موسكو: روسيا ستعبر عن "اعتراضات حادة" إذا تضمنت خطة التسوية في أوكرانيا بنودا غير مقبولة
خليل الحية يدعو لتشكيل لجنة الـ"تكنوقراط" لإدارة قطاع غزة بشكل فوري
خليل الحية يدعو لتشكيل لجنة الـ"تكنوقراط" لإدارة قطاع غزة بشكل فوري
سبوتنيك عربي
أكد رئيس حركة حماس في قطاع غزة، خليل الحية، أن "الشعب الفلسطيني يواجه معاناة إنسانية شديدة جراء استمرار آثار العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة الجماعية، التي... 14.12.2025, سبوتنيك عربي
وأشار الحية، في كلمة له، إلى أن "أكثر من 70 ألف فلسطيني استشهدوا، وكان آخر هؤلاء القائد البارز في كتائب القسام رائد سعد، الذي اغتيل في غارة إسرائيلية أمس السبت، غرب مدينة غزة".ووصف رئيس الحركة في القطاع، الظروف المعيشية في غزة بأنها "كارثية"، حيث يعيش عشرات الآلاف من السكان في العراء وسط البرد القارس والسيول الجارفة، دون توفر الماء أو الغذاء أو الدواء، في ظل حصار مستمر وتدمير واسع للبنية التحتية.وشدد الحية على أن "حركة حماس، بالتنسيق مع الفصائل الوطنية الأخرى، ملتزمة تمامًا باتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، رافضة أي شكل من أشكال الوصاية أو الانتداب الخارجي على الشعب الفلسطيني".ودعا الحية إلى "التشكيل الفوري للجنة من التكنوقراط الفلسطينيين لإدارة شؤون غزة"، معلنًا "جاهزية حماس الكاملة لتسليم المهام في جميع المجالات لهذه اللجنة".وفيما يتعلق بسلاح الحركة، أكد الحية أنه "حق مشروع كفلته القوانين الدولية، وأن الحركة منفتحة على مناقشة أي اقتراحات بشأنه، شريطة ضمان قيام الدولة الفلسطينية ذات السيادة الكاملة".وأفاد مسؤولان أمريكيان لوسائل إعلام، بأنه من المقرر عقد المؤتمر يوم الثلاثاء الموافق 16 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وأوضح المسؤولان أن "أكثر من 25 دولة ستشارك في المؤتمر، الذي يتضمن مناقشة هيكل القيادة والقضايا التنظيمية المتعلقة بالقوة المقرر تشكيلها لغزة"، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، وفي الـ13 من الشهر ذاته، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلانًا بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اعتمد الشهر الماضي، قرارًا برعاية أمريكية يجيز إنشاء قوة دولية للاستقرار في قطاع غزة.وصوّت 13 عضوا من أعضاء المجلس لصالح القرار، بينما امتنع عضوان، روسيا والصين، عن التصويت.ووفقا لنص القرار، ستنسحب القوات الإسرائيلية بمجرد تولي قوة الأمن الدولية السيطرة الكاملة. سيتولى "مجلس السلام" الانتقالي، برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تنسيق الجهود الأمنية والإنسانية وإعادة الإعمار، وتوجيه غزة نحو سلطة فلسطينية مُصلحة.وينص القرار على إنشاء قوة دولية للاستقرار، تعمل مع إسرائيل ومصر بموجب ولاية أولية مدتها عامان، لتأمين حدود غزة، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية، وتدريب قوة شرطة فلسطينية معاد تشكيلها، والإشراف على نزع سلاح "حماس" والجماعات المسلحة الأخرى.
خليل الحية يدعو لتشكيل لجنة الـ"تكنوقراط" لإدارة قطاع غزة بشكل فوري

رئيس وفد حركة حمـاس في المفاوضات خليل الحية
أكد رئيس حركة حماس في قطاع غزة، خليل الحية، أن "الشعب الفلسطيني يواجه معاناة إنسانية شديدة جراء استمرار آثار العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة الجماعية، التي استمرت لسنوات".
وأشار الحية، في كلمة له، إلى أن "أكثر من 70 ألف فلسطيني استشهدوا، وكان آخر هؤلاء القائد البارز في كتائب القسام رائد سعد، الذي اغتيل في غارة إسرائيلية أمس السبت، غرب مدينة غزة".
ووصف رئيس الحركة في القطاع، الظروف المعيشية في غزة بأنها "كارثية"، حيث يعيش عشرات الآلاف من السكان في العراء وسط البرد القارس والسيول الجارفة، دون توفر الماء أو الغذاء أو الدواء، في ظل حصار مستمر وتدمير واسع للبنية التحتية.
وشدد الحية على أن "حركة حماس، بالتنسيق مع الفصائل الوطنية الأخرى، ملتزمة تمامًا باتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، رافضة أي شكل من أشكال الوصاية أو الانتداب الخارجي على الشعب الفلسطيني".

وأوضح أن "دور "مجلس السلام"، الذي يرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يقتصر على رعاية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والإشراف على عملية إعادة إعمار غزة"، مؤكدًا أن "أي قوات دولية يجب ألا تتدخل في الشؤون الداخلية للقطاع".

ودعا الحية إلى "التشكيل الفوري للجنة من التكنوقراط الفلسطينيين لإدارة شؤون غزة"، معلنًا "جاهزية حماس الكاملة لتسليم المهام في جميع المجالات لهذه اللجنة".
وفيما يتعلق بسلاح الحركة، أكد الحية أنه "حق مشروع كفلته القوانين الدولية، وأن الحركة منفتحة على مناقشة أي اقتراحات بشأنه، شريطة ضمان قيام الدولة الفلسطينية ذات السيادة الكاملة".

وتعتزم القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) عقد مؤتمر في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة الدول الشريكة، من أجل بحث وضع خطة خاصة بـ"قوة الاستقرار الدولية" في قطاع غزة.

وأفاد مسؤولان أمريكيان لوسائل إعلام، بأنه من المقرر عقد المؤتمر يوم الثلاثاء الموافق 16 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وأوضح المسؤولان أن "أكثر من 25 دولة ستشارك في المؤتمر، الذي يتضمن مناقشة هيكل القيادة والقضايا التنظيمية المتعلقة بالقوة المقرر تشكيلها لغزة"، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، وفي الـ13 من الشهر ذاته، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلانًا بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.

وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن الـ20، الذين بقيوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.

وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اعتمد الشهر الماضي، قرارًا برعاية أمريكية يجيز إنشاء قوة دولية للاستقرار في قطاع غزة.
وصوّت 13 عضوا من أعضاء المجلس لصالح القرار، بينما امتنع عضوان، روسيا والصين، عن التصويت.
ووفقا لنص القرار، ستنسحب القوات الإسرائيلية بمجرد تولي قوة الأمن الدولية السيطرة الكاملة. سيتولى "مجلس السلام" الانتقالي، برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تنسيق الجهود الأمنية والإنسانية وإعادة الإعمار، وتوجيه غزة نحو سلطة فلسطينية مُصلحة.
وينص القرار على إنشاء قوة دولية للاستقرار، تعمل مع إسرائيل ومصر بموجب ولاية أولية مدتها عامان، لتأمين حدود غزة، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية، وتدريب قوة شرطة فلسطينية معاد تشكيلها، والإشراف على نزع سلاح "حماس" والجماعات المسلحة الأخرى.
