رد حاسم من رئيس الوزراء المصري على جدل "صفقة الغاز" الضخمة مع إسرائيل

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
09:22 GMT
35 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
من الملعب
خيبة لبنانية في بطولة آسيا لكرة السلة... والصين تواصل التألق والأردن يودّع
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:26 GMT
34 د
بلا قيود
خبير مائي: الجفاف سيؤثر على الزراعة العراقية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطرح صفقة شاملة لإنهاء الحرب في غزة، و ترامب يمنح إسرائيل حق السماح لحماس بالبقاء في القطاع
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:42 GMT
17 د
من الملعب
خيبة لبنانية في بطولة آسيا لكرة السلة... والصين تواصل التألق والأردن يودّع
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
10:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
16:48 GMT
11 د
بلا قيود
خبير يتوقع القيام بعمليات إرهابية داخل أوكرانيا وخارجها لإفشال قمة بوتين وترامب
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الإعلام ودوره في الصراعات الدولية، واليمن في قلب الصراعات
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
رد حاسم من رئيس الوزراء المصري على جدل "صفقة الغاز" الضخمة مع إسرائيل
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن تمديد اتفاقية توريد الغاز مع إسرائيل لن يؤثر على المواقف السياسية لمصر، خاصة فيما يتعلق بالحرب في قطاع غزة. 13.08.2025, سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن تمديد اتفاقية توريد الغاز مع إسرائيل لن يؤثر على المواقف السياسية لمصر، خاصة فيما يتعلق بالحرب في قطاع غزة.
وأوضح مدبولي، في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الأربعاء، ردا على الجدل المثار حول تمديد الاتفاقية مع شركة "نيو ميد إنرجي"، الشريك الرئيسي في حقل "ليفياثان" الإسرائيلي للغاز الطبيعي حتى عام 2040، أن الاتفاقية سارية منذ عام 2019، وأن التمديد يهدف إلى استيعاب الزيادة المتوقعة في إنتاج الحقل لتلبية احتياجات مصر.
وأضاف: "الصراع في فلسطين مستمر منذ عامين، ولم تتأثر مواقف مصر الداعمة للقضية الفلسطينية بهذه الاتفاقية التجارية".
وشدد رئيس الوزراء على أن مصر تحافظ على موقفها الثابت ضد تهجير الفلسطينيين ودعم وقف إطلاق النار في غزة.
وأشار مدبولي إلى أن مصر بدأت مرحلة تعافي إنتاج الغاز الطبيعي بعد تراجعه من 6.6 مليار قدم مكعب يوميا إلى 4.1 مليار، متوقعا عودة الإنتاج إلى مستوياته السابقة بحلول 2027.
صفقة غاز ضخمة بين إسرائيل ومصر - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2025
وسائط متعددة
صفقة غاز ضخمة بين إسرائيل ومصر
9 أغسطس, 16:54 GMT
وأكد أن الحكومة وضعت خططا لتعويض النقص عبر استثمارات جديدة وتوسع في عمليات الاستكشاف، مع استعادة تدريجية للطاقة الإنتاجية لحقل "ظهر".
كما كشف عن استراتيجية لتقليص الاعتماد على سفن التغويز تدريجيا، مع وجود ثلاث سفن في مصر وسفينة رابعة في ميناء العقبة.
وفي سياق آخر، نفى مدبولي أي نية للتفريط بأصول الدولة، مؤكدا أن الحكومة تعمل على تطوير منطقة وسط القاهرة لاستعادة رونقها التاريخي.
وأوضح مدبولي أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة شاملة للاستغلال الأمثل للأراضي والمباني، خاصة على كورنيش النيل.
وتطرق رئيس الوزراء إلى تراجع معدلات التضخم في الربع الثاني من 2025، مما سمح بالتفاوض مع الغرف التجارية لخفض هوامش الربح.
وأرجع ذلك إلى نمو اقتصادي مدعوم بتحويلات المصريين بالخارج والاستثمارات، لكنه أشار إلى أن تراجع إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الجيوسياسية يظل التحدي الأبرز.
ويشار إلى أن شركة "نيو ميد إنرجي" وشركاء حقل "ليفياثان" أعلنوا في 7 أغسطس 2025 عن اتفاقية بقيمة 35 مليار دولار لتصدير 130 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر حتى عام 2040.
حقل غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2025
مصر تعلن زيادة إنتاج حقل "ظهر" للغاز الطبيعي بـ60 مليون قدم مكعب يوميا
27 يونيو, 12:43 GMT
ويُعد "ليفياثان"، الواقع قبالة ميناء حيفا، من أكبر حقول الغاز في شرق المتوسط، وتديره الشركة بالشراكة مع "شيفرون" و"ريشيو إنرجي".
وتستفيد مصر والأردن من الغاز الإسرائيلي عبر خطوط الأنابيب، حيث تستخدمه الأردن لتلبية احتياجاتها الداخلية، بينما تعيد مصر تصديره بعد إسالته.
