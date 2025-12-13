https://sarabic.ae/20251213/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-استهداف-القيادي-في-الجناح-العسكري-لحركة-حماس-رائد-سعد--1108123589.html

الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف القيادي في الجناح العسكري لحركة حماس رائد سعد

الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف القيادي في الجناح العسكري لحركة حماس رائد سعد

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه "استهدف عنصرا إرهابيا بارزا في حركة حماس بمدينة غزة". 13.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-13T13:45+0000

2025-12-13T13:45+0000

2025-12-13T13:45+0000

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

حركة حماس

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/09/1081811845_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_767af16a3c88d9f92022cd08c37151a3.jpg

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "رائد سعد نائب قائد الجناح العسكري لحماس هو المسؤول المستهدف في غزة وكان يهم في الفترة الأخيرة بمحاولات إعادة إعمار وإنتاج وسائل قتالية في صفوف التنظيم الإرهابي".وزعم البيان، أن "سعد كان أحد المخططين لأحداث 7 أكتوبر وكان من أقرب الأشخاص إلى السنوار والضيف"، مؤكدا أنه متورط في محاولات لإعادة تأهيل وتصنيع أسلحة لصالح حركة حماس.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، وفي الـ13 من الشهر ذاته، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلانًا بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن الـ 20، الذين بقيوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.

https://sarabic.ae/20251208/نتنياهو-نقترب-من-استكمال-المرحلة-الأولى-من-خطة-ترامب-ونركز-على-نزع-سلاح-حماس-1107949824.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي