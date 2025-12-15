https://sarabic.ae/20251215/إعلام-إسرائيلي-نتنياهو-يماطل-في-الانتقال-للمرحلة-الثانية-من-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1108167945.html

إعلام إسرائيلي: نتنياهو يماطل في الانتقال للمرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة

إعلام إسرائيلي: نتنياهو يماطل في الانتقال للمرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلا عن مصادر، باستمرار رفض الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في... 15.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-15T07:06+0000

2025-12-15T07:06+0000

2025-12-15T07:28+0000

إسرائيل

بنيامين نتنياهو

غزة

أخبار فلسطين اليوم

العالم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1d/1096312291_0:0:1529:861_1920x0_80_0_0_b8020d4f5ebe6bea7b227e22175ef4cf.jpg

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني، قوله إن "تنفيذ المرحلة الثانية لا يزال بعيد المنال"، مشيرًا إلى "عدم موافقة أي دولة حتى الآن على المشاركة في قوة الاستقرار الدولية المزمع نشرها في غزة، بموجب الاتفاق".وأضاف المصدر أن "إسرائيل تواصل متابعة الجهود الرامية للعثور على جثة الأسير الإسرائيلي ران غويلي، وهي الجثة الأخيرة التي تطالب باستعادتها من قطاع غزة".وفي السياق ذاته، ذكر موقع "واللا"، أن "إسرائيل تواصل مقاومة الضغوط الأمريكية للإسراع بالانتقال إلى المرحلة الثانية، إلى حين استعادة، جثة غويلي".من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تصريحات أدلى بها، أمس الأحد، إن "المرحلة الأولى من الاتفاق تقترب من نهايتها"، مؤكدا في الوقت ذاته أن "إسرائيل هي من تحدد الخطوات والإجراءات والردود"، وأضاف أن حكومته "تبذل جهودا مكثفة لاستعادة جثة ران غويلي".وشدد أن "الشروع في المرحلة الثانية من الاتفاق يمثل أولوية للحركة، باعتباره الطريق نحو انسحاب كامل لقوات الاحتلال"، مشيرًا إلى أن "دور أي قوات دولية في غزة ينبغي أن يقتصر على تثبيت وقف إطلاق النار والفصل بين الطرفين عند حدود القطاع".كما أكد الحية على أن "المقاومة وسلاحها حق مشروع تكفله القوانين الدولية، ويرتبط بشكل وثيق بإقامة الدولة الفلسطينية".وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن الـ20، الذين بقيوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اعتمد الشهر الماضي، قرارًا برعاية أمريكية يجيز إنشاء قوة دولية للاستقرار في قطاع غزة.وصوّت 13 عضوا من أعضاء المجلس لصالح القرار، بينما امتنع عضوان، روسيا والصين، عن التصويت.وينص القرار على إنشاء قوة دولية للاستقرار، تعمل مع إسرائيل ومصر بموجب ولاية أولية مدتها عامان، لتأمين حدود غزة، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية، وتدريب قوة شرطة فلسطينية معاد تشكيلها، والإشراف على نزع سلاح "حماس" والجماعات المسلحة الأخرى.

https://sarabic.ae/20251207/نتنياهو-المرحلة-الثانية-من-وقف-النار-في-غزة-ستبدأ-قريبا-وستكون-أكثر-صعوبة-1107905893.html

https://sarabic.ae/20251206/بعد-التصريحات-الأمريكية-ما-فرص-الانتقال-للمرحلة-الثانية-من-اتفاق-غزة؟-1107888230.html

إسرائيل

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, بنيامين نتنياهو, غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي