https://sarabic.ae/20251213/نتنياهو-ووزير-الدفاع-الإسرائيلي-يصدران-بيانا-بعد-اغتيال-القيادي-في-حماس-رائد-سعد--1108129546.html
نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يصدران بيانا بعد اغتيال القيادي في "حماس" رائد سعد
نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يصدران بيانا بعد اغتيال القيادي في "حماس" رائد سعد
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم السبت، عن إصدارهما تعليمات باتخاذ إجراءات لإحباط ما وصفاه بمخططات... 13.12.2025
حركة حماس, بنيامين نتنياهو, إسرائيل, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
حركة حماس, بنيامين نتنياهو, إسرائيل, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم

نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يصدران بيانا بعد اغتيال القيادي في "حماس" رائد سعد

16:26 GMT 13.12.2025 (تم التحديث: 16:27 GMT 13.12.2025)
وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس
وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2025
© AP Photo / Bebeto Matthews
تابعنا عبر
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم السبت، عن إصدارهما تعليمات باتخاذ إجراءات لإحباط ما وصفاه بمخططات رئيس جهاز التمكين في حركة "حماس" الفلسطينية، رائد سعد، وذلك ردا على تفجير عبوة ناسفة أسفرت عن إصابة قوات إسرائيلية في المنطقة الصفراء من قطاع غزة.
وأوضح البيان أن "رائد سعد يعد من مهندسي هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023"، ويتهمه "بإعادة بناء قدرات الحركة والتخطيط لتنفيذ هجمات جديدة ضد إسرائيل"، في ما اعتبرته الحكومة الإسرائيلية "انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار وللالتزامات المتعلقة بخطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخاصة بوقف إطلاق النار في غزة".
واتهم البيان "حماس" بالانخراط في إعادة التسلح وتنفيذ أنشطة عسكرية، بدلا من الالتزام بمسار نزع السلاح، مؤكدة أن "إسرائيل سترد على أي استهداف لقواتها".
وقال البيان: "بدلا من تعزيز نزع السلاح، انخرطت "حماس" في إعادة التسلح لأعمال إرهابية، وكل من يرفع يده على إسرائيل ويؤذي جنود الجيش الإسرائيلي، ستُقطع يده في غزة وفي كل مكان".
وفي ختام البيان، أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عن تمنياتهما بالشفاء العاجل للجنود الإسرائيليين المصابين.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه "استهدف عنصرا إرهابيا بارزا في حركة حماس بمدينة غزة".
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له: إن "رائد سعد نائب قائد الجناح العسكري لحماس هو المسؤول المستهدف في غزة وكان يهم في الفترة الأخيرة بمحاولات إعادة إعمار وإنتاج وسائل قتالية في صفوف التنظيم الإرهابي".
وزعم البيان، أن "سعد كان أحد المخططين لأحداث 7 أكتوبر وكان من أقرب الأشخاص إلى السنوار والضيف"، مؤكدا أنه متورط في محاولات لإعادة تأهيل وتصنيع أسلحة لصالح حركة حماس.
قصف قوات الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة، قطاع غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2025
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف القيادي في الجناح العسكري لحركة حماس رائد سعد
13:45 GMT
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، وفي الـ13 من الشهر ذاته، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلانًا بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.
وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن الـ 20، الذين بقيوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.
