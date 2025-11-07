من أصول سورية... ما لا تعرفه عن راما دوجي زوجة زهران ممداني

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
11:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
نبض افريقيا
خلاف سياسي جديد في ليبيا بعد تشكيل المجلس الرئاسي لجنة لمراجعة القوانين التي أصدرها البرلمان
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
13:03 GMT
46 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
13:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
خبير: لجوء أمريكا إلى استئناف التجارب النووية سيلاقي ردا روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد التجربة الأمريكية.. بوتين يوعز بجمع المعلومات للتحضير لتجارب نووية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على ريال مدريد.. وقرعة صادمة للأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
خطوط التماس
حرب الاستقلال وقيام الجمهورية التركية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
بعد التجربة الأمريكية.. بوتين يوعز بجمع المعلومات للتحضير لتجارب نووية
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: "استفزاز نووي" محتمل من قبل الغرب في محطة زابوروجيه، الدعم السريع توافق على مقترح الهدنة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
من أصول سورية... ما لا تعرفه عن راما دوجي زوجة زهران ممداني
من أصول سورية... ما لا تعرفه عن راما دوجي زوجة زهران ممداني
60
2025
ستكون دوجي بفوز زوجها في وضع يمكّنها من صنع التاريخ ورسم ملامحه، إذ ستكون أول فرد من جيل Z يتولى منصب السيدة الأولى لمدينة نيويورك، وهي فنانة تبلغ من العمر 28 عامًا.
من تكساس إلى دبي.. ثم إلى نيويورك
ولدت دوجي في هيوستن في ولاية تكساس، وانتقلت مع عائلتها إلى دبي وهي في التاسعة من عمرها. درست الفنون في جامعة فرجينيا كومنولث في قطر قبل أن تكمل دراستها في فرع الجامعة في مدينة ريتشموند الأمريكية، ثم حصلت على درجة الماجستير في الرسم التوضيحي كمقال بصري من كلية الفنون البصرية في نيويورك.
ونشرت أعمالها الفنية في عدد من أبرز المجلات العالمية، منها "ذا كت" و"بي بي سي" و"فوغ" و"ذا نيويوركر".
رئيس بلدية نيويورك المنتخب زهران ممداني - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2025
وزير إسرائيلي يهاجم ممداني ويوجه دعوة إلى يهود نيويورك
5 نوفمبر, 11:18 GMT
والتقت دوجي وممداني عام 2021، عبر تطبيق المواعدة “هينج”، وكان ممداني حينها قد فاز بعضوية جمعية ولاية نيويورك، وهو أمر لم تكن تعرفه دوجي عند اللقاء الأول.
وبعد سنوات من العلاقة، أعلنا خطوبتهما في سنة 2024، قبل أن يحتفلا بها في دبي، في ديسمبر/ كانون الأول، من العام نفسه، ليعقدا قرانهما في محكمة مانهاتن السفلى، في فبراير/شباط، في مراسم بسيطة داخل مكتب كاتب المدينة.
تعبّر دوجي عن مواقفها السياسية من خلال رسوماتها، التي تتناول قضايا الشرق الأوسط، والمرأة، ومعاناة الفلسطينيين في غزة.
وتظهر أعمالها تضامنًا واضحًا مع القضية الفلسطينية، إذ تضم لوحاتها رموزًا مثل العلم الفلسطيني وصورًا تجسد الجوع والمعاناة.

وتتوافق هذه المواقف مع مواقف زوجها، المعروف بانتقاداته للحكومة الإسرائيلية وسلوكها في الحرب التي أعقبت "حماس"، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وهي تصريحات أثارت أحيانًا ردود فعل غاضبة من بعض أوساط الجالية اليهودية في نيويورك.

وقالت ليزا بيرنز، أستاذة دراسات الإعلام في جامعة كوينيبياك:
"ما تنشره راما يتناغم مع القضايا التي يدافع عنها زوجها، ويبدو أن أعمالها الفنية ستكون امتدادًا طبيعيًا لخطابه السياسي، وليس منافسًا له".
وفي مقابلة لها مع مجلة "يونغ" الفنية، أوضحت دوجي أنها تكرّس فنها "لمن يهتمون بما أهتم به"، مضيفةً:
"في ظل تهميش كثيرين وإسكاتهم خوفًا، كل ما أستطيع فعله هو استخدام صوتي للتعبير عما يحدث في الولايات المتحدة وفلسطين وسوريا".
ضباب يغطي مدينة نيويورك، بسبب حرائق الغابات التي اشتعلت في كندا، 6 يونيو 2023 . - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2025
خبير أمريكي يوضح لـ"سبوتنيك" كيف نجح "ممداني" في انتخابات نيويورك وأخطر ما ينتظره في الحرب مع ترامب
5 نوفمبر, 18:57 GMT
ورغم بعدها عن أضواء الحملات الانتخابية، لعبت دوجي دورًا مهمًا خلف الكواليس، إذ قدمت المشورة في إدارة المحتوى الرقمي وتصميم أيقونات الحملة، ورافقت ممداني في اللحظات المفصلية، بما في ذلك إدلاؤه بصوته في الانتخابات التمهيدية وخطاب النصر.
كما حضرت إلى جانبه في برنامج "ذا ديلي شو"، وظهرت في تجمع جماهيري حاشد في ملعب فورست هيلز في مدينة كوينز، حيث ألقى ممداني كلمته الختامية بمشاركة النائبة ألكساندريا أوكاسيو ـ كورتيز والسيناتور بيرني ساندرز.
حتى الآن، ليس من الواضح ما هو الدور الرسمي الذي ستلعبه دوجي بعد فوز زوجها، وسبق أن رفضت إجراء مقابلات خلال حملة الانتخابات العامة.
