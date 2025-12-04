"حماس" تعلق على تقارير أمريكية بشأن تدهور ظروف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
آرسنال" يسقط في فخ التعادل و"ريال مدريد" يهدي الصدارة لـ"برشلونة
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:29 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:03 GMT
14 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
12:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
12:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
13:03 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
13:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: قرارات الجمعية العامة سلطة معنوية تضغط على إسرائيل
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول سوري: أي حل مع إسرائيل يجب أن يكون ضمن الثوابت السورية والعربية
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
التغيرات المناخية تهدد مدنا كبري بالزلازل
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:17 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:17 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:32 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
17 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
13:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
13:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
خبير: زيارة الرئيس بوتين للهند تؤكد تشكيل نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة القوات الجنوبية على حضرموت والمهرة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251204/حماس-تعلق-على-تقارير-أمريكية-بشأن-تدهور-ظروف-الأسرى-الفلسطينيين-في-السجون-الإسرائيلية-1107819940.html
"حماس" تعلق على تقارير أمريكية بشأن تدهور ظروف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية
"حماس" تعلق على تقارير أمريكية بشأن تدهور ظروف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية
سبوتنيك عربي
أصدرت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الخميس، بيانا للتعليق على تقارير أمريكية حديثة، تتناول تدهور ظروف الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية. 04.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-04T18:41+0000
2025-12-04T18:41+0000
حركة حماس
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103598/93/1035989311_0:275:5363:3292_1920x0_80_0_0_c2bf1c4a1c077f39682216ec99b07cac.jpg
وقالت "حماس"، في بيانها، إن "ما أكّده إعلام أمريكي، نقلًا عن مكتب الدفاع العام بوزارة العدل الإسرائيلية، بشأن التدهور الحاد في ظروف الأسرى الفلسطينيين داخل سجون إسرائيل، بما في ذلك التعذيب الممنهج، والحرمان من الطعام، والاكتظاظ المتعمد في الزنازين، يمثل اعترافا رسميا بانتهاكات الاحتلال، التي أودت بحياة العديد منهم نتيجة التعذيب والإهمال الطبي".وتابعت: "يؤكد هذا التوثيق، إلى جانب عشرات التقارير الدولية والأممية، حجم الانتهاكات والسلوك الإجرامي غير المسبوق، الذي تمارسه إسرائيل بحق الأسرى، مع تجاهل كامل للقوانين الدولية والإنسانية، التي تحظر التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية".وأضافت "حماس" في البيان: "نطالب المنظمات الحقوقية الدولية، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتحرك العاجل للكشف عن حجم هذه الانتهاكات ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم، التي لن تسقط بالتقادم".وكشف تقرير صادر عن مكتب الدفاع العام بوزارة العدل الإسرائيلية، خلال الساعات الماضية، عن تدهور حاد في ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين المصنفين "أمنيين"، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. ووصف التقرير، الذي شمل عامي 2023 و2024، الوضع بأنه "واحدة من أخطر أزمات الاحتجاز التي عرفتها إسرائيل". وأشار إلى أن "فريقا من المحامين زار عشرات مراكز الاحتجاز، بما في ذلك 8 مرافق للأسرى الفلسطينيين، وأجرى مقابلات معهم وفحص بيئتهم". وذكر التقرير أن "الأسرى يعانون جوعًا شديدًا أدى إلى فقدان حاد للوزن وإغماءات وضعف جسدي واضح"، كما أشار إلى الحرمان أحيانا من مياه الشرب ونقص حاد في مستلزمات النظافة، وانتشار واسع للجرب الذي وصف بـ"الوباء" خلال الحرب.ويوم الثلاثاء الماضي، وصل 5 أسرى فلسطينيين محررين من قطاع غزة، إلى مستشفى "شهداء الأقصى" في المنطقة الوسطى، بعد الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية.وبيّنت المصادر أن الأسرى المحررين هم "سعدي محمد سعيد حسنين (16 عاما)، خضر عمر داود أبو مسلم (47 عاما)، أحمد علي أحمد الأسطل (29 عاما)، محمد عايد حسن الغولة (38 عاما)، وزاهر عبد الحميد عبد الله أبو عودة (51 عاما)".وأضافت المصادر أن الأسرى وصلوا بحالة صحية حرجة نتيجة ما قالوا إنه "تعرض للتعذيب والإهانة وحرمان من الطعام خلال فترة احتجازهم".ويأتي هذا الإفراج ضمن دفعات محدودة يجريها الجيش الإسرائيلي لعدد من معتقلي قطاع غزة، بعد أشهر من الاحتجاز في مراكز التوقيف والسجون الإسرائيلية، وذلك ضمن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بحسب ما أورده المركز الفلسطيني للإعلام.
https://sarabic.ae/20251111/حماس-تعلق-على-تصديق-الكنيست-بالقراءة-الأولى-على-قانون-إعدام-الأسرى-الفلسطينيين-1106961338.html
https://sarabic.ae/20251103/الخارجية-الفلسطينية-قانون-إعدام-الأسرى-جريمة-حرب-واستفحال-للتطرف-الاسرائيلي-برقابة-عالمية-1106697022.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103598/93/1035989311_304:0:5059:3566_1920x0_80_0_0_eb85d5ad33eb50780bb5114e60e59371.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي

"حماس" تعلق على تقارير أمريكية بشأن تدهور ظروف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية

18:41 GMT 04.12.2025
© AP Photo / Ariel Schalit)سجن أيالون في الرملة، إسرائيل
سجن أيالون في الرملة، إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2025
© AP Photo / Ariel Schalit)
تابعنا عبر
أصدرت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الخميس، بيانا للتعليق على تقارير أمريكية حديثة، تتناول تدهور ظروف الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية.
وقالت "حماس"، في بيانها، إن "ما أكّده إعلام أمريكي، نقلًا عن مكتب الدفاع العام بوزارة العدل الإسرائيلية، بشأن التدهور الحاد في ظروف الأسرى الفلسطينيين داخل سجون إسرائيل، بما في ذلك التعذيب الممنهج، والحرمان من الطعام، والاكتظاظ المتعمد في الزنازين، يمثل اعترافا رسميا بانتهاكات الاحتلال، التي أودت بحياة العديد منهم نتيجة التعذيب والإهمال الطبي".
وتابعت: "يؤكد هذا التوثيق، إلى جانب عشرات التقارير الدولية والأممية، حجم الانتهاكات والسلوك الإجرامي غير المسبوق، الذي تمارسه إسرائيل بحق الأسرى، مع تجاهل كامل للقوانين الدولية والإنسانية، التي تحظر التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية".
وأضافت "حماس" في البيان: "نطالب المنظمات الحقوقية الدولية، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتحرك العاجل للكشف عن حجم هذه الانتهاكات ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم، التي لن تسقط بالتقادم".
الكنيست الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2025
"حماس" تعلق على تصديق الكنيست بالقراءة الأولى على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
11 نوفمبر, 08:03 GMT
وكشف تقرير صادر عن مكتب الدفاع العام بوزارة العدل الإسرائيلية، خلال الساعات الماضية، عن تدهور حاد في ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين المصنفين "أمنيين"، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وأوضح التقرير، الذي نشرته وسائل إعلام أمريكية، أن "الأسرى يواجهون مستويات خطيرة من الاكتظاظ والجوع والتعرض للضرب شبه اليومي"، في اعتراف رسمي نادر بما وثقه سابقا أسرى ومنظمات حقوقية.
ووصف التقرير، الذي شمل عامي 2023 و2024، الوضع بأنه "واحدة من أخطر أزمات الاحتجاز التي عرفتها إسرائيل".
وأشار إلى أن "فريقا من المحامين زار عشرات مراكز الاحتجاز، بما في ذلك 8 مرافق للأسرى الفلسطينيين، وأجرى مقابلات معهم وفحص بيئتهم".
وذكر التقرير أن "الأسرى يعانون جوعًا شديدًا أدى إلى فقدان حاد للوزن وإغماءات وضعف جسدي واضح"، كما أشار إلى الحرمان أحيانا من مياه الشرب ونقص حاد في مستلزمات النظافة، وانتشار واسع للجرب الذي وصف بـ"الوباء" خلال الحرب.
وزارة الخارجية الفلسطينية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2025
الخارجية الفلسطينية: قانون إعدام الأسرى جريمة حرب واستفحال للتطرف الاسرائيلي برقابة عالمية
3 نوفمبر, 18:58 GMT
ويوم الثلاثاء الماضي، وصل 5 أسرى فلسطينيين محررين من قطاع غزة، إلى مستشفى "شهداء الأقصى" في المنطقة الوسطى، بعد الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية.

وذكرت مصادر محلية أن "طواقم الصليب الأحمر الدولي تولت نقل الأسرى مباشرة إلى المستشفى لتقديم الرعاية الطبية وإجراء الفحوص اللازمة"، وفقا للمركز الفلسطيني للإعلام.

وبيّنت المصادر أن الأسرى المحررين هم "سعدي محمد سعيد حسنين (16 عاما)، خضر عمر داود أبو مسلم (47 عاما)، أحمد علي أحمد الأسطل (29 عاما)، محمد عايد حسن الغولة (38 عاما)، وزاهر عبد الحميد عبد الله أبو عودة (51 عاما)".
وأضافت المصادر أن الأسرى وصلوا بحالة صحية حرجة نتيجة ما قالوا إنه "تعرض للتعذيب والإهانة وحرمان من الطعام خلال فترة احتجازهم".
ويأتي هذا الإفراج ضمن دفعات محدودة يجريها الجيش الإسرائيلي لعدد من معتقلي قطاع غزة، بعد أشهر من الاحتجاز في مراكز التوقيف والسجون الإسرائيلية، وذلك ضمن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بحسب ما أورده المركز الفلسطيني للإعلام.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала