون-لإرسال-قوات-إلى-غزة-ولكن-لن-نشارك-في-نزع-سلاح-حماس-1107622223.html
https://sarabic.ae/20251203/حماس-تتهم-إسرائيل-بتصعيد-خروقاتها-لوقف-إطلاق-النار-في-غزة-1107768611.html
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1e/1107643851_0:0:1051:788_1920x0_80_0_0_2c5d2a69df0ceb77faafeabda767f7cb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
بنيامين نتنياهو, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم
بنيامين نتنياهو, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم
نتنياهو: نقترب من استكمال المرحلة الأولى من خطة ترامب ونركز على نزع سلاح حماس
أدلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتصريحات جديدة تناولت مسار العمليات الجارية في قطاع غزة، مشيراً إلى أن حكومته على وشك الانتهاء من المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأوضح نتنياهو أن "الجهات المختصة في إسرائيل تبذل جهوداً لاستعادة جثمان آخر مخطوف من قطاع غزة"، مؤكداً أن هذا الملف لا يزال يحظى بأولوية لدى الحكومة.
واتهم حركة "حماس" بـ"خرق وقف إطلاق النار"، مضيفاً أن إسرائيل "لن تسمح لعناصر الحركة بإعادة التسلح أو تشكيل تهديد جديد"، على حدّ قوله.
وأكد نتنياهو أن "التركيز سينتقل في المرحلة المقبلة إلى مهمة نزع سلاح غزة وتجريد حركة حماس من قدراتها العسكرية".
وكشفت تقارير إسرائيلية عن وجود مقترح قطري – تركي جديد
، يتعلق بنزع سلاح حركة "حماس" الفلسطينية، ضمن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأوضحت مصادر في الحكومة الإسرائيلية، أن المقترح يقضي بـ"نقل سلاح "حماس" إلى السلطة الفلسطينية أو تخزينه تحت إشراف دولي، بينما ترفض إسرائيل المهلة التي تطالب بها الدوحة وأنقرة (عامان) وتصر على أشهر عدة فقط".
وحذر المسؤولون الإسرائيليون من "أي بدائل لنزع سلاح "حماس"، تهدف إلى الحفاظ على نفوذها في قطاع غزة"، وفقا لصحيفة
"يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
وأضافت مصادر الصحيفة أن "تل أبيب تعارض مشاركة القوات التركية في قوة الاستقرار الدولية، وتدرس بدء إعادة إعمار نموذج مدني في رفح خال من "حماس".
وتشير تقديرات استخبارية إسرائيلية إلى أن "75% من سكان غزة لم يعودوا يؤيدون "حماس"، لكنها تعيد تنظيم صفوفها، وتعزز سيطرتها، مستغلة الفراغ الأمني الناجم عن الهدنة الهشة"، بحسب الصحيفة الإسرائيلية.
وشدد المسؤولون على ضرورة اعتماد خطة إسرائيلية مستقلة لنزع السلاح، دون الاعتماد على مبادرات دولية قد تكون "ناعمة" تجاه الحركة.
ويأتي التقرير الإسرائيلي بعدما أعلن رئيس حركة حماس في غزة، خليل الحية، أول أمس السبت، استعداد الحركة لتسليم سلاحها لـ"الدولة الفلسطينية المستقبلية ذات السيادة" بعد انتهاء الاحتلال الإسرائيلي.
ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سلمت "حماس" الأسرى الإسرائيليين الأحياء لإسرائيل وعددا من الجثامين، بينما أطلقت إسرائيل
نحو ألفي أسير فلسطيني وجثامين لأسرى فلسطينيين.
وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة التي استمرت أكثر من عامين، بمقتل نحو 68 ألف فلسطيني وإصابة نحو 170 ألفا آخرين، بحسب بيانات رسمية.
واستضافت مصر، في أكتوبر/ تشرين الأول 2025، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.
وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دُمّر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.