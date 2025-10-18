https://sarabic.ae/20251018/المحكمة-الجنائية-الدولية-ترفض-استئناف-إسرائيل-على-مذكرتي-توقيف-نتنياهو-وغالانت-1106137688.html
المحكمة الجنائية الدولية ترفض استئناف إسرائيل على مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت
المحكمة الجنائية الدولية ترفض استئناف إسرائيل على مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت
سبوتنيك عربي
رفضت المحكمة الجنائية الدولية، أمس الجمعة، طلب إسرائيل الاستئناف ضد مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت... 18.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-18T04:34+0000
2025-10-18T04:34+0000
2025-10-18T04:34+0000
المحكمة الجنائية الدولية
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
بنيامين نتنياهو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/01/1092287302_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7a7d9dfdf9d4562b1b70856aada00b8e.jpg
وفي مايو/آيار الماضي، طلبت إسرائيل من المحكمة إلغاء مذكرتي التوقيف إلى حين البت في الطعن المقدم بشأن اختصاص المحكمة القضائي، إلا أن المحكمة رفضت الطلب في 16 يوليو، معتبرة أنه "لا أساس قانوني" لإلغاء المذكرات أثناء النظر في الطعن.وأفادت "The Times of Israel" الإسرائيلية، أن القضاة رفضوا الطلب يوم الجمعة، مشيرين إلى أن "المسألة، بصيغتها التي قدمتها إسرائيل، ليست قابلة للاستئناف"، بحسب قرار المحكمة المؤلف من 13 صفحة.وكانت المحكمة قد أعلنت في نوفمبر الماضي أنها وجدت "أسبابًا معقولة" للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان "المسؤولية الجنائية" عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت في غزة.وتقدمت إسرائيل رسميًا، في ديسمبر/ كانون الأول باستئناف لمحكمة الجنايات الدولية ضد مذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن "إسرائيل قدمت رسميا لمحكمة الجنايات الدولية استئنافا ضد قرار إصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت".يشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت، في 21 نوفمبر 2024، أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهمة "ارتكاب عدة جرائم تدخل في اختصاص المحكمة بما فيها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مثل التجويع أداة من أدوات الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية".
https://sarabic.ae/20241215/إسرائيل-تتقدم-باستئناف-ضد-مذكرات-الاعتقال-الصادرة-من-الجنائية-الدولية-بحق-نتنياهو-وغالانت-1095805559.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/01/1092287302_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_2c1c896e4097d4cad4c693f129cbd92e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
المحكمة الجنائية الدولية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو
المحكمة الجنائية الدولية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو
المحكمة الجنائية الدولية ترفض استئناف إسرائيل على مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت
رفضت المحكمة الجنائية الدولية، أمس الجمعة، طلب إسرائيل الاستئناف ضد مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت على خلفية الحرب مع حركة "حماس" في قطاع غزة.
وفي مايو/آيار الماضي، طلبت إسرائيل من المحكمة إلغاء مذكرتي التوقيف إلى حين البت في الطعن المقدم بشأن اختصاص المحكمة القضائي، إلا أن المحكمة رفضت الطلب في 16 يوليو، معتبرة أنه "لا أساس قانوني" لإلغاء المذكرات أثناء النظر في الطعن.
15 ديسمبر 2024, 12:20 GMT
وأفادت "The Times of Israel
" الإسرائيلية، أن القضاة رفضوا الطلب يوم الجمعة، مشيرين إلى أن "المسألة، بصيغتها التي قدمتها إسرائيل، ليست قابلة للاستئناف"، بحسب قرار المحكمة المؤلف من 13 صفحة.
وكانت المحكمة قد أعلنت في نوفمبر الماضي أنها وجدت "أسبابًا معقولة" للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان "المسؤولية الجنائية" عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت في غزة.
وتقدمت إسرائيل رسميًا، في ديسمبر/ كانون الأول باستئناف لمحكمة الجنايات الدولية ضد مذكرات الاعتقال
الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن "إسرائيل قدمت رسميا لمحكمة الجنايات الدولية استئنافا ضد قرار إصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت".
يشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت، في 21 نوفمبر 2024، أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهمة "ارتكاب عدة جرائم تدخل في اختصاص المحكمة بما فيها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مثل التجويع أداة من أدوات الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية".