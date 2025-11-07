https://sarabic.ae/20251107/من-أصول-سورية-ما-لا-تعرفه-عن-راما-دوجي-زوجة-زهران-ممداني-1106846207.html

من أصول سورية... ما لا تعرفه عن راما دوجي زوجة زهران ممداني

ستكون دوجي بفوز زوجها في وضع يمكّنها من صنع التاريخ ورسم ملامحه، إذ ستكون أول فرد من جيل Z يتولى منصب السيدة الأولى لمدينة نيويورك، وهي فنانة تبلغ من العمر 28

من تكساس إلى دبي.. ثم إلى نيويوركولدت دوجي في هيوستن في ولاية تكساس، وانتقلت مع عائلتها إلى دبي وهي في التاسعة من عمرها. درست الفنون في جامعة فرجينيا كومنولث في قطر قبل أن تكمل دراستها في فرع الجامعة في مدينة ريتشموند الأمريكية، ثم حصلت على درجة الماجستير في الرسم التوضيحي كمقال بصري من كلية الفنون البصرية في نيويورك.ونشرت أعمالها الفنية في عدد من أبرز المجلات العالمية، منها "ذا كت" و"بي بي سي" و"فوغ" و"ذا نيويوركر".والتقت دوجي وممداني عام 2021، عبر تطبيق المواعدة “هينج”، وكان ممداني حينها قد فاز بعضوية جمعية ولاية نيويورك، وهو أمر لم تكن تعرفه دوجي عند اللقاء الأول.وبعد سنوات من العلاقة، أعلنا خطوبتهما في سنة 2024، قبل أن يحتفلا بها في دبي، في ديسمبر/ كانون الأول، من العام نفسه، ليعقدا قرانهما في محكمة مانهاتن السفلى، في فبراير/شباط، في مراسم بسيطة داخل مكتب كاتب المدينة.تعبّر دوجي عن مواقفها السياسية من خلال رسوماتها، التي تتناول قضايا الشرق الأوسط، والمرأة، ومعاناة الفلسطينيين في غزة.وتظهر أعمالها تضامنًا واضحًا مع القضية الفلسطينية، إذ تضم لوحاتها رموزًا مثل العلم الفلسطيني وصورًا تجسد الجوع والمعاناة.وقالت ليزا بيرنز، أستاذة دراسات الإعلام في جامعة كوينيبياك:"ما تنشره راما يتناغم مع القضايا التي يدافع عنها زوجها، ويبدو أن أعمالها الفنية ستكون امتدادًا طبيعيًا لخطابه السياسي، وليس منافسًا له".وفي مقابلة لها مع مجلة "يونغ" الفنية، أوضحت دوجي أنها تكرّس فنها "لمن يهتمون بما أهتم به"، مضيفةً:"في ظل تهميش كثيرين وإسكاتهم خوفًا، كل ما أستطيع فعله هو استخدام صوتي للتعبير عما يحدث في الولايات المتحدة وفلسطين وسوريا".ورغم بعدها عن أضواء الحملات الانتخابية، لعبت دوجي دورًا مهمًا خلف الكواليس، إذ قدمت المشورة في إدارة المحتوى الرقمي وتصميم أيقونات الحملة، ورافقت ممداني في اللحظات المفصلية، بما في ذلك إدلاؤه بصوته في الانتخابات التمهيدية وخطاب النصر.كما حضرت إلى جانبه في برنامج "ذا ديلي شو"، وظهرت في تجمع جماهيري حاشد في ملعب فورست هيلز في مدينة كوينز، حيث ألقى ممداني كلمته الختامية بمشاركة النائبة ألكساندريا أوكاسيو ـ كورتيز والسيناتور بيرني ساندرز.حتى الآن، ليس من الواضح ما هو الدور الرسمي الذي ستلعبه دوجي بعد فوز زوجها، وسبق أن رفضت إجراء مقابلات خلال حملة الانتخابات العامة.

