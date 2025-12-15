إعلام إسرائيلي: نتنياهو يماطل في الانتقال للمرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
11:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
قانون "العشوائية لقصوى" يشرح تحطم الأشياء، وسور أخضر عظيم يغير خريطة المياه، وبرمجية إسرائيلية تخترق هواتف من 150 دولة
12:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
13:03 GMT
19 د
ملفات ساخنة
لبنان: تحركات إسرائيلية توحي باحتمال اندلاع حرب جديدة
13:23 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
17:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
17:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
حزب الله ينتقد الصيغة المطروحة لحصر السلاح في لبنان وغضب فلسطيني من تصريحات هاكابي
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
اللغة الروسية في إفريقيا.. حيث تلتقي القارة السمراء بحضارة الثلج والآداب
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: بعد تحرير مدينة سيفيرسك ستكون العمليات العسكرية ذات طابع عملياتي أوسع
19:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
09:16 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
اللغة الروسية في إفريقيا.. حيث تلتقي القارة السمراء بحضارة الثلج والآداب
10:30 GMT
30 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
17:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:20 GMT
9 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
17:29 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251215/إعلام-إسرائيلي-نتنياهو-يماطل-في-الانتقال-للمرحلة-الثانية-من-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1108167945.html
إعلام إسرائيلي: نتنياهو يماطل في الانتقال للمرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة
إعلام إسرائيلي: نتنياهو يماطل في الانتقال للمرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلا عن مصادر، باستمرار رفض الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في... 15.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-15T07:06+0000
2025-12-15T07:28+0000
إسرائيل
بنيامين نتنياهو
غزة
أخبار فلسطين اليوم
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1d/1096312291_0:0:1529:861_1920x0_80_0_0_b8020d4f5ebe6bea7b227e22175ef4cf.jpg
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني، قوله إن "تنفيذ المرحلة الثانية لا يزال بعيد المنال"، مشيرًا إلى "عدم موافقة أي دولة حتى الآن على المشاركة في قوة الاستقرار الدولية المزمع نشرها في غزة، بموجب الاتفاق".وأضاف المصدر أن "إسرائيل تواصل متابعة الجهود الرامية للعثور على جثة الأسير الإسرائيلي ران غويلي، وهي الجثة الأخيرة التي تطالب باستعادتها من قطاع غزة".وفي السياق ذاته، ذكر موقع "واللا"، أن "إسرائيل تواصل مقاومة الضغوط الأمريكية للإسراع بالانتقال إلى المرحلة الثانية، إلى حين استعادة، جثة غويلي".من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تصريحات أدلى بها، أمس الأحد، إن "المرحلة الأولى من الاتفاق تقترب من نهايتها"، مؤكدا في الوقت ذاته أن "إسرائيل هي من تحدد الخطوات والإجراءات والردود"، وأضاف أن حكومته "تبذل جهودا مكثفة لاستعادة جثة ران غويلي".وشدد أن "الشروع في المرحلة الثانية من الاتفاق يمثل أولوية للحركة، باعتباره الطريق نحو انسحاب كامل لقوات الاحتلال"، مشيرًا إلى أن "دور أي قوات دولية في غزة ينبغي أن يقتصر على تثبيت وقف إطلاق النار والفصل بين الطرفين عند حدود القطاع".كما أكد الحية على أن "المقاومة وسلاحها حق مشروع تكفله القوانين الدولية، ويرتبط بشكل وثيق بإقامة الدولة الفلسطينية".وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن الـ20، الذين بقيوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اعتمد الشهر الماضي، قرارًا برعاية أمريكية يجيز إنشاء قوة دولية للاستقرار في قطاع غزة.وصوّت 13 عضوا من أعضاء المجلس لصالح القرار، بينما امتنع عضوان، روسيا والصين، عن التصويت.وينص القرار على إنشاء قوة دولية للاستقرار، تعمل مع إسرائيل ومصر بموجب ولاية أولية مدتها عامان، لتأمين حدود غزة، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية، وتدريب قوة شرطة فلسطينية معاد تشكيلها، والإشراف على نزع سلاح "حماس" والجماعات المسلحة الأخرى.
https://sarabic.ae/20251207/نتنياهو-المرحلة-الثانية-من-وقف-النار-في-غزة-ستبدأ-قريبا-وستكون-أكثر-صعوبة-1107905893.html
https://sarabic.ae/20251206/بعد-التصريحات-الأمريكية-ما-فرص-الانتقال-للمرحلة-الثانية-من-اتفاق-غزة؟-1107888230.html
إسرائيل
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1d/1096312291_0:0:1357:1018_1920x0_80_0_0_64aa8afb1ccb7d3981c5fd7479f26bdd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, بنيامين نتنياهو, غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي
إسرائيل, بنيامين نتنياهو, غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي

إعلام إسرائيلي: نتنياهو يماطل في الانتقال للمرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة

07:06 GMT 15.12.2025 (تم التحديث: 07:28 GMT 15.12.2025)
© AP Photo / Ohad Zwigenbergرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلا عن مصادر، باستمرار رفض الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، رغم الضغوط الأمريكية، في وقت تؤكد فيه حركة حماس الفلسطينية التزامها ببنود الاتفاق.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني، قوله إن "تنفيذ المرحلة الثانية لا يزال بعيد المنال"، مشيرًا إلى "عدم موافقة أي دولة حتى الآن على المشاركة في قوة الاستقرار الدولية المزمع نشرها في غزة، بموجب الاتفاق".
وأضاف المصدر أن "إسرائيل تواصل متابعة الجهود الرامية للعثور على جثة الأسير الإسرائيلي ران غويلي، وهي الجثة الأخيرة التي تطالب باستعادتها من قطاع غزة".
وفي السياق ذاته، ذكر موقع "واللا"، أن "إسرائيل تواصل مقاومة الضغوط الأمريكية للإسراع بالانتقال إلى المرحلة الثانية، إلى حين استعادة، جثة غويلي".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2025
نتنياهو: المرحلة الثانية من وقف النار في غزة ستبدأ قريبا وستكون أكثر صعوبة
7 ديسمبر, 12:20 GMT
من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تصريحات أدلى بها، أمس الأحد، إن "المرحلة الأولى من الاتفاق تقترب من نهايتها"، مؤكدا في الوقت ذاته أن "إسرائيل هي من تحدد الخطوات والإجراءات والردود"، وأضاف أن حكومته "تبذل جهودا مكثفة لاستعادة جثة ران غويلي".
في المقابل، أكد رئيس حركة حماس في غزة، خليل الحية، في كلمة مصورة بالذكرى الـ38 لانطلاقة الحركة، التزام الحركة باتفاق وقف إطلاق النار.
وشدد أن "الشروع في المرحلة الثانية من الاتفاق يمثل أولوية للحركة، باعتباره الطريق نحو انسحاب كامل لقوات الاحتلال"، مشيرًا إلى أن "دور أي قوات دولية في غزة ينبغي أن يقتصر على تثبيت وقف إطلاق النار والفصل بين الطرفين عند حدود القطاع".
كما أكد الحية على أن "المقاومة وسلاحها حق مشروع تكفله القوانين الدولية، ويرتبط بشكل وثيق بإقامة الدولة الفلسطينية".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، وفي الـ13 من الشهر ذاته، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلانًا بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.
وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن الـ20، الذين بقيوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.
الإفراج عن الأسرى ضمن اتفاق غزة وقمة شرم الشيخ تغلق باب الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2025
بعد التصريحات الأمريكية.. ما فرص الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة؟
6 ديسمبر, 17:14 GMT
وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اعتمد الشهر الماضي، قرارًا برعاية أمريكية يجيز إنشاء قوة دولية للاستقرار في قطاع غزة.
وصوّت 13 عضوا من أعضاء المجلس لصالح القرار، بينما امتنع عضوان، روسيا والصين، عن التصويت.
ووفقا لنص القرار، ستنسحب القوات الإسرائيلية بمجرد تولي قوة الأمن الدولية السيطرة الكاملة. سيتولى "مجلس السلام" الانتقالي، برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تنسيق الجهود الأمنية والإنسانية وإعادة الإعمار، وتوجيه غزة نحو سلطة فلسطينية مُصلحة.
وينص القرار على إنشاء قوة دولية للاستقرار، تعمل مع إسرائيل ومصر بموجب ولاية أولية مدتها عامان، لتأمين حدود غزة، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية، وتدريب قوة شرطة فلسطينية معاد تشكيلها، والإشراف على نزع سلاح "حماس" والجماعات المسلحة الأخرى.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала