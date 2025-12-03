https://sarabic.ae/20251203/حماس-تتهم-إسرائيل-بتصعيد-خروقاتها-لوقف-إطلاق-النار-في-غزة-1107768611.html
"حماس" تتهم إسرائيل بتصعيد خروقاتها لوقف إطلاق النار في غزة
اتهم حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إسرائيل بالتصعيد المستمر لانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرة إلى استهداف مراكز الإيواء ومخيمات...
وأوضح المتحدث باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، أن "عمليات القتل وتدمير المنازل وتهجير السكان وقيود دخول المساعدات تعكس استمرار ما وصفه بـ"حرب الإبادة" ضد الشعب الفلسطيني"، مؤكدًا أن التغيير في وتيرة الهجمات لا يغير أهدافها الأساسية.ودعا قاسم، "الوسطاء والدول الضامنة، الذين عقدوا اجتماعًا في شرم الشيخ، إلى اتخاذ خطوات جادة لوقف هذه الخروقات، وضمان التزام الاحتلال بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل".ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سلمت حماس الأسرى الإسرائيليين الأحياء لإسرائيل وعددا من الجثامين، بينما أطلقت إسرائيل نحو ألفي أسير فلسطيني وجثامين لأسرى فلسطينيين.وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة التي استمرت أكثر من عامين، في مقتل نحو 68 ألف فلسطيني وإصابة نحو 170 ألفا آخرين، بحسب بيانات رسمية.وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.
"حماس" تتهم إسرائيل بتصعيد خروقاتها لوقف إطلاق النار في غزة
اتهم حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إسرائيل بالتصعيد المستمر لانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرة إلى استهداف مراكز الإيواء ومخيمات النازحين في وسط المدينة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وأوضح المتحدث باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، أن "عمليات القتل وتدمير المنازل وتهجير السكان وقيود دخول المساعدات تعكس استمرار ما وصفه بـ"حرب الإبادة" ضد الشعب الفلسطيني"، مؤكدًا أن التغيير في وتيرة الهجمات لا يغير أهدافها الأساسية.
ودعا قاسم، "الوسطاء والدول الضامنة، الذين عقدوا اجتماعًا في شرم الشيخ، إلى اتخاذ خطوات جادة لوقف هذه الخروقات، وضمان التزام الاحتلال بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل".
ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سلمت حماس الأسرى الإسرائيليين الأحياء لإسرائيل وعددا من الجثامين، بينما أطلقت إسرائيل
نحو ألفي أسير فلسطيني وجثامين لأسرى فلسطينيين.
وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة التي استمرت أكثر من عامين، في مقتل نحو 68 ألف فلسطيني وإصابة نحو 170 ألفا آخرين، بحسب بيانات رسمية.
واستضافت مصر، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.
وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.