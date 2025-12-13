https://sarabic.ae/20251213/عضو-عربي-سابق-في-الكنيست-لـسبوتنيك-نتنياهو-لن-ينجو-من-المحاكمة-ونهاية-حياته-السياسية-وشيكة-1108133660.html

عضو عربي سابق في الكنيست لـ"سبوتنيك": نتنياهو لن ينجو من المحاكمة ونهاية حياته السياسية وشيكة

عضو عربي سابق في الكنيست لـ"سبوتنيك": نتنياهو لن ينجو من المحاكمة ونهاية حياته السياسية وشيكة

سبوتنيك عربي

أكد محمد حسن كنعان، رئيس الحزب القومي العربي وعضو الكنيست السابق، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يتمكن من المماطلة وتأجيل إجراءات محاكمته لبعض... 13.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-13T18:39+0000

2025-12-13T18:39+0000

2025-12-13T18:39+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

أخبار العالم الآن

حصري

المحكمة الجنائية الدولية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1e/1107643851_0:0:1183:665_1920x0_80_0_0_264c8fc52ccf1e8b7fbec89c2cae9a87.jpg

وشدد، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على أن المحكمة ملزمة بالنظر والبت في التهم الموجهة إليه، وأنه ليس أفضل حالاً من إيهود أولمرت أو موشيه كتساب اللذين خضعا للمحاسبة.وأشار إلى محاولات نتنياهو السابقة للحصول على عفو مسبق من خلال الضغط على رئيس الدولة أو الاستقواء بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصفًا هذا الأمر بأنه غير مسبوق في تاريخ إسرائيل، وموضحًا أن هذا المسار سقط قانونيًا لأن رئيس الدولة لا يملك صلاحية منح العفو لأي شخص دون ثبوت إدانته واعترافه بالتهم المنسوبة إليه أولاً. وعلى صعيد التحالفات الحكومية، أوضح كنعان أن نتنياهو سيواجه صدامًا حقيقيًا مع الأحزاب الدينية المتشددة (الحريديم) فيما يتعلق بقانون الخدمة العسكرية، مرجحًا أن تفضي هذه الأزمة إلى سقوط الحكومة في حال فشل نتنياهو في تمرير القانون وفق رغبة حزبي شاس ويهدوت هتوراه. وشدد على أن تكاتف المعارضة الحالية مع الأحزاب العربية واليسارية سيمكنها من إسقاط حكومة نتنياهو، وتشكيل حكومة بديلة قد تكون أفضل وأكثر استجابة واهتمامًا بمطالب الجمهور العام، وبقضايا المواطنين العرب داخل إسرائيل بشكل خاص. وقال الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، الأسبوع الماضي، إنه يحترم موقف ترامب، بشأن العفو عن نتنياهو، في قضية الفساد المتهم بها، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن "إسرائيل دولة ذات سيادة وتحترم نظامها القانوني".وأشار إلى احترامه لصداقة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورأيه، موضحًا أن أمريكا ساعدت إسرائيل في استعادة رهائنها عبر جهوده، لكنه شدد على أن الالتزام بالقانون الإسرائيلي أمر لا يقبل التجاوز. وفي وقت سابق، نقلت القناة "13" الإسرائيلية عن الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، قوله إنه "سيضع في اعتباره مصلحة الدولة والمجتمع الإسرائيلي فقط"، وذلك في تعليقه على طلب نتنياهو العفو.وتقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بطلب عفو من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.يُشار إلى أن بنيامين نتنياهو يتزعم حزب "الليكود"، أحد أكبر أحزاب اليمين الإسرائيلي، وقد أمضى الفترة الأطول كرئيس للوزراء في إسرائيل، حيث شغل المنصب لأكثر من 18 عامًا منذ العام 1996، ولكن في ولايات منفصلة، حيث تُعتبر الولاية الحالية هي الثالثة.وفاز حزب "الليكود" بالانتخابات الأخيرة في الكنيست بـ32 مقعدًا، وحلفاؤه من أحزاب "الحريديم" بـ18 مقعدًا، والتحالف الصهيوني الديني بـ14 مقعدًا، وهو رقم قياسي للتيار اليميني المتطرف. ولكن في المقابل، يواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات فساد معروفة بالملفات "1000" و"2000" و"4000". وبدأت محاكمة نتنياهو في تلك القضايا في شهر مايو/أيار من العام 2020، حيث ينكر صحة التهم الموجهة إليه، ويدعي أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".وإضافة إلى محاكمته محليًا، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، مذكرة اعتقال بحق نتنياهو بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

https://sarabic.ae/20251204/نتنياهو-يعتزم-زيارة-نيويورك-رغم-تهديدات-ممداني-بتنفيذ-مذكرة-المحكمة-الجنائية-الدولية-1107794277.html

https://sarabic.ae/20251018/المحكمة-الجنائية-الدولية-ترفض-استئناف-إسرائيل-على-مذكرتي-توقيف-نتنياهو-وغالانت-1106137688.html

https://sarabic.ae/20250804/حكومة-نتنياهو-تقيل-المستشارة-القضائية-والمحكمة-العليا-تقرر-تجميد-القرار-1103367939.html

https://sarabic.ae/20251206/الرئيس-الإسرائيلي-يحسم-موقفه-من-طلب-ترامب-العفو-عن-نتنياهو-1107887916.html

https://sarabic.ae/20251205/استطلاع-رأي-38-من-الإسرائيليين-يؤيدون-العفو-عن-نتنياهو-1107845910.html

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, حصري, المحكمة الجنائية الدولية