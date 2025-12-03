https://sarabic.ae/20251203/حماس-تتهم-إسرائيل-بتصعيد-خروقاتها-لوقف-إطلاق-النار-في-غزة-1107768611.html

"حماس" تتهم إسرائيل بتصعيد خروقاتها لوقف إطلاق النار في غزة

"حماس" تتهم إسرائيل بتصعيد خروقاتها لوقف إطلاق النار في غزة

سبوتنيك عربي

اتهم حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إسرائيل بالتصعيد المستمر لانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرة إلى استهداف مراكز الإيواء ومخيمات... 03.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-03T09:50+0000

2025-12-03T09:50+0000

2025-12-03T09:50+0000

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

حركة حماس

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0a/10/1050447944_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_e82a1c40fc318b638c3ad74c147d1911.jpg

وأوضح المتحدث باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، أن "عمليات القتل وتدمير المنازل وتهجير السكان وقيود دخول المساعدات تعكس استمرار ما وصفه بـ"حرب الإبادة" ضد الشعب الفلسطيني"، مؤكدًا أن التغيير في وتيرة الهجمات لا يغير أهدافها الأساسية.ودعا قاسم، "الوسطاء والدول الضامنة، الذين عقدوا اجتماعًا في شرم الشيخ، إلى اتخاذ خطوات جادة لوقف هذه الخروقات، وضمان التزام الاحتلال بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل".ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سلمت حماس الأسرى الإسرائيليين الأحياء لإسرائيل وعددا من الجثامين، بينما أطلقت إسرائيل نحو ألفي أسير فلسطيني وجثامين لأسرى فلسطينيين.وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة التي استمرت أكثر من عامين، في مقتل نحو 68 ألف فلسطيني وإصابة نحو 170 ألفا آخرين، بحسب بيانات رسمية.وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.

https://sarabic.ae/20251203/إسرائيل-تفتح-معبر-رفح-باتجاه-واحد-خروج-بلا-عودة-1107766779.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي