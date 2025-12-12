عربي
إعلام إسرائيلي: نتنياهو يخطط لزيارة القاهرة لتوقيع صفقة غاز بمليارات الدولارات مع مصر
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يعتزم السفر إلى القاهرة لتوقيع اتفاقية بمليارات الدولارات، لتزويد مصر... 12.12.2025
ووفقا لمصدر دبلوماسي أمريكي رفيع المستوى مطلع على الترتيبات، والذي أكد تفاصيل هذه الجهود في تصريحات لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فقد عمل مسؤولون إسرائيليون خلال الأيام الماضية على هذه الزيارة المزمعة، بالتنسيق مع دبلوماسيين أمريكيين رفيعي المستوى.ومن المتوقع أن يلتقي نتنياهو خلال زيارته، بالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ويهدف إلى تصوير الزيارة على أن "تاريخية"، بحسب المصدر.وعلمت الصحيفة الإسرائيلية أن سفير إسرائيل لدى أمريكا، يحيئيل ليتر، يقود الجهود لتنظيم قمة القاهرة المرتقبة، وقد تولى ليتر منصب حلقة الوصل الرئيسية لنتنياهو مع واشنطن والدول العربية، بما فيها سوريا ولبنان، بعد استقالة وزير الشؤون الاستراتيجية السابق، رون ديرمر، من منصبه الشهر الماضي.وأفاد مكتب نتنياهو لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، بأن "الأمر غير معلوم لديه لشأن زيارته المزمعة للقاهرة".وفي الأسابيع الأخيرة، أشارت بعض التقارير إلى أن أمريكا تسعى لعقد قمة ثلاثية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال زيارة الأخير المتوقعة إلى فلوريدا في وقت لاحق من الشهر الجاري.وبعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، تم دعوة نتنياهو من قبل السيسي لمرافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من القدس في 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 إلى قمة في شرم الشيخ، في دعوة رُتبت في اللحظات الأخيرة بوساطة ترامب، إلا أن نتنياهو رفض الرحلة مُعللا ذلك بتزامنها مع الأعياد الدينية.وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية في أغسطس/ آب 2025، أن شركة "نيو ميد إنرجي" الإسرائيلية، التابعة لمجموعة "ديليك"، وقعت اتفاقية غير مسبوقة لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، يمتد تنفيذها حتى عام 2040.وتمثل هذه الاتفاقية أكبر صفقة تصدير في تاريخ دولة إسرائيل، وتقدر قيمتها بـ 35 مليار دولار، وتعد تحولا استراتيجيا في موقعها الإقليمي كمزود رئيسي للطاقة في شرق المتوسط، بحسب ما ذكرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.ووفقا للصحيفة، فإن المرحلة الأولى من الصفقة تتضمن تصدير نحو 20 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من حقل "ليفياثان" إلى السوق المصري خلال الفترة المقبلة.ومن المتوقع أن تبدأ المرحلة الثانية من الاتفاق فور الانتهاء من توسعة البنية التحتية لحقل "ليفياثان"، أكبر حقول الغاز الإسرائيلية، حيث تتضمن تصدير ما يصل إلى 110 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي، ما يرفع إجمالي الكميات المتفق عليها إلى نحو 130 مليار متر مكعب.ووفقا للصحيفة، فإن هذه الصفقة تعد امتدادا لاتفاقية تصدير الغاز القائمة بين الجانبين منذ عام 2019، والتي تنص على تصدير نحو 60 مليار متر مكعب من الغاز من إسرائيل إلى مصر.
إعلام إسرائيلي: نتنياهو يخطط لزيارة القاهرة لتوقيع صفقة غاز بمليارات الدولارات مع مصر

16:10 GMT 12.12.2025
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يعتزم السفر إلى القاهرة لتوقيع اتفاقية بمليارات الدولارات، لتزويد مصر بالغاز الطبيعي.
ووفقا لمصدر دبلوماسي أمريكي رفيع المستوى مطلع على الترتيبات، والذي أكد تفاصيل هذه الجهود في تصريحات لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فقد عمل مسؤولون إسرائيليون خلال الأيام الماضية على هذه الزيارة المزمعة، بالتنسيق مع دبلوماسيين أمريكيين رفيعي المستوى.
ومن المتوقع أن يلتقي نتنياهو خلال زيارته، بالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ويهدف إلى تصوير الزيارة على أن "تاريخية"، بحسب المصدر.
وعلمت الصحيفة الإسرائيلية أن سفير إسرائيل لدى أمريكا، يحيئيل ليتر، يقود الجهود لتنظيم قمة القاهرة المرتقبة، وقد تولى ليتر منصب حلقة الوصل الرئيسية لنتنياهو مع واشنطن والدول العربية، بما فيها سوريا ولبنان، بعد استقالة وزير الشؤون الاستراتيجية السابق، رون ديرمر، من منصبه الشهر الماضي.
وأفاد مكتب نتنياهو لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، بأن "الأمر غير معلوم لديه لشأن زيارته المزمعة للقاهرة".
نتنياهو يعتذر عن المشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام
13 أكتوبر, 10:33 GMT
وفي الأسابيع الأخيرة، أشارت بعض التقارير إلى أن أمريكا تسعى لعقد قمة ثلاثية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال زيارة الأخير المتوقعة إلى فلوريدا في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وبعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، تم دعوة نتنياهو من قبل السيسي لمرافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من القدس في 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 إلى قمة في شرم الشيخ، في دعوة رُتبت في اللحظات الأخيرة بوساطة ترامب، إلا أن نتنياهو رفض الرحلة مُعللا ذلك بتزامنها مع الأعياد الدينية.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية في أغسطس/ آب 2025، أن شركة "نيو ميد إنرجي" الإسرائيلية، التابعة لمجموعة "ديليك"، وقعت اتفاقية غير مسبوقة لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، يمتد تنفيذها حتى عام 2040.
وتمثل هذه الاتفاقية أكبر صفقة تصدير في تاريخ دولة إسرائيل، وتقدر قيمتها بـ 35 مليار دولار، وتعد تحولا استراتيجيا في موقعها الإقليمي كمزود رئيسي للطاقة في شرق المتوسط، بحسب ما ذكرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.
رد حاسم من رئيس الوزراء المصري على جدل "صفقة الغاز" الضخمة مع إسرائيل
13 أغسطس, 16:30 GMT
ووفقا للصحيفة، فإن المرحلة الأولى من الصفقة تتضمن تصدير نحو 20 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من حقل "ليفياثان" إلى السوق المصري خلال الفترة المقبلة.
ومن المتوقع أن تبدأ المرحلة الثانية من الاتفاق فور الانتهاء من توسعة البنية التحتية لحقل "ليفياثان"، أكبر حقول الغاز الإسرائيلية، حيث تتضمن تصدير ما يصل إلى 110 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي، ما يرفع إجمالي الكميات المتفق عليها إلى نحو 130 مليار متر مكعب.
ووفقا للصحيفة، فإن هذه الصفقة تعد امتدادا لاتفاقية تصدير الغاز القائمة بين الجانبين منذ عام 2019، والتي تنص على تصدير نحو 60 مليار متر مكعب من الغاز من إسرائيل إلى مصر.
