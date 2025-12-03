https://sarabic.ae/20251203/إسرائيل-تفتح-معبر-رفح-باتجاه-واحد-خروج-بلا-عودة-1107766779.html
إسرائيل تفتح معبر رفح باتجاه واحد... "خروج بلا عودة"
إسرائيل تفتح معبر رفح باتجاه واحد... "خروج بلا عودة"
سبوتنيك عربي
أفاد منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن "معبر رفح سيُفتح خلال الأيام القريبة المقبلة لخروج المسافرين من قطاع غزة باتجاه الأراضي المصرية فقط". 03.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-03T09:06+0000
2025-12-03T09:06+0000
2025-12-03T09:06+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
قطاع غزة
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار معبر رفح
أخبار مدينة رفح
أخبار مصر الآن
مصر
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/13/1096935871_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_76cfc938a4e2e78788f7bd7b3ad5e73d.jpg
وأضاف المنسق أن "الترتيبات الجديدة، التي حازت الموافقة الأمنية من الجانب الإسرائيلي، ستُنفَّذ بالتنسيق مع مصر وبإشراف بعثة الاتحاد الأوروبي، على غرار الآلية التي جرى اعتمادها في يناير/ كانون الثاني 2025".وكان الجيش الإسرائيلي أكد أنه "سيتم الإعلان عن موعد فتح معبر رفح أمام حركة الأفراد في مرحلة لاحقة". وقال، في بيان له، إن "الاستعدادات لفتح معبر رفح أمام الأفراد مستمرة بالتنسيق مع مصر"، مشيرا إلى أن "المساعدات الإنسانية إلى غزة لن تمر عبر المعبر".وأشار البيان إلى "استمرار دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم ومعابر إضافية".ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سلمت حماس الأسرى الإسرائيليين الأحياء لإسرائيل وعددا من الجثامين، بينما أطلقت إسرائيل نحو ألفي أسير فلسطيني وجثامين لأسرى فلسطينيين.وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة التي استمرت أكثر من عامين، في مقتل نحو 68 ألف فلسطيني وإصابة نحو 170 ألفا آخرين، بحسب بيانات رسمية.واستضافت مصر، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.
https://sarabic.ae/20250905/خبير-في-الشؤون-الإسرائيلية-لـسبوتنيك-تصريحات-نتنياهو-عن-معبر-رفح-لهث-وراء-الوهم-1104553310.html
https://sarabic.ae/20250905/مصر-تستهجن-تصريحات-نتنياهو-بشأن-تهجير-الفلسطينيين-عبر-معبر-رفح-1104535792.html
إسرائيل
قطاع غزة
غزة
أخبار معبر رفح
أخبار مدينة رفح
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/13/1096935871_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1bfcac6c0ceaf56c1214041afdbf1fa6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار معبر رفح, أخبار مدينة رفح, أخبار مصر الآن, مصر, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار معبر رفح, أخبار مدينة رفح, أخبار مصر الآن, مصر, العالم
إسرائيل تفتح معبر رفح باتجاه واحد... "خروج بلا عودة"
أفاد منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن "معبر رفح سيُفتح خلال الأيام القريبة المقبلة لخروج المسافرين من قطاع غزة باتجاه الأراضي المصرية فقط".
وأضاف المنسق أن "الترتيبات الجديدة، التي حازت الموافقة الأمنية من الجانب الإسرائيلي، ستُنفَّذ بالتنسيق مع مصر وبإشراف بعثة الاتحاد الأوروبي، على غرار الآلية التي جرى اعتمادها في يناير/ كانون الثاني 2025".
وكان الجيش الإسرائيلي
أكد أنه "سيتم الإعلان عن موعد فتح معبر رفح أمام حركة الأفراد في مرحلة لاحقة". وقال، في بيان له، إن "الاستعدادات لفتح معبر رفح أمام الأفراد مستمرة بالتنسيق مع مصر"، مشيرا إلى أن "المساعدات الإنسانية إلى غزة لن تمر عبر المعبر".
وأشار البيان إلى "استمرار دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم ومعابر إضافية".
ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سلمت حماس الأسرى الإسرائيليين الأحياء لإسرائيل وعددا من الجثامين، بينما أطلقت إسرائيل
نحو ألفي أسير فلسطيني وجثامين لأسرى فلسطينيين.
وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة التي استمرت أكثر من عامين، في مقتل نحو 68 ألف فلسطيني وإصابة نحو 170 ألفا آخرين، بحسب بيانات رسمية.
واستضافت مصر، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.
وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.