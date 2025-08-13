https://sarabic.ae/20250813/رد-حاسم-من-رئيس-الوزراء-المصري-على-جدل-صفقة-الغاز-الضخمة-مع-إسرائيل-1103698506.html

رد حاسم من رئيس الوزراء المصري على جدل "صفقة الغاز" الضخمة مع إسرائيل

أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن تمديد اتفاقية توريد الغاز مع إسرائيل لن يؤثر على المواقف السياسية لمصر، خاصة فيما يتعلق بالحرب في قطاع غزة. 13.08.2025, سبوتنيك عربي

وأوضح مدبولي، في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الأربعاء، ردا على الجدل المثار حول تمديد الاتفاقية مع شركة "نيو ميد إنرجي"، الشريك الرئيسي في حقل "ليفياثان" الإسرائيلي للغاز الطبيعي حتى عام 2040، أن الاتفاقية سارية منذ عام 2019، وأن التمديد يهدف إلى استيعاب الزيادة المتوقعة في إنتاج الحقل لتلبية احتياجات مصر. وشدد رئيس الوزراء على أن مصر تحافظ على موقفها الثابت ضد تهجير الفلسطينيين ودعم وقف إطلاق النار في غزة. وأشار مدبولي إلى أن مصر بدأت مرحلة تعافي إنتاج الغاز الطبيعي بعد تراجعه من 6.6 مليار قدم مكعب يوميا إلى 4.1 مليار، متوقعا عودة الإنتاج إلى مستوياته السابقة بحلول 2027. وأكد أن الحكومة وضعت خططا لتعويض النقص عبر استثمارات جديدة وتوسع في عمليات الاستكشاف، مع استعادة تدريجية للطاقة الإنتاجية لحقل "ظهر". كما كشف عن استراتيجية لتقليص الاعتماد على سفن التغويز تدريجيا، مع وجود ثلاث سفن في مصر وسفينة رابعة في ميناء العقبة. وفي سياق آخر، نفى مدبولي أي نية للتفريط بأصول الدولة، مؤكدا أن الحكومة تعمل على تطوير منطقة وسط القاهرة لاستعادة رونقها التاريخي. وأوضح مدبولي أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة شاملة للاستغلال الأمثل للأراضي والمباني، خاصة على كورنيش النيل. وتطرق رئيس الوزراء إلى تراجع معدلات التضخم في الربع الثاني من 2025، مما سمح بالتفاوض مع الغرف التجارية لخفض هوامش الربح. ويشار إلى أن شركة "نيو ميد إنرجي" وشركاء حقل "ليفياثان" أعلنوا في 7 أغسطس 2025 عن اتفاقية بقيمة 35 مليار دولار لتصدير 130 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر حتى عام 2040. ويُعد "ليفياثان"، الواقع قبالة ميناء حيفا، من أكبر حقول الغاز في شرق المتوسط، وتديره الشركة بالشراكة مع "شيفرون" و"ريشيو إنرجي". وتستفيد مصر والأردن من الغاز الإسرائيلي عبر خطوط الأنابيب، حيث تستخدمه الأردن لتلبية احتياجاتها الداخلية، بينما تعيد مصر تصديره بعد إسالته.

