القوات الروسية تستهدف بصواريخ "كينجال" مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني- وزارة الدفاع
مسؤول إسرائيلي: السيسي لا يعتزم لقاء نتنياهو

09:03 GMT 13.12.2025
© AP Photo / Hadi Mizbanالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2025
© AP Photo / Hadi Mizban
تابعنا عبر
في ظل التوترات المستمرة بين القاهرة وتل أبيب، أفاد مسؤول إسرائيلي، اليوم السبت، بأن "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ليس لديه نية حالية لعقد لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".
وأشار المسؤول، لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إلى أن ذلك لن يحدث إلا إذا طرأت تغييرات جوهرية على سلوك إسرائيل.
وأكد المسؤول، أن "هذا الموقف يأتي رغم الجهود التي يبذلها نتنياهو بالتعاون مع الإدارة الأمريكية لترتيب قمة ثنائية، في وقت لا تزال فيه نقاط الخلاف الرئيسية قائمة، خاصة ما يتعلق بملف قطاع غزة وإدارة معبر رفح".
بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2024
حول رفض السيسي مكالمته.. نتنياهو: العلاقات مع مصر تدار بشكل جيد ولكل بلد مصالحه التي يقلق بشأنها
27 يناير 2024, 21:19 GMT
وأوضح أن "مصر تعتبر فكرة تهجير سكان غزة خطاً أحمر لا يمكن التساهل معه، حيث لم تستبعد تل أبيب هذا الخيار بشكل قاطع حتى الآن، مما يعيق أي تقارب دبلوماسي رفيع المستوى".
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت أمس الجمعة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يعتزم السفر إلى القاهرة لتوقيع اتفاقية بمليارات الدولارات، لتزويد مصر بالغاز الطبيعي.
ووفقا لمصدر دبلوماسي أمريكي رفيع المستوى مطلع على الترتيبات، والذي أكد تفاصيل هذه الجهود في تصريحات لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فقد عمل مسؤولون إسرائيليون خلال الأيام الماضية على هذه الزيارة المزمعة، بالتنسيق مع دبلوماسيين أمريكيين رفيعي المستوى.
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2024
السيسي يرفض تلقي اتصال هاتفي من نتنياهو في ظل خلافات حول محور فيلادلفيا
24 يناير 2024, 20:12 GMT
ومن المتوقع أن يلتقي نتنياهو خلال زيارته، بالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ويهدف إلى تصوير الزيارة على أن "تاريخية"، بحسب المصدر.
وفي الأسابيع الأخيرة، أشارت بعض التقارير إلى أن أمريكا تسعى لعقد قمة ثلاثية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال زيارة الأخير المتوقعة إلى فلوريدا في وقت لاحق من الشهر الجاري.
حاجز أمني بشمال سيناء - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2023
السيسي ونتنياهو يؤكدان أهمية التنسيق الكامل لكشف ملابسات حادث الحدود
6 يونيو 2023, 08:01 GMT
وبعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، تم دعوة نتنياهو من قبل السيسي لمرافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من القدس في 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 إلى قمة في شرم الشيخ، في دعوة رُتبت في اللحظات الأخيرة بوساطة ترامب، إلا أن نتنياهو رفض الرحلة مُعللا ذلك بتزامنها مع الأعياد الدينية.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية في أغسطس/ آب 2025، أن شركة "نيو ميد إنرجي" الإسرائيلية، التابعة لمجموعة "ديليك"، وقعت اتفاقية غير مسبوقة لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، يمتد تنفيذها حتى عام 2040.
وتمثل هذه الاتفاقية أكبر صفقة تصدير في تاريخ دولة إسرائيل، وتقدر قيمتها بـ 35 مليار دولار، وتعد تحولا استراتيجيا في موقعها الإقليمي كمزود رئيسي للطاقة في شرق المتوسط، بحسب ما ذكرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.
عمال يحملون طلاءً أثناء مرورهم أمام لافتة تحمل صورة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مدينة شرم الشيخ، حيث يعقد الرئيس دونالد ترامب قمة لزعماء العالم بشأن غزة خلال زيارته - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2025
السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من نتنياهو وترامب
13 أكتوبر, 09:12 GMT
ووفقا للصحيفة، فإن المرحلة الأولى من الصفقة تتضمن تصدير نحو 20 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من حقل "ليفياثان" إلى السوق المصري خلال الفترة المقبلة.
ومن المتوقع أن تبدأ المرحلة الثانية من الاتفاق فور الانتهاء من توسعة البنية التحتية لحقل "ليفياثان"، أكبر حقول الغاز الإسرائيلية، حيث تتضمن تصدير ما يصل إلى 110 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي، ما يرفع إجمالي الكميات المتفق عليها إلى نحو 130 مليار متر مكعب.
ووفقا للصحيفة، فإن هذه الصفقة تعد امتدادا لاتفاقية تصدير الغاز القائمة بين الجانبين منذ عام 2019، والتي تنص على تصدير نحو 60 مليار متر مكعب من الغاز من إسرائيل إلى مصر.
