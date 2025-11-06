عربي
أمساليوم
بث مباشر
ترامب: نيويورك مقبلة على "أشياء مروعة" بعد فوز ممداني
سبوتنيك عربي
حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، من أن مدينة نيويورك "تنتظرها أشياء مروعة" عقب فوز الديمقراطي الاشتراكي زهران ممداني في انتخابات رئاسة بلدية... 06.11.2025, سبوتنيك عربي
ترامب
مدينة نيويورك
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
وقال ترامب، خلال كلمته في المنتدى الأمريكي للأعمال: "أنتم ترون ما يحدث في نيويورك، إنه أمر مروّع... وآمل ألا يحدث ذلك، لكنكم ستشهدونه قريبًا".وكانت الولايات المتحدة قد شهدت يوم الثلاثاء انتخابات محلية شملت مناصب حكام ولايات نيوجيرسي وفيرجينيا، إضافة إلى رئاسة بلدية نيويورك، التي فاز بها ممداني ليصبح أول مسلم وأصغر من يتولى هذا المنصب في تاريخ المدينة الحديث.ويتبنى ممداني برنامجًا إصلاحيًا يتضمن إنشاء متاجر لبيع المواد الغذائية بأسعار منخفضة، وتجميد الإيجارات في بعض المناطق السكنية، وإلغاء رسوم النقل في الحافلات.ووصف ترامب خصمه السياسي بأنه "شيوعي"، مهددًا بوقف المساعدات الفيدرالية عن نيويورك ردًا على توجهات الإدارة المحلية الجديدة.
تابعنا عبر
حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، من أن مدينة نيويورك "تنتظرها أشياء مروعة" عقب فوز الديمقراطي الاشتراكي زهران ممداني في انتخابات رئاسة بلدية المدينة، مشيرًا إلى أن السكان "يغادرون لأنهم لا يريدون العيش تحت نظام شيوعي"، على حد تعبيره.
وقال ترامب، خلال كلمته في المنتدى الأمريكي للأعمال: "أنتم ترون ما يحدث في نيويورك، إنه أمر مروّع... وآمل ألا يحدث ذلك، لكنكم ستشهدونه قريبًا".
مدينة نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2025
الاشتراكي زهران ممداني يفوز برئاسة بلدية نيويورك الأمريكية
أمس, 02:54 GMT
وكانت الولايات المتحدة قد شهدت يوم الثلاثاء انتخابات محلية شملت مناصب حكام ولايات نيوجيرسي وفيرجينيا، إضافة إلى رئاسة بلدية نيويورك، التي فاز بها ممداني ليصبح أول مسلم وأصغر من يتولى هذا المنصب في تاريخ المدينة الحديث.
ويتبنى ممداني برنامجًا إصلاحيًا يتضمن إنشاء متاجر لبيع المواد الغذائية بأسعار منخفضة، وتجميد الإيجارات في بعض المناطق السكنية، وإلغاء رسوم النقل في الحافلات.
ووصف ترامب خصمه السياسي بأنه "شيوعي"، مهددًا بوقف المساعدات الفيدرالية عن نيويورك ردًا على توجهات الإدارة المحلية الجديدة.
