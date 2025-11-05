عربي
أمساليوم
بث مباشر
وزير إسرائيلي يهاجم ممداني ويوجه دعوة إلى يهود نيويورك
وزير إسرائيلي يهاجم ممداني ويوجه دعوة إلى يهود نيويورك
سبوتنيك عربي
انتقد وزير شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية في إسرائيل، عميحاي شيكلي، اليوم الأربعاء، رئيس بلدية نيويورك المنتخب زهران ممداني، واصفاً إياه بأنه "مؤيد لحماس". 05.11.2025, سبوتنيك عربي
وقال الوزير الإسرائيلي اليميني عبر منصة "إكس"، إن "ممداني لا يختلف كثيراً في مواقفه عن المتطرفين الذين قتلوا قبل 25 عاماً ثلاثة آلاف من سكان نيويورك"، في إشارة إلى هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، داعيا اليهود في المدينة إلى التفكير بالهجرة إلى إسرائيل عقب فوزه.وكان ممداني قد أكد في تصريحات سابقة أن "إدارته المقبلة ستعمل على مكافحة معاداة السامية بكل حزم، وستضمن أن يشعر أكثر من مليون مسلم في المدينة بأنهم جزء أساسي منها".ويُعرف ممداني بدعمه الطويل للقضية الفلسطينية، إذ وصف إسرائيل بأنها "نظام فصل عنصري"، واعتبر الحرب في غزة "إبادة جماعية"، ما أثار غضب بعض أفراد الجالية اليهودية في نيويورك، لكنه تمسك بمواقفه.وأشار الوزير الإسرائيلي إلى أن "نيويورك لن تبقى كما كانت من قبل، خصوصاً بالنسبة للجالية اليهودية"، مضيفاً أن المدينة "تسير نحو المصير نفسه الذي وصلت إليه لندن"، على حد تعبيره.وفاز الديمقراطي الاشتراكي زهران ممداني (34 عامًا) في انتخابات رئاسة بلدية نيويورك، ليصبح أول مسلم يتولى هذا المنصب وأصغر عمدة في تاريخ المدينة، في نتيجة غير رسمية وصفتها وسائل الإعلام الأمريكية بالتحول التاريخي في قيادة أكبر المدن الأمريكية.وبحسب قناة "MSNBC"، وبعد فرز أكثر من ثلث الأصوات، حصل ممداني على 51.5% من الأصوات، متقدمًا على الحاكم الديمقراطي السابق أندرو كومو الذي حلّ ثانيًا بنسبة 40%، فيما جاء المرشح الجمهوري كورتيس سلوى في المرتبة الأخيرة بنسبة 8%.
وزير إسرائيلي يهاجم ممداني ويوجه دعوة إلى يهود نيويورك

11:18 GMT 05.11.2025
انتقد وزير شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية في إسرائيل، عميحاي شيكلي، اليوم الأربعاء، رئيس بلدية نيويورك المنتخب زهران ممداني، واصفاً إياه بأنه "مؤيد لحماس".
وقال الوزير الإسرائيلي اليميني عبر منصة "إكس"، إن "ممداني لا يختلف كثيراً في مواقفه عن المتطرفين الذين قتلوا قبل 25 عاماً ثلاثة آلاف من سكان نيويورك"، في إشارة إلى هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، داعيا اليهود في المدينة إلى التفكير بالهجرة إلى إسرائيل عقب فوزه.
وكان ممداني قد أكد في تصريحات سابقة أن "إدارته المقبلة ستعمل على مكافحة معاداة السامية بكل حزم، وستضمن أن يشعر أكثر من مليون مسلم في المدينة بأنهم جزء أساسي منها".
وأشار الوزير الإسرائيلي إلى أن "نيويورك لن تبقى كما كانت من قبل، خصوصاً بالنسبة للجالية اليهودية"، مضيفاً أن المدينة "تسير نحو المصير نفسه الذي وصلت إليه لندن"، على حد تعبيره.
وفاز الديمقراطي الاشتراكي زهران ممداني (34 عامًا) في انتخابات رئاسة بلدية نيويورك، ليصبح أول مسلم يتولى هذا المنصب وأصغر عمدة في تاريخ المدينة، في نتيجة غير رسمية وصفتها وسائل الإعلام الأمريكية بالتحول التاريخي في قيادة أكبر المدن الأمريكية.
وبحسب قناة "MSNBC"، وبعد فرز أكثر من ثلث الأصوات، حصل ممداني على 51.5% من الأصوات، متقدمًا على الحاكم الديمقراطي السابق أندرو كومو الذي حلّ ثانيًا بنسبة 40%، فيما جاء المرشح الجمهوري كورتيس سلوى في المرتبة الأخيرة بنسبة 8%.
