عضو عربي سابق في الكنيست لـ"سبوتنيك": نتنياهو لن ينجو من المحاكمة ونهاية حياته السياسية وشيكة
عضو عربي سابق في الكنيست لـ"سبوتنيك": نتنياهو لن ينجو من المحاكمة ونهاية حياته السياسية وشيكة
عضو عربي سابق في الكنيست لـ"سبوتنيك": نتنياهو لن ينجو من المحاكمة ونهاية حياته السياسية وشيكة

حصري
أكد محمد حسن كنعان، رئيس الحزب القومي العربي وعضو الكنيست السابق، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يتمكن من المماطلة وتأجيل إجراءات محاكمته لبعض الوقت، لكنه لن يستطيع التهرب من المثول أمام القضاء بشكل نهائي.
وشدد، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على أن المحكمة ملزمة بالنظر والبت في التهم الموجهة إليه، وأنه ليس أفضل حالاً من إيهود أولمرت أو موشيه كتساب اللذين خضعا للمحاسبة.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2025
نتنياهو يعتزم زيارة نيويورك رغم تهديدات ممداني بتنفيذ مذكرة المحكمة الجنائية الدولية
4 ديسمبر, 00:18 GMT

وأضاف كنعان أن الشارع الإسرائيلي، وتحديدًا المعارضة، يترقبون بكثافة كافة التطورات المتعلقة بملف نتنياهو القضائي، معتبرًا أن التهم الموجهة إليه خطيرة جدًا ومن شأنها أن تؤدي إلى إنهاء حياته السياسية.

وأشار إلى محاولات نتنياهو السابقة للحصول على عفو مسبق من خلال الضغط على رئيس الدولة أو الاستقواء بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصفًا هذا الأمر بأنه غير مسبوق في تاريخ إسرائيل، وموضحًا أن هذا المسار سقط قانونيًا لأن رئيس الدولة لا يملك صلاحية منح العفو لأي شخص دون ثبوت إدانته واعترافه بالتهم المنسوبة إليه أولاً.
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2025
المحكمة الجنائية الدولية ترفض استئناف إسرائيل ضد مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت
18 أكتوبر, 04:34 GMT
وعلى صعيد التحالفات الحكومية، أوضح كنعان أن نتنياهو سيواجه صدامًا حقيقيًا مع الأحزاب الدينية المتشددة (الحريديم) فيما يتعلق بقانون الخدمة العسكرية، مرجحًا أن تفضي هذه الأزمة إلى سقوط الحكومة في حال فشل نتنياهو في تمرير القانون وفق رغبة حزبي شاس ويهدوت هتوراه.
وفيما يتعلق بالمستقبل الانتخابي، نوه إلى أن كافة استطلاعات الرأي تشير إلى خسارة معسكر نتنياهو، مضيفًا: "حتى لو حصل حزبه على أكثرية المقاعد، فإن معسكره الداعم لن يتجاوز حاجز الـ51 أو 52 عضو كنيست، مما يحرمه من القدرة على تشكيل الحكومة القادمة".
وشدد على أن تكاتف المعارضة الحالية مع الأحزاب العربية واليسارية سيمكنها من إسقاط حكومة نتنياهو، وتشكيل حكومة بديلة قد تكون أفضل وأكثر استجابة واهتمامًا بمطالب الجمهور العام، وبقضايا المواطنين العرب داخل إسرائيل بشكل خاص.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2025
حكومة نتنياهو تقيل المستشارة القضائية... والمحكمة العليا تقرر تجميد القرار
4 أغسطس, 16:44 GMT
وقال الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، الأسبوع الماضي، إنه يحترم موقف ترامب، بشأن العفو عن نتنياهو، في قضية الفساد المتهم بها، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن "إسرائيل دولة ذات سيادة وتحترم نظامها القانوني".

وأضاف هرتسوغ، في تصريحات لإعلام أمريكي، أن أي عفو استباقي يجب النظر إليه من منظور موضوعي، مؤكدًا أن "هناك العديد من القضايا التي يجب مناقشتها بين المساواة أمام القانون والظروف الخاصة لكل قضية"، وفقًا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأشار إلى احترامه لصداقة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورأيه، موضحًا أن أمريكا ساعدت إسرائيل في استعادة رهائنها عبر جهوده، لكنه شدد على أن الالتزام بالقانون الإسرائيلي أمر لا يقبل التجاوز.
وفي وقت سابق، نقلت القناة "13" الإسرائيلية عن الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، قوله إنه "سيضع في اعتباره مصلحة الدولة والمجتمع الإسرائيلي فقط"، وذلك في تعليقه على طلب نتنياهو العفو.
الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2025
الرئيس الإسرائيلي يحسم موقفه من طلب ترامب العفو عن نتنياهو
6 ديسمبر, 16:42 GMT
وتقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بطلب عفو من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.

وقال مكتب نتنياهو، في بيان له، إن "طلب العفو عن نتنياهو تحول إلى قسم العفو في وزارة العدل"، مشيرًا إلى أن "الرئيس الإسرائيلي سينظر في الطلب بعد الاطلاع على الآراء القانونية".

يُشار إلى أن بنيامين نتنياهو يتزعم حزب "الليكود"، أحد أكبر أحزاب اليمين الإسرائيلي، وقد أمضى الفترة الأطول كرئيس للوزراء في إسرائيل، حيث شغل المنصب لأكثر من 18 عامًا منذ العام 1996، ولكن في ولايات منفصلة، حيث تُعتبر الولاية الحالية هي الثالثة.
وفاز حزب "الليكود" بالانتخابات الأخيرة في الكنيست بـ32 مقعدًا، وحلفاؤه من أحزاب "الحريديم" بـ18 مقعدًا، والتحالف الصهيوني الديني بـ14 مقعدًا، وهو رقم قياسي للتيار اليميني المتطرف.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2025
استطلاع رأي: 38% من الإسرائيليين يؤيدون العفو عن نتنياهو
5 ديسمبر, 11:16 GMT
ولكن في المقابل، يواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات فساد معروفة بالملفات "1000" و"2000" و"4000".
وبدأت محاكمة نتنياهو في تلك القضايا في شهر مايو/أيار من العام 2020، حيث ينكر صحة التهم الموجهة إليه، ويدعي أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".
وإضافة إلى محاكمته محليًا، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، مذكرة اعتقال بحق نتنياهو بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
