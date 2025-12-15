https://sarabic.ae/20251215/إعلام-إسرائيلي-نتنياهو-يماطل-في-الانتقال-للمرحلة-الثانية-من-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1108167945.html
إعلام إسرائيلي: نتنياهو يماطل في الانتقال للمرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة
إعلام إسرائيلي: نتنياهو يماطل في الانتقال للمرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلا عن مصادر، باستمرار رفض الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في...
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني، قوله إن "تنفيذ المرحلة الثانية لا يزال بعيد المنال"، مشيرًا إلى "عدم موافقة أي دولة حتى الآن على المشاركة في قوة الاستقرار الدولية المزمع نشرها في غزة، بموجب الاتفاق".وأضاف المصدر أن "إسرائيل تواصل متابعة الجهود الرامية للعثور على جثة الأسير الإسرائيلي ران غويلي، وهي الجثة الأخيرة التي تطالب باستعادتها من قطاع غزة".وفي السياق ذاته، ذكر موقع "واللا"، أن "إسرائيل تواصل مقاومة الضغوط الأمريكية للإسراع بالانتقال إلى المرحلة الثانية، إلى حين استعادة، جثة غويلي".من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تصريحات أدلى بها، أمس الأحد، إن "المرحلة الأولى من الاتفاق تقترب من نهايتها"، مؤكدا في الوقت ذاته أن "إسرائيل هي من تحدد الخطوات والإجراءات والردود"، وأضاف أن حكومته "تبذل جهودا مكثفة لاستعادة جثة ران غويلي".وشدد أن "الشروع في المرحلة الثانية من الاتفاق يمثل أولوية للحركة، باعتباره الطريق نحو انسحاب كامل لقوات الاحتلال"، مشيرًا إلى أن "دور أي قوات دولية في غزة ينبغي أن يقتصر على تثبيت وقف إطلاق النار والفصل بين الطرفين عند حدود القطاع".كما أكد الحية على أن "المقاومة وسلاحها حق مشروع تكفله القوانين الدولية، ويرتبط بشكل وثيق بإقامة الدولة الفلسطينية".وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن الـ20، الذين بقيوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اعتمد الشهر الماضي، قرارًا برعاية أمريكية يجيز إنشاء قوة دولية للاستقرار في قطاع غزة.وصوّت 13 عضوا من أعضاء المجلس لصالح القرار، بينما امتنع عضوان، روسيا والصين، عن التصويت.وينص القرار على إنشاء قوة دولية للاستقرار، تعمل مع إسرائيل ومصر بموجب ولاية أولية مدتها عامان، لتأمين حدود غزة، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية، وتدريب قوة شرطة فلسطينية معاد تشكيلها، والإشراف على نزع سلاح "حماس" والجماعات المسلحة الأخرى.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني، قوله إن "تنفيذ المرحلة الثانية لا يزال بعيد المنال"، مشيرًا إلى "عدم موافقة أي دولة حتى الآن على المشاركة في قوة الاستقرار الدولية المزمع نشرها في غزة، بموجب الاتفاق".
وأضاف المصدر أن "إسرائيل تواصل متابعة الجهود الرامية للعثور على جثة الأسير الإسرائيلي ران غويلي، وهي الجثة الأخيرة التي تطالب باستعادتها من قطاع غزة".
وفي السياق ذاته، ذكر موقع "واللا"، أن "إسرائيل تواصل مقاومة الضغوط الأمريكية للإسراع بالانتقال إلى المرحلة الثانية، إلى حين استعادة، جثة غويلي".
من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تصريحات أدلى بها، أمس الأحد، إن "المرحلة الأولى من الاتفاق تقترب من نهايتها"، مؤكدا في الوقت ذاته أن "إسرائيل هي من تحدد الخطوات والإجراءات والردود"، وأضاف أن حكومته "تبذل جهودا مكثفة لاستعادة جثة ران غويلي".
في المقابل، أكد رئيس حركة حماس في غزة، خليل الحية، في كلمة مصورة بالذكرى الـ38 لانطلاقة الحركة، التزام الحركة باتفاق وقف إطلاق النار.
وشدد أن "الشروع في المرحلة الثانية من الاتفاق يمثل أولوية للحركة، باعتباره الطريق نحو انسحاب كامل لقوات الاحتلال"، مشيرًا إلى أن "دور أي قوات دولية في غزة ينبغي أن يقتصر على تثبيت وقف إطلاق النار والفصل بين الطرفين عند حدود القطاع".
كما أكد الحية على أن "المقاومة وسلاحها حق مشروع تكفله القوانين الدولية، ويرتبط بشكل وثيق بإقامة الدولة الفلسطينية".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس
"، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، وفي الـ13 من الشهر ذاته، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلانًا بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.
وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن
الـ20، الذين بقيوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.
وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اعتمد الشهر الماضي، قرارًا برعاية أمريكية
يجيز إنشاء قوة دولية للاستقرار في قطاع غزة.
وصوّت 13 عضوا من أعضاء المجلس لصالح القرار، بينما امتنع عضوان، روسيا والصين، عن التصويت.
ووفقا لنص القرار، ستنسحب القوات الإسرائيلية بمجرد تولي قوة الأمن الدولية السيطرة الكاملة. سيتولى "مجلس السلام" الانتقالي، برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تنسيق الجهود الأمنية والإنسانية وإعادة الإعمار، وتوجيه غزة نحو سلطة فلسطينية مُصلحة.
وينص القرار على إنشاء قوة دولية للاستقرار، تعمل مع إسرائيل ومصر بموجب ولاية أولية مدتها عامان، لتأمين حدود غزة، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية، وتدريب قوة شرطة فلسطينية معاد تشكيلها، والإشراف على نزع سلاح "حماس"
والجماعات المسلحة الأخرى.