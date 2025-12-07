https://sarabic.ae/20251207/العاهل-الأردني-يؤكد-على-الالتزام-ببنود-اتفاق-إنهاء-الحرب-في-قطاع-غزة-1107913303.html
العاهل الأردني يؤكد على الالتزام ببنود اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة
العاهل الأردني يؤكد على الالتزام ببنود اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة
سبوتنيك عربي
أكد ملك الأردن، الملك عبد الله الثاني، على "ضرورة التوصل إلى سلام شامل في المنطقة والحفاظ على سيادة الدول". 07.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-07T15:53+0000
2025-12-07T15:53+0000
2025-12-07T15:53+0000
أخبار الأردن
العدوان الإسرائيلي على غزة
غزة
قطاع غزة
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
حركة حماس
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0c/1097696280_0:151:3072:1878_1920x0_80_0_0_3bdf28940430c225c29a56c4df2f3ca7.jpg
وأفاد الديوان الملكي، في بيان، بأن الملك عبد الله الثاني وممثلة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، شددا على أهمية التوصل إلى حل الدولتين بوصفه السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل.وشدد العاهل الأردني، خلال اللقاء، على ضرورة الالتزام بتنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية على القطاع ووقف الإجراءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، وفي الـ13 من الشهر ذاته، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلانًا بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن الـ 20، الذين بقيوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.
https://sarabic.ae/20251207/ميرتس-على-إسرائيل-التخلي-عن-خططها-لضم-الضفة-الغربية--1107892388.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0c/1097696280_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_afdf832ec90f24dce9d35804f4566e23.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار الأردن, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
أخبار الأردن, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
العاهل الأردني يؤكد على الالتزام ببنود اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة
أكد ملك الأردن، الملك عبد الله الثاني، على "ضرورة التوصل إلى سلام شامل في المنطقة والحفاظ على سيادة الدول".
وأفاد الديوان الملكي، في بيان، بأن الملك عبد الله الثاني وممثلة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، شددا على أهمية التوصل إلى حل الدولتين بوصفه السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل.
وشدد العاهل الأردني، خلال اللقاء، على ضرورة الالتزام بتنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية على القطاع ووقف الإجراءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس
"، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، وفي الـ13 من الشهر ذاته، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلانًا بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.
وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن
الـ 20، الذين بقيوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.