زهران ممداني يتوعد باعتقال نتنياهو فور وصوله إلى نيويورك.. ويوجه رسالة إلى يهود المدينة

أكد زهران ممداني، عمدة نيويورك المنتخب حديثًا، التزامه باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا ما وطأت قدماه أرض المدينة خلال زيارته المرتقبة...

وجاء هذا الوعد في مقابلة حصرية مع شبكة أنباء أمريكية، وسط انتقادات حادة لزيارة العمدة الحالي إريك آدامز إلى إسرائيل، التي وصفها ممداني بأنها "تجاهل صارخ لأزمات المدينة".يأتي هذا التصريح في وقت يستعد فيه ممداني لتولي منصبه رسميا، بعد فوزه بانتخابات مجلس المدينة بأغلبية ساحقة، رغم خسارته أصوات الجالية اليهودية بفارق ضئيل (صوتين مقابل واحد)، بسبب مواقفه الرافضة للحرب الإسرائيلية في غزة، التي وصفها بـ"عمل إبادة جماعية". وكان آدامز، الذي ينتهي ولايته قريبا، قد التقى مع نتنياهو في زيارة رسمية، ودعاه لحضور حفل تنصيب الخليفة، ما أثار رد فعل ممداني الغاضب. وأضاف: "هذا يشمل تنفيذ أوامر المحكمة الجنائية الدولية، سواء كانت بحق بنيامين نتنياهو أو غيره". ووجّه ممداني انتقاداً لاذعاً لزيارة آدامز إلى إسرائيل، معتبراً إياها دليلاً على انفصال الإدارة الحالية عن واقع المدينة. "سكان نيويورك على وشك فقدان منازلهم بسبب ارتفاع أسعار المعيشة في المدينة التي يعتبرونها موطنهم"، قال، مضيفاً: "أفعال آدامز لا علاقة لها بأزمة القدرة على تحمل التكاليف، وهي في الواقع السبب الذي دفع سكان نيويورك إلى الانتظار لإدارة جديدة تركز على احتياجات المدينة، وتسعى إلى مخاطبة الطبقة العاملة من سكان نيويورك حول ماهية تلك الاحتياجات، بدلاً من مجرمي الحرب". من جانبه، رد آدامز خلال مؤتمر صحفي في إسرائيل بتحذير موجه للجالية اليهودية في نيويورك، قائلاً إنه "ينبغي عليهم القلق على سلامة أطفالهم"، وأكد لرئيس إسرائيل أن المدينة "مقسمة"، مشيراً إلى أن "49% من سكان نيويورك أكدوا رفضهم لفلسفة معاداة إسرائيل".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حذر، الأربعاء قبل الماضي، من أن مدينة نيويورك "تنتظرها أشياء مروعة" عقب فوز الديمقراطي الاشتراكي زهران ممداني في انتخابات رئاسة بلدية المدينة، مشيرًا إلى أن السكان "يغادرون لأنهم لا يريدون العيش تحت نظام شيوعي"، على حد تعبيره.وكانت الولايات المتحدة قد شهدت، الثلاثاء قبل الماضي، انتخابات محلية شملت مناصب حكام ولايات نيوجيرسي وفيرجينيا، إضافة إلى رئاسة بلدية نيويورك، التي فاز بها ممداني ليصبح أول مسلم وأصغر من يتولى هذا المنصب في تاريخ المدينة الحديث.ويتبنى ممداني برنامجًا إصلاحيًا يتضمن إنشاء متاجر لبيع المواد الغذائية بأسعار منخفضة، وتجميد الإيجارات في بعض المناطق السكنية، وإلغاء رسوم النقل في الحافلات.ووصف ترامب خصمه السياسي بأنه "شيوعي"، مهددًا بوقف المساعدات الفيدرالية عن نيويورك ردًا على توجهات الإدارة المحلية الجديدة.

