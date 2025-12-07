https://sarabic.ae/20251207/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-مستعدون-لأي-حرب-مفاجئة-1107915535.html

رئيس الأركان الإسرائيلي: مستعدون لأي حرب مفاجئة

ذكر رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال إيال زامير، اليوم الأحد، أن ما يعرف بـ "الخط الأصفر" في قطاع غزة يشكل الآن "خطا حدوديا جديدا" لإسرائيل.

وذكر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان له، مساء اليوم الأحد، أن تصريحات الجنرال زامير جاءت خلال جولة وتقييم للوضع في غزة برفقة قائد المنطقة الجنوبية الجنرال يانيف آسور وقادة آخرين.قال زامير لجنود الاحتياط: "الخط الأصفر الذي يحدد موقع انسحاب الجيش كجزء من الاتفاق هو خط حدودي جديد"، مؤكدا استعداد بلاده لما وصفه بـ "سيناريو حرب مفاجئة".وأوضح القائد العسكري الإسرائيلي أن "الخط الأصفر في قطاع غزة خط حدودي جديد وخط دفاعي أمامي للتجمعات السكانية وخط هجومي"، مشيرا بالقول: "نستعد لاندلاع حرب مفاجئة ويجب أن نكون على أهبة الاستعداد في كل الجبهات".وأضاف الجنرال إيال زامير أن "المناورات السنوية ستحاكي احتمال وقوع حرب مفاجئة"، مشددا: "نحن نعمل على إحباط وإزالة التهديدات في جميع الساحات. سنواصل التقدم إلى الأمام وتعزيز قدرات الجيش في مواجهة تحديات المستقبل".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، وفي الـ13 من الشهر ذاته، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلانًا بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن الـ 20، الذين بقيوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.

