أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، أنه لا يزال يعتزم زيارة نيويورك رغم تهديدات رئيس بلديتها الجديد زهران ممداني بتوقيفه امتثالًا لمذكرة...
2025-12-04T00:18+0000
2025-12-04T00:18+0000
2025-12-04T00:42+0000
بنيامين نتنياهو
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إسرائيل اليوم
وقال نتنياهو في مقابلة عبر الفيديو مع منتدى ديلبوك الذي تنظمه صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية: "نعم، سآتي إلى نيويورك".
الولايات المتحدة الأمريكية
نتنياهو يعتزم زيارة نيويورك رغم تهديدات ممداني بتنفيذ مذكرة المحكمة الجنائية الدولية
00:18 GMT 04.12.2025 (تم التحديث: 00:42 GMT 04.12.2025)
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، أنه لا يزال يعتزم زيارة نيويورك رغم تهديدات رئيس بلديتها الجديد زهران ممداني بتوقيفه امتثالًا لمذكرة صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
وقال نتنياهو في مقابلة عبر الفيديو مع منتدى ديلبوك الذي تنظمه صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية: "نعم، سآتي إلى نيويورك".
وعند سؤاله عما إذا كان سيسعى للتحدث مع ممداني، أجاب: "إذا غيّر رأيه وقال إن لدينا الحق في الوجود، فإن ذلك سيكون بداية جيدة لمحادثة".
يُذكر أن ممداني، الاشتراكي الديمقراطي الذي سيكون أول رئيس بلدية مسلم ومن جنوب آسيا لنيويورك، دعم مرارًا حق إسرائيل في الوجود، لكنه امتنع عن القول بأن إسرائيل لديها الحق في أن تكون دولة يهودية، مشددًا على أنه لا ينبغي لأي دولة أن يكون لديها "تسلسل هرمي للمواطنة" على أساس الدين أو عوامل أخرى.
وتعهد ممداني بإرسال شرطة نيويورك لتنفيذ أوامر توقيف القادة المطلوبين
من المحكمة الجنائية الدولية، ومن بينهم نتانياهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي أعلنت العام الماضي أن لديها حججًا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو قد يكون مسؤولًا عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت خلال الحرب الإسرائيلية في غزة بعد الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر 2023، ورفضت إسرائيل هذه الاتهامات.
ورغم تصريحات زهران ممداني، فإن توقيف بنيامين نتانياهو يعد مستبعدًا، وسط تشكيك في صلاحية رئيس البلدية لتنفيذ خطوة مماثلة، خصوصًا أن الحكومة الفدرالية الأمريكية تتولى ملف التعامل مع الهجرة، وكانت إدارة ترامب قد دافعت عن إسرائيل وفرضت عقوبات على قضاة ومدعين في المحكمة الدولية.
ويُذكر أن نيويورك موطن لأكبر عدد من اليهود خارج إسرائيل، كما أنها تستضيف مقر الأمم المتحدة، حيث يحضر نتنياهو الجمعية العامة السنوية بانتظام. وبموجب الاتفاق مع الدولة المضيفة، يُفترض أن تصدر الولايات المتحدة تأشيرات للمسؤولين المدعوين من الأمم المتحدة، رغم رفض إدارة ترامب في سبتمبر منح تأشيرة للرئيس الفلسطيني محمود عباس.