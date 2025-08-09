https://sarabic.ae/20250809/صفقة-غاز-ضخمة-بين-إسرائيل-ومصر-1103553530.html
صفقة غاز ضخمة بين إسرائيل ومصر
صفقة غاز ضخمة بين إسرائيل ومصر
كشفت وسائل إعلام غربية وإسرائيلية عن توقيع إسرائيل اتفاقية ضخمة لتصدير الغاز إلى مصر بقيمة تصل 35 مليار دولار حتى عام 2040. 09.08.2025, سبوتنيك عربي
وبموجب الاتفاقية، التي لم تعلق عليها وزارة البترول المصرية، ستزود إسرائيل مصر بـ 130 مليار متر مكعب من الغاز، وهي تعديل لاتفاق أولي تم توقيعه عام 2019 لتصدير 60 مليار متر مكعب.
