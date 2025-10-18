https://sarabic.ae/20251018/المحكمة-الجنائية-الدولية-ترفض-استئناف-إسرائيل-على-مذكرتي-توقيف-نتنياهو-وغالانت-1106137688.html

المحكمة الجنائية الدولية ترفض استئناف إسرائيل على مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت

المحكمة الجنائية الدولية ترفض استئناف إسرائيل على مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت

سبوتنيك عربي

رفضت المحكمة الجنائية الدولية، أمس الجمعة، طلب إسرائيل الاستئناف ضد مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت... 18.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-18T04:34+0000

2025-10-18T04:34+0000

2025-10-18T04:34+0000

المحكمة الجنائية الدولية

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

بنيامين نتنياهو

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/01/1092287302_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7a7d9dfdf9d4562b1b70856aada00b8e.jpg

وفي مايو/آيار الماضي، طلبت إسرائيل من المحكمة إلغاء مذكرتي التوقيف إلى حين البت في الطعن المقدم بشأن اختصاص المحكمة القضائي، إلا أن المحكمة رفضت الطلب في 16 يوليو، معتبرة أنه "لا أساس قانوني" لإلغاء المذكرات أثناء النظر في الطعن.وأفادت "The Times of Israel" الإسرائيلية، أن القضاة رفضوا الطلب يوم الجمعة، مشيرين إلى أن "المسألة، بصيغتها التي قدمتها إسرائيل، ليست قابلة للاستئناف"، بحسب قرار المحكمة المؤلف من 13 صفحة.وكانت المحكمة قد أعلنت في نوفمبر الماضي أنها وجدت "أسبابًا معقولة" للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان "المسؤولية الجنائية" عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت في غزة.وتقدمت إسرائيل رسميًا، في ديسمبر/ كانون الأول باستئناف لمحكمة الجنايات الدولية ضد مذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن "إسرائيل قدمت رسميا لمحكمة الجنايات الدولية استئنافا ضد قرار إصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت".يشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت، في 21 نوفمبر 2024، أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهمة "ارتكاب عدة جرائم تدخل في اختصاص المحكمة بما فيها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مثل التجويع أداة من أدوات الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية".

https://sarabic.ae/20241215/إسرائيل-تتقدم-باستئناف-ضد-مذكرات-الاعتقال-الصادرة-من-الجنائية-الدولية-بحق-نتنياهو-وغالانت-1095805559.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

المحكمة الجنائية الدولية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو