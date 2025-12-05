https://sarabic.ae/20251205/إعلام-حماس-تعلن-موافقتها-على-تشكيل-لجنة-تكنوقراط-لحكم-غزة-1107849073.html
إعلام: "حماس" تعلن موافقتها على تشكيل لجنة تكنوقراط لحكم غزة
سبوتنيك عربي
نقلت وسائل إعلام، اليوم الجمعة، عن قيادي في حركة "حماس"، التأكيد أن الحركة لا ترغب في الاستمرار بحكم قطاع غزة. 05.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-05T12:26+0000
2025-12-05T12:26+0000
2025-12-05T12:26+0000
حركة حماس
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0b/1097677586_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_783830bfd383fd32dcff2617bfb19d44.jpg
وذكر القيادي في الحركة أن "حماس" وافقت على تشكيل لجنة تكنوقراط لحكم القطاع والأسماء التي ستكون ضمن لجنة التكنوقراط متفق عليها، متهمًا إسرائيل بتعطيل تنفيذ الخطوات عمليا.وأفاد القيادي - لم تسمه - بالحركة لقناة "العربية/الحدث"، مساء اليوم الجمعة، بأن القوات الدولية ستكون لمراقبة وقف إطلاق النار في قطاع غزة فقط، موضحًا أن دور القوات الدولية سيكون للفصل بين الأطراف لمنع الاشتباك، والدول الوسيطة والضامنة تؤيد الدور الرقابي للقوات الدولية.يأتى إعلان "حماس" بينما يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إعلان انتقال عملية السلام في غزة إلى مرحلتها الثانية، والكشف عن هيكل الحكم الجديد في القطاع قبل فترة أعياد الميلاد.وأكد مسؤولون أمريكيون ومصدر غربي لـ"القناة 12" الإسرائيلية، مساء الخميس، أن تشكيل القوة الدولية وهيكل الحكم الجديد لغزة في مراحله الأخيرة، معبرين عن أملهما في الكشف عنه خلال أسبوعين أو 3 أسابيع.ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سلمت "حماس" الأسرى الإسرائيليين الأحياء لإسرائيل وعددا من الجثامين، بينما أطلقت إسرائيل نحو ألفي أسير فلسطيني وجثامين لأسرى فلسطينيين.وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة التي استمرت أكثر من عامين، في مقتل نحو 68 ألف فلسطيني وإصابة نحو 170 ألفا آخرين، بحسب بيانات رسمية.واستضافت مصر، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.
https://sarabic.ae/20251204/حماس-تعلق-على-تقارير-أمريكية-بشأن-تدهور-ظروف-الأسرى-الفلسطينيين-في-السجون-الإسرائيلية-1107819940.html
حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار
وذكر القيادي في الحركة أن "حماس" وافقت على تشكيل لجنة تكنوقراط لحكم القطاع والأسماء التي ستكون ضمن لجنة التكنوقراط متفق عليها، متهمًا إسرائيل بتعطيل تنفيذ الخطوات عمليا.
وأفاد القيادي - لم تسمه - بالحركة لقناة
"العربية/الحدث"، مساء اليوم الجمعة، بأن القوات الدولية ستكون لمراقبة وقف إطلاق النار في قطاع غزة فقط، موضحًا أن دور القوات الدولية سيكون للفصل بين الأطراف لمنع الاشتباك، والدول الوسيطة والضامنة تؤيد الدور الرقابي للقوات الدولية.
يأتى إعلان "حماس" بينما يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إعلان انتقال عملية السلام في غزة إلى مرحلتها الثانية، والكشف عن هيكل الحكم الجديد في القطاع قبل فترة أعياد الميلاد.
وأكد مسؤولون أمريكيون ومصدر غربي لـ"القناة 12" الإسرائيلية، مساء الخميس، أن تشكيل القوة الدولية وهيكل الحكم الجديد لغزة في مراحله الأخيرة، معبرين عن أملهما في الكشف عنه خلال أسبوعين أو 3 أسابيع.
ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سلمت "حماس" الأسرى الإسرائيليين الأحياء لإسرائيل وعددا من الجثامين، بينما أطلقت إسرائيل
نحو ألفي أسير فلسطيني وجثامين لأسرى فلسطينيين.
وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة التي استمرت أكثر من عامين، في مقتل نحو 68 ألف فلسطيني وإصابة نحو 170 ألفا آخرين، بحسب بيانات رسمية.
واستضافت مصر، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.
وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.