العاهل الأردني يؤكد على الالتزام ببنود اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة
العاهل الأردني يؤكد على الالتزام ببنود اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة
سبوتنيك عربي
أكد ملك الأردن، الملك عبد الله الثاني، على "ضرورة التوصل إلى سلام شامل في المنطقة والحفاظ على سيادة الدول". 07.12.2025, سبوتنيك عربي
وأفاد الديوان الملكي، في بيان، بأن الملك عبد الله الثاني وممثلة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، شددا على أهمية التوصل إلى حل الدولتين بوصفه السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل.وشدد العاهل الأردني، خلال اللقاء، على ضرورة الالتزام بتنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية على القطاع ووقف الإجراءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، وفي الـ13 من الشهر ذاته، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلانًا بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن الـ 20، الذين بقيوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.
أكد ملك الأردن، الملك عبد الله الثاني، على "ضرورة التوصل إلى سلام شامل في المنطقة والحفاظ على سيادة الدول".
وأفاد الديوان الملكي، في بيان، بأن الملك عبد الله الثاني وممثلة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، شددا على أهمية التوصل إلى حل الدولتين بوصفه السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل.
زعيم كتلة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي بألمانيا، فريدريتش ميرتس - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2025
ميرتس: على إسرائيل التخلي عن خططها لضم الضفة الغربية
01:20 GMT
وشدد العاهل الأردني، خلال اللقاء، على ضرورة الالتزام بتنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية على القطاع ووقف الإجراءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، وفي الـ13 من الشهر ذاته، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلانًا بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.
وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن الـ 20، الذين بقيوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.
