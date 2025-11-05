https://sarabic.ae/20251105/خبير-أمريكي-يوضح-لـسبوتنيك-كيف-نجح-ممداني-في-انتخابات-نيويورك-وأخطر-ما-ينتظره-في-الحرب-مع-ترامب-1106775358.html

خبير أمريكي يوضح لـ"سبوتنيك" كيف نجح "ممداني" في انتخابات نيويورك وأخطر ما ينتظره في الحرب مع ترامب

خبير أمريكي يوضح لـ"سبوتنيك" كيف نجح "ممداني" في انتخابات نيويورك وأخطر ما ينتظره في الحرب مع ترامب

قال الخبير الأمريكي في العلاقات الدولية، الدكتور ماك شرقاوي، إن فوز زهران ممداني، بالانتخابات على منصب "عمدة مدينة نيويورك"، بكل تأكيد تسبب في مشكلة كبيرة جدا... 05.11.2025, سبوتنيك عربي

وأوضح شرقاوي أن الرئيس ترامب راهن بكل ثقله على سقوط ممداني ونجاح المرشح المستقل الذي يدعمه "أندرو كومو".وأضاف في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أعتقد أن "ممداني بتحقيقه هذا الفوز في انتخابات نيويورك استطاع أن يضرب الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري على السواء، لأن ممداني عرف نفسه للناخبين بأنه مهاجر مسلم وصغير في السن واشتراكي، وجميعها غير مقبولة لدى الحزبين ولدى الرئيس الأمريكي ترامب، وقد حاول منافسة المدعوم من ترامب وأعوانه محاربته بالقول إنه مسلم شيعي ويحاول تقليل الدعارة في نيويورك، ومن يتحدث بهذا هو كومو الذي اتهم بأكثر من فضيحة جنسية".وتابع شرقاوي، أنه "خلال الجولات الانتخابية وجهت أسئلة للمرشحين حول أولى الدول التي يمكن أن يزورها إذا ما نجح بالانتخابات، فأجاب الجميع بأنهم سوف يذهبون إلى إسرائيل فيما عدا ممداني، الذي أجاب بأنه سيجلس في نيويورك ولن يسافر إلى الخارج لأنه ليس الرئيس الأمريكي، فكانت إجابات ممداني مقنعة جدا للجمهور، والذي اختاره هو الشباب صغير السن الذي فقد الثقة في الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري، فأرادوا أن يأتوا بأحد من خارج الصندوق".وأشار خبير العلاقات الدولية إلى أن الحملة الانتخابية لـ زهران ممداني عمدة نيويورك الجديد كان بها 100 ألف متطوع، فلو أن الأصوات الانتخابية في نيويورك 2 مليون على سبيل المثال والتي حصل عليها ممداني مليون مثلا، هذا يعني أن 10 بالمئة من الأصوات التي حصل عليها كانت من المتطوعين في حملته الانتخابية، وعدد المتطوعين لحملة ممداني في نيويورك هو نفس عدد المتطوعين في الحملة الانتخابية للرئيس الحالي ترامب، نصفهم هنا متطوعون والباقي مدفوع، والفارق أن حملة ترامب كانت تشمل كل الولايات الأمريكية أما مع ممداني تخص نيويورك فقط.واستطرد: "ممداني دخل في كل ما يهم سكان نيويورك مثل، وقف عملية الزيادة السنوية لإيجار العقارات، والمواصلات مجانية في المدينة، وتوفير الأعمال والسكن للمتعطلين والوقوف بوجه أصحاب العقارات، كما شملت حملة ممداني أيضا الحديث عن السود الذين تم طردهم من الوظائف الفدرالية مع وصول ترامب، و إيلون ماسك إلى الحكم".وتابع شرقاوي: "بالإضافة إلى الحضانات والتعليم للأطفال وتعيين آلاف المدرسين الجدد، علاوة على دعم الشرطة والعدالة، وتحدث عن الأقليات وحاز أيضا على ود اليهود، رغم رفضه لما تفعله إسرائيل، ما يعني أنه استطاع إيجاد معادلات غريبة جدا من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار وحصل حتى على أصوات اليهود الرافضين للصهيونية العالمية".ونوه شرقاوي إلى أن "ممداني حالة فريدة، لكن الرئيس ترامب استقبلها بعنجهية وغرد على حسابه بعد دقائق من فوز "ممداني" بأن المعركة بدأت وهو ما رد عليه ممداني في أول خطاب بعد الفوز قائلا لترامب، أعلم أنك تسمعني الآن "إرفع الصوت كي تسمعني جيدا"، هذا يعني أن ممداني بدأ ولايته بحرب واضحة جدا مع ترامب، هذه الحرب لا يستطيع أن يتجاهلها ترامب، لا بد أن تكون هناك معركة بين الرجلين، حيث هدد ترامب بقطع المبالغ الفيدرالية التي تذهب إلى مدينة نيويورك، ورد ممداني بأن نيويورك لن تدفع ضرائب فيدرالية إذا ما حدث ذلك.وأوضح خبير العلاقات الدولية، أن اقتصاد مدينة نيويورك يسمح لها بأن تكون دولة مستقلة، وقال ممداني في حملته الانتخابية بأنه سيدعم النقابات ويوفر خطط حماية للعمال، بمعنى أنه تقرب كثيرا من الطبقات التي يمكن أن تقف بجواره، لذا فالخطر الأكبر يكمن في أن يتم العمل على اغتياله وإخراجه من المشهد، نظرا لأن أمريكا ليست مستعدة بأن يحكمها اليوم مسلم.وفاز الديمقراطي الاشتراكي زهران ممداني (34 عاما) في انتخابات رئاسة بلدية نيويورك، ليصبح أول مسلم يتولى هذا المنصب وأصغر عمدة في تاريخ المدينة، في نتيجة غير رسمية وصفتها وسائل الإعلام الأمريكية بالتحول التاريخي في قيادة أكبر المدن الأمريكية.وبحسب قناة غربية وبعد فرز أكثر من ثلث الأصوات، حصل ممداني على 51.5% من الأصوات، متقدمًا على الحاكم الديمقراطي السابق أندرو كومو الذي حلّ ثانيًا بنسبة 40%، فيما جاء المرشح الجمهوري كورتيس سلوى في المرتبة الأخيرة بنسبة 8%.ويُعد فوز ممداني مؤشرًا على تغيير جيلي وتحول سياسي نحو اليسار داخل المدينة التي طالما شكلت مرآة للتوجهات الوطنية في الولايات المتحدة. وقد طرح ممداني برنامجا انتخابيا طموحا يتضمن تجميد الإيجارات لما يقرب من مليون شقة، وتوفير المواصلات العامة مجانًا، إلى جانب إصلاحات اجتماعية لتعزيز العدالة الاقتصادية.ويرى محللون أن هذا الفوز قد يحدث صدى سياسيا واسعا داخل الحزب الديمقراطي، الذي يشهد انقسامات داخلية بين الجناح الوسطي والتيار التقدمي، كما يمثل اختبارا للجمهوريين بعد غياب الرئيس دونالد ترامب عن السباق.وتعهد ممداني، الذي سيتولى مهامه رسميا في يناير المقبل، بالعمل على معالجة قضايا تكاليف المعيشة، والنقل العام، والإسكان، والعدالة الاجتماعية، مؤكدا أنه سيكون "عمدة للطبقة العاملة في نيويورك".وفي السياق ذاته، أعلنت لجنة الانتخابات في نيويورك أن نسبة المشاركة تجاوزت مليوني ناخب، في أعلى معدل تصويت تشهده المدينة منذ عام 1969، ما يعكس الاهتمام الشعبي الكبير بهذه الانتخابات غير المسبوقة.

