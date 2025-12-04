https://sarabic.ae/20251204/حماس-تعلق-على-تقارير-أمريكية-بشأن-تدهور-ظروف-الأسرى-الفلسطينيين-في-السجون-الإسرائيلية-1107819940.html

"حماس" تعلق على تقارير أمريكية بشأن تدهور ظروف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية

أصدرت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الخميس، بيانا للتعليق على تقارير أمريكية حديثة، تتناول تدهور ظروف الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية. 04.12.2025, سبوتنيك عربي

وقالت "حماس"، في بيانها، إن "ما أكّده إعلام أمريكي، نقلًا عن مكتب الدفاع العام بوزارة العدل الإسرائيلية، بشأن التدهور الحاد في ظروف الأسرى الفلسطينيين داخل سجون إسرائيل، بما في ذلك التعذيب الممنهج، والحرمان من الطعام، والاكتظاظ المتعمد في الزنازين، يمثل اعترافا رسميا بانتهاكات الاحتلال، التي أودت بحياة العديد منهم نتيجة التعذيب والإهمال الطبي".وتابعت: "يؤكد هذا التوثيق، إلى جانب عشرات التقارير الدولية والأممية، حجم الانتهاكات والسلوك الإجرامي غير المسبوق، الذي تمارسه إسرائيل بحق الأسرى، مع تجاهل كامل للقوانين الدولية والإنسانية، التي تحظر التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية".وأضافت "حماس" في البيان: "نطالب المنظمات الحقوقية الدولية، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتحرك العاجل للكشف عن حجم هذه الانتهاكات ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم، التي لن تسقط بالتقادم".وكشف تقرير صادر عن مكتب الدفاع العام بوزارة العدل الإسرائيلية، خلال الساعات الماضية، عن تدهور حاد في ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين المصنفين "أمنيين"، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. ووصف التقرير، الذي شمل عامي 2023 و2024، الوضع بأنه "واحدة من أخطر أزمات الاحتجاز التي عرفتها إسرائيل". وأشار إلى أن "فريقا من المحامين زار عشرات مراكز الاحتجاز، بما في ذلك 8 مرافق للأسرى الفلسطينيين، وأجرى مقابلات معهم وفحص بيئتهم". وذكر التقرير أن "الأسرى يعانون جوعًا شديدًا أدى إلى فقدان حاد للوزن وإغماءات وضعف جسدي واضح"، كما أشار إلى الحرمان أحيانا من مياه الشرب ونقص حاد في مستلزمات النظافة، وانتشار واسع للجرب الذي وصف بـ"الوباء" خلال الحرب.ويوم الثلاثاء الماضي، وصل 5 أسرى فلسطينيين محررين من قطاع غزة، إلى مستشفى "شهداء الأقصى" في المنطقة الوسطى، بعد الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية.وبيّنت المصادر أن الأسرى المحررين هم "سعدي محمد سعيد حسنين (16 عاما)، خضر عمر داود أبو مسلم (47 عاما)، أحمد علي أحمد الأسطل (29 عاما)، محمد عايد حسن الغولة (38 عاما)، وزاهر عبد الحميد عبد الله أبو عودة (51 عاما)".وأضافت المصادر أن الأسرى وصلوا بحالة صحية حرجة نتيجة ما قالوا إنه "تعرض للتعذيب والإهانة وحرمان من الطعام خلال فترة احتجازهم".ويأتي هذا الإفراج ضمن دفعات محدودة يجريها الجيش الإسرائيلي لعدد من معتقلي قطاع غزة، بعد أشهر من الاحتجاز في مراكز التوقيف والسجون الإسرائيلية، وذلك ضمن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بحسب ما أورده المركز الفلسطيني للإعلام.

