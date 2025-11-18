زهران ممداني يتوعد باعتقال نتنياهو فور وصوله إلى نيويورك.. ويوجه رسالة إلى يهود المدينة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:16 GMT
15 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
10:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:40 GMT
20 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اللجنة الفنية المتخصصة بالهجرة واللاجئين بالاتحاد الافريقي تدعو لتبنّي مقاربة موحّدة لمواجهة التحديات
12:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
17:03 GMT
13 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
17:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
بلا قيود
خبير: موسكو لاعب مركزي في الملف السوري
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تزويد مصر بمقاتلات أمريكية حديثة لا يتعارض مع مبدأ حماية إسرائيل
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا تدفع الرياضة الرياضيين للاعتزال في أوج تألقهم وشبابهم؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
اللجنة الفنية المتخصصة بالهجرة واللاجئين بالاتحاد الافريقي تدعو لتبنّي مقاربة موحّدة لمواجهة التحديات
10:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:49 GMT
10 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
11:31 GMT
29 د
من الملعب
إيطاليا إلى الملحق الأوروبي... وبغياب كريستيانو: البرتغال تتأهل إلى كأس العالم
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
12:31 GMT
14 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
مرايا العلوم
الأدمغة التي تخترع الألوان ولغز الطيور التي توجه نفسها
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
17:34 GMT
26 د
بلا قيود
خبير: وجود قوة عسكرية في غزة أمر مطلوب
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مطالبة الرئيس المصري للتدقيق في طعون الانتخابات البرلمانية.. الرسائل والدلالات
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
في اليوم العالمي للتسامح.. إليك دواء مجاني للعقل والقلب
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251118/زهران-ممداني-يتوعد-باعتقال-نتنياهو-فور-وصوله-إلى-نيويورك-ويوجه-رسالة-إلى-يهود-المدينة-1107246550.html
زهران ممداني يتوعد باعتقال نتنياهو فور وصوله إلى نيويورك.. ويوجه رسالة إلى يهود المدينة
زهران ممداني يتوعد باعتقال نتنياهو فور وصوله إلى نيويورك.. ويوجه رسالة إلى يهود المدينة
سبوتنيك عربي
أكد زهران ممداني، عمدة نيويورك المنتخب حديثًا، التزامه باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا ما وطأت قدماه أرض المدينة خلال زيارته المرتقبة... 18.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-18T14:34+0000
2025-11-18T14:58+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106565942_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_bcb6c0e263614bc93f74534a5b02de05.jpg
وجاء هذا الوعد في مقابلة حصرية مع شبكة أنباء أمريكية، وسط انتقادات حادة لزيارة العمدة الحالي إريك آدامز إلى إسرائيل، التي وصفها ممداني بأنها "تجاهل صارخ لأزمات المدينة".يأتي هذا التصريح في وقت يستعد فيه ممداني لتولي منصبه رسميا، بعد فوزه بانتخابات مجلس المدينة بأغلبية ساحقة، رغم خسارته أصوات الجالية اليهودية بفارق ضئيل (صوتين مقابل واحد)، بسبب مواقفه الرافضة للحرب الإسرائيلية في غزة، التي وصفها بـ"عمل إبادة جماعية". وكان آدامز، الذي ينتهي ولايته قريبا، قد التقى مع نتنياهو في زيارة رسمية، ودعاه لحضور حفل تنصيب الخليفة، ما أثار رد فعل ممداني الغاضب. وأضاف: "هذا يشمل تنفيذ أوامر المحكمة الجنائية الدولية، سواء كانت بحق بنيامين نتنياهو أو غيره". ووجّه ممداني انتقاداً لاذعاً لزيارة آدامز إلى إسرائيل، معتبراً إياها دليلاً على انفصال الإدارة الحالية عن واقع المدينة. "سكان نيويورك على وشك فقدان منازلهم بسبب ارتفاع أسعار المعيشة في المدينة التي يعتبرونها موطنهم"، قال، مضيفاً: "أفعال آدامز لا علاقة لها بأزمة القدرة على تحمل التكاليف، وهي في الواقع السبب الذي دفع سكان نيويورك إلى الانتظار لإدارة جديدة تركز على احتياجات المدينة، وتسعى إلى مخاطبة الطبقة العاملة من سكان نيويورك حول ماهية تلك الاحتياجات، بدلاً من مجرمي الحرب". من جانبه، رد آدامز خلال مؤتمر صحفي في إسرائيل بتحذير موجه للجالية اليهودية في نيويورك، قائلاً إنه "ينبغي عليهم القلق على سلامة أطفالهم"، وأكد لرئيس إسرائيل أن المدينة "مقسمة"، مشيراً إلى أن "49% من سكان نيويورك أكدوا رفضهم لفلسفة معاداة إسرائيل".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حذر، الأربعاء قبل الماضي، من أن مدينة نيويورك "تنتظرها أشياء مروعة" عقب فوز الديمقراطي الاشتراكي زهران ممداني في انتخابات رئاسة بلدية المدينة، مشيرًا إلى أن السكان "يغادرون لأنهم لا يريدون العيش تحت نظام شيوعي"، على حد تعبيره.وكانت الولايات المتحدة قد شهدت، الثلاثاء قبل الماضي، انتخابات محلية شملت مناصب حكام ولايات نيوجيرسي وفيرجينيا، إضافة إلى رئاسة بلدية نيويورك، التي فاز بها ممداني ليصبح أول مسلم وأصغر من يتولى هذا المنصب في تاريخ المدينة الحديث.ويتبنى ممداني برنامجًا إصلاحيًا يتضمن إنشاء متاجر لبيع المواد الغذائية بأسعار منخفضة، وتجميد الإيجارات في بعض المناطق السكنية، وإلغاء رسوم النقل في الحافلات.ووصف ترامب خصمه السياسي بأنه "شيوعي"، مهددًا بوقف المساعدات الفيدرالية عن نيويورك ردًا على توجهات الإدارة المحلية الجديدة.
https://sarabic.ae/20251107/من-أصول-سورية-ما-لا-تعرفه-عن-راما-دوجي-زوجة-زهران-ممداني-1106846207.html
https://sarabic.ae/20251105/زهران-ممداني-عمدة-نيويورك-أول-مسلم-في-المنصب-1106760049.html
https://sarabic.ae/20251105/أول-مسلم-وأصغر-عمدة-الاشتراكي-زهران-ممداني-يفوز-برئاسة-بلدية-نيويورك-الأمريكية-1106749189.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106565942_88:0:976:666_1920x0_80_0_0_856b4d8c17c68e5ed027269d2b3c7c89.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن

زهران ممداني يتوعد باعتقال نتنياهو فور وصوله إلى نيويورك.. ويوجه رسالة إلى يهود المدينة

14:34 GMT 18.11.2025 (تم التحديث: 14:58 GMT 18.11.2025)
© AP Photo / Alex Kolomoiskyالرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
الرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2025
© AP Photo / Alex Kolomoisky
تابعنا عبر
أكد زهران ممداني، عمدة نيويورك المنتخب حديثًا، التزامه باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا ما وطأت قدماه أرض المدينة خلال زيارته المرتقبة لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة العام المقبل.
وجاء هذا الوعد في مقابلة حصرية مع شبكة أنباء أمريكية، وسط انتقادات حادة لزيارة العمدة الحالي إريك آدامز إلى إسرائيل، التي وصفها ممداني بأنها "تجاهل صارخ لأزمات المدينة".
الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، ورجل الأعمال إيلون ماسك يحييان جون جونز بعد فوزه في يو إف سي 309 في نيويورك - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2025
من أصول سورية... ما لا تعرفه عن راما دوجي زوجة زهران ممداني
7 نوفمبر, 13:35 GMT
يأتي هذا التصريح في وقت يستعد فيه ممداني لتولي منصبه رسميا، بعد فوزه بانتخابات مجلس المدينة بأغلبية ساحقة، رغم خسارته أصوات الجالية اليهودية بفارق ضئيل (صوتين مقابل واحد)، بسبب مواقفه الرافضة للحرب الإسرائيلية في غزة، التي وصفها بـ"عمل إبادة جماعية".
وكان آدامز، الذي ينتهي ولايته قريبا، قد التقى مع نتنياهو في زيارة رسمية، ودعاه لحضور حفل تنصيب الخليفة، ما أثار رد فعل ممداني الغاضب.

وقال ممداني في المقابلة: "كوننا مدينة تحترم القانون الدولي يعني أن نسعى لتطبيقه"، مشددًا على أن شرطة نيويورك ستكون ملزمة بتنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو، إذا ما وصل إلى المدينة.

وأضاف: "هذا يشمل تنفيذ أوامر المحكمة الجنائية الدولية، سواء كانت بحق بنيامين نتنياهو أو غيره". ووجّه ممداني انتقاداً لاذعاً لزيارة آدامز إلى إسرائيل، معتبراً إياها دليلاً على انفصال الإدارة الحالية عن واقع المدينة.
"سكان نيويورك على وشك فقدان منازلهم بسبب ارتفاع أسعار المعيشة في المدينة التي يعتبرونها موطنهم"، قال، مضيفاً: "أفعال آدامز لا علاقة لها بأزمة القدرة على تحمل التكاليف، وهي في الواقع السبب الذي دفع سكان نيويورك إلى الانتظار لإدارة جديدة تركز على احتياجات المدينة، وتسعى إلى مخاطبة الطبقة العاملة من سكان نيويورك حول ماهية تلك الاحتياجات، بدلاً من مجرمي الحرب".
زهران ممداني عمدة نيويورك.. أول مسلم في المنصب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2025
وسائط متعددة
زهران ممداني عمدة نيويورك... أول مسلم في المنصب
5 نوفمبر, 10:54 GMT
من جانبه، رد آدامز خلال مؤتمر صحفي في إسرائيل بتحذير موجه للجالية اليهودية في نيويورك، قائلاً إنه "ينبغي عليهم القلق على سلامة أطفالهم"، وأكد لرئيس إسرائيل أن المدينة "مقسمة"، مشيراً إلى أن "49% من سكان نيويورك أكدوا رفضهم لفلسفة معاداة إسرائيل".

وسعى ممداني إلى طمأنة الجالية اليهودية في المدينة، التي شكلت جزءا هاما من قاعدته الانتخابية رغم الخلافات، قائلاً: "سأتحمل مسؤوليتي ليس فقط في حماية يهود نيويورك، بل في الاحتفاء بهم وتقديرهم في المدينة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حذر، الأربعاء قبل الماضي، من أن مدينة نيويورك "تنتظرها أشياء مروعة" عقب فوز الديمقراطي الاشتراكي زهران ممداني في انتخابات رئاسة بلدية المدينة، مشيرًا إلى أن السكان "يغادرون لأنهم لا يريدون العيش تحت نظام شيوعي"، على حد تعبيره.
مدينة نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2025
الاشتراكي زهران ممداني يفوز برئاسة بلدية نيويورك الأمريكية
5 نوفمبر, 02:54 GMT
وقال ترامب، خلال كلمته في المنتدى الأمريكي للأعمال: "أنتم ترون ما يحدث في نيويورك، إنه أمر مروّع... وآمل ألا يحدث ذلك، لكنكم ستشهدونه قريبًا".
وكانت الولايات المتحدة قد شهدت، الثلاثاء قبل الماضي، انتخابات محلية شملت مناصب حكام ولايات نيوجيرسي وفيرجينيا، إضافة إلى رئاسة بلدية نيويورك، التي فاز بها ممداني ليصبح أول مسلم وأصغر من يتولى هذا المنصب في تاريخ المدينة الحديث.
ويتبنى ممداني برنامجًا إصلاحيًا يتضمن إنشاء متاجر لبيع المواد الغذائية بأسعار منخفضة، وتجميد الإيجارات في بعض المناطق السكنية، وإلغاء رسوم النقل في الحافلات.
ووصف ترامب خصمه السياسي بأنه "شيوعي"، مهددًا بوقف المساعدات الفيدرالية عن نيويورك ردًا على توجهات الإدارة المحلية الجديدة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала